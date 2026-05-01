ରାଜ୍ୟର ଆଗାମୀ ୭ ଦିନ ଯାଏଁ ରହିଛି କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବ: ବଜ୍ରପାତ, ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ବହିବ ପବନ
ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ଗଛ ପଡ଼ି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ ଓ ହରିହର ପଟ୍ଟନାୟକ
Published : May 1, 2026 at 9:44 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ କାଳବୈଶାଖୀର ତାଣ୍ଡବ । ୨୪ ଜିଲ୍ଲାରେ ବଜ୍ରପାତ ସହ ବର୍ଷା ଓ ୫୦ରୁ ୬୦ କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ନେଇ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର । ସେପଟେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ହୋଇଥିବା କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ଗଛ ପଡ଼ି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି ।
ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ପବନର ବେଗ ୫୦-୬୦ କିଲୋମିଟର ଯାଏଁ ରହିବ । ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ମାଲକାନଗିରି କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, ରାୟଗଡା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ବର, ଗଜପତି- ଏହି ୮ଟି ଜିଲ୍ଳାରେ ବଜ୍ରପାତ ସହ ବର୍ଷା ଓ ୫୦ରୁ ୬୦ କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ୱଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର । ସେହିପରି ଗଂଜାମ, କକନ୍ଧମାଳ, ବୌଦ୍ଧ, ଅନୁଗୋଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ନୂଆପଡ଼ା ଓ ଯାଜପୁର ଆଦି ୧୬ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ସହ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ପବନର ବେଗ ୪୦-୫୦ କିଲୋମିଟର ବହିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ୟେଲୋ ୱର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।
ଆସନ୍ତକାଲି ବି ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବ ରହିଥିବା ବେଳେ ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼, ଦେବଗଡ଼, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଅନୁଗୋଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏହି ୭ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଛାଡ଼ି ଅବଶିଷ୍ଟ ୨୩ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ବର୍ଷା ସମୟରେ ୩୦ରୁ ୫୦ କିମି ଝଟକା ପବନ ରହିବା ସହ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକୁ ୟେଲୋ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ବିଭାଗ ।
୭ ଦିନ ଯାଏ ଅର୍ଥାତ ୭ ତାରିଖ ଯାଏ କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବ ରହିଥିବା ବେଳେ ତାତିରୁ ଅଶ୍ବସ୍ତି ମିଳିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ସେହିପରି କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ତାପମାତ୍ରାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରଭାବ ପଡିବା ସହ ପ୍ରଭାବରେ ୨ ଦିନ ଭିତରେ ୨ରୁ ୩ ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଇଛି ବିଭାଗ । ଏପଟେ ବର୍ଷା ସମୟରେ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଂଚଳରେ ୫୦ରୁ ୬୦ ସର୍ବାଧିକ ୭୦ କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବ । ତେଣୁ ୧ରୁ ୫ ତାରିଖ ଯାଏ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରିଛି ବିଭାଗ । କୋରାପୁଟରେ 3 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବଜ୍ରପାତ ସହ ବର୍ଷା ଓ ୫୦ରୁ ୬୦ କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବାକୁ ନେଇ ବିଭାଗ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ।
ଅନ୍ୟପଟେ ଗତ ୨୪ ଘଂଟାରେ ୬ ଜିଲ୍ଲାରେ ୪୦ ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସର୍ବାଧିକ ବଲାଙ୍ଗିରରେ ୪୨.୨ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ଗତକାଲିର କାଳବୈଶାଖୀ ତାଣ୍ଡବକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜନଜୀବନ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି । ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ପବନ ଓ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ସହ ଆଜି ବି ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । କାଳବୈଶାଖୀ ଯୋଗୁଁ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ, ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ସତର୍କ କରାଇଛି ବିଭାଗ ।
ଗତକାଲି ଉପକୂଳ ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ ତୋଫାନକୁ ନେଇ ଗଛ ପଡିବା, ରାସ୍ତା ଜାମ ହେବା, ପାଣି ଜମିବା ସହ ଯାତାୟତରେ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ବର୍ଷାର ବିପଦ ରହିଛି । କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଦି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ୟେଲୋ ୱର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଓ ବଜ୍ରପାତ ସହ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ । ତେଣୁ ବିପଦକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ବଜ୍ରପାତ ସମୟରେ ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ କିମ୍ବା ଗଛ ମୂଳେ ନରହି, ତୁରନ୍ତ କୌଣସି ପକ୍କା ଘର କିମ୍ବା ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ଗଛ ପଡ଼ି ଜଣେ ମୃତ, ଜଣେ ଗୁରୁତର
ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ଗଛପଡ଼ି ଜଣେ ମୃତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି । ଆଜି ସକାଳୁ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ଦୀର୍ଘ ତିନି ଘଣ୍ଟା ଧରି ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଥିଲା । ପରେ ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 4ଟାରେ ହଠାତ୍ ଆକାଶରେ କଳା ବାଦଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ପରେ ପ୍ରବଳ ପବନ ବହିବା ସହିତ ବିଜୁଳି ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଷାଣୀ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଘସାଳା ଗାଁରେ ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । କେ. ମନ୍ମଥ ରାଓ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ଦୋକାନରେ ବସିଥିଲେ ଓ ଏହି ସମୟରେ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ବଡ଼ ଗଛ ଦୋକାନ ଉପରେ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା । କେ. ମନ୍ମଥ ରାଓଙ୍କର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ନିକଟରେ ଏ. ଶ୍ରୀନିବାସ ବୋଲି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ଓ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବା ସମୟରେ ଗାଁ ଛକରେ ଥିବା ଏକ ଦୋକାନରେ ବସିଥିଲେ । ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ବଡ଼ ଗଛ ପଡ଼ି ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାରକାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- Alert: ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ତାଣ୍ଡବ, ଆଜି ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ କୁଆପଥର ବର୍ଷା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଗ୍ନିବର୍ଷା ! ଆଜି ପାଇଁ 11ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ହିଟ୍ ୱେଭ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର