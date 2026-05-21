କାଳ ସାଜିଲା କାଳବୈଶାଖୀ: ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଲା ଟେଣ୍ଟ ହାଉସ, 3 ମୃତ, ଜଣେ ଗୁରୁତର
କେନ୍ଦୁଝର ଟାଉନ୍ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନରଣପୂରରେ କାଳବୈଶାଖୀର ତାଣ୍ଡବ । ଟେଣ୍ଟ ତଳେ ଚାପି ହୋଇ 3 ମୃତ ଜଣେ ଗୁରୁତର । ଏହା ସହିତ ହରିଡାଗୋଠରେ ଏକ ଘର ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି ।
Published : May 21, 2026 at 6:17 PM IST
କେନ୍ଦୁଝର: କେନ୍ଦୁଝର ଟାଉନ୍ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନରଣପୂରରେ କାଳବୈଶାଖୀ ତାଣ୍ଡବ ରଚିଛି । ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପବନରେ ଟେଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି । ଟେଣ୍ଟ ତଳେ ଚାପି ହୋଇ 3 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଅଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ହରିଡାଗୋଠ ଠାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ଯୋଗୁଁ ଏକ ଘର ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି । ଫଳରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
3 ମୃତ:
ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ସହିତ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ନରଣପୁର ଠାରେ ଥିବା ଏକ ଟେଣ୍ଟ ହାଉସର ଲୁହା ସାମଗ୍ରୀ ଆଦି ଜିନିଷପତ୍ର ଏକ ଘରର ଭାଡାରେ ରଖାଯାଇଥିଲା । ଏହାରି ତଳେ ୪ ଜଣ ଶୋଇଥିଲେ । କାଳବୈଶାଖୀ ସମୟରେ ଭାଡାଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା । ଫଳରେ ତଳେ ଶୋଇଥିବା ୪ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତିନି ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ।
ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ମୃତଦେହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲ ପଠାଇଛି ପୋଲିସ । ଏହାସହ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଏଥିସହ ତହସିଲଦାର ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।
କଳାହାଣ୍ଡିରେ କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରକୋପ:
ଗତ 16 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନରେ କଳାହାଣ୍ଡିଜିଲ୍ଲା ଭବାନୀପାଟଣା ସହରରେ କାଳବୈଶାଖୀ ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିଥିଲା । ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଜୋରରେ ପବନ ବହିବା ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା । ପବନ ଯୋଗୁଁ ସହରର ଷ୍ଟାଚୁ ଛକ ନିକଟରେ ଥିବା ଟେଲିଫୋନ ଭବନ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ଗଛ ଭାଙ୍ଗି କାର ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା । ଏହା ସହିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଖରାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିର୍ମିତ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା । ସହରରେ କାଳବୈଶାଖୀ ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଥିଲା । ଫଳରେ ସହରରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦୁଝର