ଆବାସ ଯୋଜନାର ବିଲ୍ ପାଇଁ ନେଉଥିଲେ ଲାଞ୍ଚ, ଭିଜିଲାନ୍ସ ପଞ୍ଝାରେ ପଞ୍ଚାୟତ ADEO
କଳାହାଣ୍ଡି ଆଟିଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ADEO ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପଡିଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ବି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ରହିଛି ଅଭିଯୋଗ ।
Published : May 5, 2026 at 3:49 PM IST
ଭବାନୀପାଟଣା: ଆବାସ ଯୋଜନାର ବିଲ୍ କରାଇ ଦେବା ପାଇଁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପଞ୍ଝାରେ ପଡିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତ ADEO ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ । ୬ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ସମୟରେ ମାଡ୍ ବସିଥିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ । ପୂର୍ବରୁ ବି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ବହୁ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ।
ଆବାସ ବିଲ୍ କରାଇବାକୁ ମାଗୁଥିଲେ ଲାଞ୍ଚ:
ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ହିତାଧିକାରୀ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଭୋଇଙ୍କ ଆବାସ ଯୋଜନାର ବିଲ୍ କରାଇଦେବା ପାଇଁ ଆଟିଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ତଥା ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର (ADEO) ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥ ଦାବି କରିଥିଲେ । ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଜଣେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅର୍ଥ ଦେବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ । ଶେଷରେ ଏହାକୁ ନେଇ ସେ ଭବାନୀପାଟଣା ଭିଜିଲାନ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ।
Today, a short while ago, Sri Debendra Sahoo, Accountant-cum- Data Entry Operator (ADEO), Junagarh Block, #Kalahandi has been apprehended by #Odisha #Vigilance while taking bribe Rs. 6,000/- from a beneficiary to process the file for sanction of a house under PMAY.— Odisha Vigilance (@OdishaVigilance) May 5, 2026
ଚଢାଉ ବେଳେ ମିଳିଲା ରଙ୍ଗବୋଳା ଟଙ୍କା:
ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ADEOଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ । ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ଏଡିଇଓ ଜଣକ ଲାଞ୍ଚ ଅର୍ଥ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମୁତାବକ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ତାଙ୍କୁ କାବୁ କରିଥିଲା । ADEOଙ୍କ ଠାରୁ ୬୦୦୦ ହଜାର ରଙ୍ଗବୋଳା ଟଙ୍କା ଜବତ କରିବା ସହ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜୁନାଗଡ ବ୍ଲକ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି ।
ଅଭିଯୋଗର ଫର୍ଦ୍ଦ ଲମ୍ବା:
ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ଭବାନୀପାଟଣା ଭିଜିଲାନ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆଣି ଆହୁରି ପଚରାଉଚରା କରାଯିବ ବୋଲି ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ଡିଏସପି ପ୍ରଦୀପ କୁମାର୍ ଆଇଣ୍ଡ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ତେବେ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ନାଁରେ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି । ପୂର୍ବରୁ ଭବାନୀପାଟଣା ବ୍ଳକ ମେଦିନୀପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗ୍ରାମ ରୋଜଗାର ସେବକ ଥିବା ସମୟରେ ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ଅନେକ ଅର୍ଥ ଆତ୍ମସାତ୍ କରିବା ସହ ଯୋଜନାରୁ ହରିଲୁଟ କରୁଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ।
ଅନେକ ସମୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ତାଙ୍କ ବଦଳିକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଯାହାର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ବଦଳି କରାଯାଇଥିଲା ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି