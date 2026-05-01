ବିରଞ୍ଚି ନାଏକ ହତ୍ୟା ମାମଲା, ଦୋଷୀକୁ ଆଜୀବନ ଜେଲ
ପୂର୍ବ ଶତୃତାରୁ ପରଲସିଙ୍ଗା ଗାଁର ବିରଞ୍ଚି ନାଏକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ମାମଲା । ଦୋଷୀକୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଇଲେ ଜିଲ୍ଲା ଓ ଦୌରାଜଜ । ରିପୋର୍ଟ- ଅଜିତ୍ କୁମାର ସିଂ
Published : May 1, 2026 at 5:50 PM IST
ଭବାନୀପାଟଣା (କଳାହାଣ୍ଡି): ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବିରଞ୍ଚି ନାଏକ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ । ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ଜିଲ୍ଲାର କେସିଙ୍ଗା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପରଲସିଙ୍ଗା ଗାଁରେ ବିରଞ୍ଚି ନାଏକ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ଓ ଦୌରାଜଜ୍ ଅଦାଲତ । ଦୋଷୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଦାଲତ । ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳାଇ ଦେଇଥିଲା ।
ସରକାରୀ ଓକିଲ ମନୋଜ ମେହେରଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ପରଲସିଙ୍ଗା ଗାଁର ଜିତୁ ଓରଫ୍ ଇନ୍ଦ୍ରମଣି ଗୌଡ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ରକରି ବିରଞ୍ଚି ନାଏକଙ୍କୁ ମଦ୍ୟପାନ କରାଇବା ପରେ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ହାତ-ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି ଗଳାକୁ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଆକ୍ରମଣ କିରି ହତ୍ୟା କରିଥିଲା । ଦୀର୍ଘ ଦିନର ବିଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରେ, ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତି ଓ ସମସ୍ତ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣକୁ ଆଧାର କରି ଗତକାଲି (ଗୁରୁବାର) କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଓ ଦୌରାଜଜର ବିଚାରପତି ଅନୁପ ରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି । ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜିତୁକୁ ଆଜୀବନ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ସହ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କାର ଅର୍ଥଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି । ଜୋରିମାନା ଅନାଦେୟ ହେଲେ ୬ ମାସ ଅଧିକ କାରାଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ସରକାରୀ ଓକିଲ ମନୋଜ ମେହେର କହିଛନ୍ତି, "ମେ' ୧୨, ୨୦୨୪ ଦିନ ପରଲସିଙ୍ଗା ଗାଁର ବିରଞ୍ଚି ନାଏକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ହୋଇଥିଲା । ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କେସିଙ୍ଗା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ଶେଷ ହୋଇଛି । ଏହି ମାମଲାରେ ମୁଦାଲା ଜିତୁକୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଓ ଦୌରାଜଜ୍ ଅନୁପ ରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି 302 ଦଫାରେ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି । ଏହାସହ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି