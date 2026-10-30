କାମରେ ଆସୁନି ପଥପ୍ରାନ୍ତ ସୁବିଧା କେନ୍ଦ୍ର, କଳାହାଣ୍ଡିରେ ହନ୍ତସନ୍ତ ଯାତ୍ରୀ-ଚାଳକ
Kalahandi Amenity Centre: ପଥପ୍ରାନ୍ତ ସୁବିଧା କେନ୍ଦ୍ରରେ ତାଲା ଝୁଲୁଛି । ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣା ଅଭାବ ଅଭିଯୋଗ । ଭୂତକୋଠୀ ପାଲଟିଲାଣି । ରିପୋର୍ଟ: ଅଜିତ ସିଂ
Published : October 30, 2026 at 3:54 PM IST
ଭବାନୀପାଟଣା: ପଥିକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ପଥପ୍ରାନ୍ତ ସୁବିଧା କେନ୍ଦ୍ର । ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଦୀର୍ଘ ରାସ୍ତା ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଏଠାରେ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ସହ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ । ଏଥିପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା । ହେଲେ ଆଜି ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେପରି ହଜିଯାଇଛି । ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ସୁବିଧା କେନ୍ଦ୍ର ଏବେ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିରହିଛି । ଯାତ୍ରୀଙ୍କ କାମରେ ଆସିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭୂତକୋଠି ପାଲଟିବାକୁ ବସିଲାଣି । ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି ।
ଦିଗହରା ପଥପ୍ରାନ୍ତ ସୁବିଧା କେନ୍ଦ୍ର
ଏକଦା ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଓ ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଯାତ୍ରାକୁ ସୁବିଧାଜନକ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପଥପ୍ରାନ୍ତ ସୁବିଧା କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଏଠାରେ ବିଶ୍ରାମଗାର, କାଫେ, ରିଟେଲ୍ ଦୋକାନ, ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବାର ଯୋଜନା ରହିଥିଲା । ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆରାମଦାୟକ ଯାତ୍ରାର ଅନୁଭୂତି ଦେବା ସହ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇଦେବା ଥିଲା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । କିନ୍ତୁ ସମୟ ବିତିବା ସହ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଇଛି ।
ଏନେଇ ଜୁନାଗଡ ବାସିନ୍ଦା ରଜନୀକାନ୍ତ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, ‘ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ସୁବିଧା କେନ୍ଦ୍ରଟି ଖୋଲାଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଏଠାକୁ ଆସି ବହୁତ ସୁବିଧା ପାଉଥିଲେ । ବିଶେଷ କରି ରାତି ସମୟରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଏଠାରେ ଆସି ଆରାମରେ ରହିପାରୁଥିଲେ । ମାତ୍ର ବହୁ ଦିନ ହେବ ଏହା ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି । ଏହାର ସୁବିଧା-ଅସୁବିଧା ବୁଝିବାକୁ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି । ସମଗ୍ର କେନ୍ଦ୍ରଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଅବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପଡ଼ିଛି । ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ତୁରନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ।’
ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣା ଅଭାବରୁ ଅଚଳ:
କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଜୁନାଗଡ଼, ଭବାନୀପାଟଣା, ମଦନପୁର ରାମପୁରର ଆମପାଣି ଓ ବୋର୍ଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ପଥପ୍ରାନ୍ତ ସୁବିଧା କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ଅବସ୍ଥା ଏବେ ଚିନ୍ତାଜନକ । ପ୍ରତି ୫୦ କିଲୋମିଟର ବ୍ୟବଧାନରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏଭଳି କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ନିର୍ମାଣ ପରେ କିଛିଦିନ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲିଥିଲା ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହାର ଉପଯୁକ୍ତ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଓ ନିୟମିତ ତଦାରଖ ଅଭାବରୁ ଏବେ ଏହାର ଉପଯୋଗିତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି । ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଥକ୍କାପଣ ଦୂର କରିବା ସହ ବିଶ୍ରାମ ନେବାର ଭରସା ଦେବା କଥା ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ନିଜେ ଅବହେଳାର ଶିକାର ହୋଇଛି ।
ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସିଧାସଳଖ ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି । ଆବଶ୍ୟକ ସୁବିଧା ନମିଳିବାରୁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ଦୀର୍ଘ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ି ରହିବ, ତେବେ ଏହାର ନିର୍ମାଣ ପଛରେ ଥିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେତେଦୂର ସଫଳ ହେବ, ତାହା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ।
ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରି ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ କରିଦେବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ ଏହାର ନିୟମିତ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ଉପଯୁକ୍ତ ପରିଚାଳନା ଓ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇଦେବା ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଜରୁରୀ ତେଣୁ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଅବହେଳିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ପଥପ୍ରାନ୍ତ ସୁବିଧା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହ ଏହାକୁ ପୁନଃ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ନେଇ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଦାବି ଉଠୁଛି । ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗ ଏ ଦିଗରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ଉନ୍ନତିକରଣ ଓ ନିୟମିତ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ହିଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ ।
ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାକୁ ଦେବାକୁ ପରାମର୍ଶ:
ଏନେଇ ଭବାନୀପାଟଣା ବାସିନ୍ଦା ଚିନ୍ମୟ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, ‘ଏହି ପଥପ୍ରାନ୍ତ ସୁବିଧା କେନ୍ଦ୍ରଟି ଏକ ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା । ରାତିରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ଯେପରି କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷକରି ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ମହିଳାମାନେ ଯେପରି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସବୁ ସୁବିଧା କେନ୍ଦ୍ର କରାଯାଇଛି । ମାତ୍ର ସରକାର ଏହାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିପାରୁ ନଥିବାରୁ, ଏହାକୁ ଏସ୍.ଏସ୍.ଜି. ଗ୍ରୁପ୍ କିମ୍ବା ବେସରକାରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିଚାଳନା କଲେ ଲୋକମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରହିପାରିବେ । ବିଶେଷକରି ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି ।’
‘କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ’
ଏନେଇ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପାୱାର ସଚିନ ପ୍ରକାଶଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହାର ମରାମତି ଓ ପୁନଃ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁଦାନ ଆସିଛି । ତୁରନ୍ତ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
Civic Issue ଅନ୍ଧାରରେ ହଜି ଯାଇଛି ଏକମାତ୍ର ଖେଳ ପଡ଼ିଆର ଭାଗ୍ୟ: ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଦାବିରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚେତାବନୀ ଦେଲେ କ୍ରୀଡାପ୍ରେମୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି