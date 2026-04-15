କାକବନ୍ଧ ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା: ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ଆରଡିସି

ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ମଧ୍ୟରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହେଲା ମୃତ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର । ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା ପରେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା । ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୟ ପରିଡ଼ା ।

Kakabandh Ashram school girl death incident Northen RDC monitoring the situation
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 15, 2026 at 5:29 PM IST

3 Min Read
ରାଇରଙ୍ଗପୁର (ମୟୂରଭଞ୍ଜ): ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ କାକବନ୍ଧ ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲରେ ବିଷାକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଶତାଧିକ ଅନ୍ତେବାସୀ ଅସୁସ୍ଥ ହେବା ଓ ଜଣେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଚିକିତ୍ସାଧିନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ଆରଡିସି ସୁଧାଂଶୁ ସାମଲ ଆଜି ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ଆଶ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସହ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଆରଡିସି । ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି, ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ଆରଡିସି ସୁଧାଂଶୁ ସାମଲ । ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ବାହାରି ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବୁଝିଛନ୍ତି । ସମ୍ପୃକ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଓ ରୋଷେଇ ସହାୟିକାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ତାହାର ସଠିକ୍ କାରଣ ଖୋଜିବେ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ଆରଡିସି ।

ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଆରଡିସି ସୁଧାଂଶୁ ସାମଲଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାରୁ, ସେ କହିଛନ୍ତି,"ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସ୍ଥିତିର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛି । ମୁଁ ଏବେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ (DHH) ଏବଂ ସିଏଚସି (CHC)କୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି । ସେଠାରେ ଆଡମିଟ୍ ଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହେବି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷକ, ରୋଷେଇ ସହାୟିକା ଓ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏହି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବି ।"

ସେପଟେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ତରଫରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ଗତ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମୁଦାୟ ୭୨ ଜଣ ରୋଗୀ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି । ୧୨ ତାରିଖରେ ଜଣେ, ୧୩ ତାରିଖରେ ୬୭ ଜଣ ଓ ୧୪ ତାରିଖରେ ୪ ଜଣ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା । ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ୧୨ ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରାଯାଇଛି । ରୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ପେଟ ବ୍ୟଥା, ଝାଡ଼ା, ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା ଓ ଥକ୍କାପଣ ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉଛି । ଏହା କୌଣସି 'ଟକ୍ସିନ୍' (toxin) ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଯାହାର ପ୍ରଭାବ କିଛି ଦିନ ରହିପାରେ । ୨ ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଅଧିକ ଅନୁଧ୍ୟାନରେ ରଖିବା ପାଇଁ ICUରେ ରଖାଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଏବେ ସ୍ଥିର ଅଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଖିଆପିଆ କରୁଛନ୍ତି । କଟକ SCB ମେଡିକାଲରୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ଆସି ରୋଗୀଙ୍କ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି । ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିୟମିତ ଭାବେ ହସ୍ପିଟାଲ ଗସ୍ତକରି ରୋଗୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧାର ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି । ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ, ରୋଗୀଙ୍କ ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ଓ ସ୍ଥିର ରହିଥିବା ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ତଥା ଅଧିକ୍ଷକ ଡାକ୍ତର ଶଶିକାନ୍ତ ସେଠୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ।

The last rites of the deceased student were performed in the presence of family members amidst police security.
ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ କାକବନ୍ଧ ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲରେ ବିଷାକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଶତାଧିକ ଅନ୍ତେବାସୀ ଡାଇରିଆରେ ଅସୁସ୍ଥ ହେବା ଘଟଣାରେ ଜଣେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ ଙ୍କର ଚିକିତ୍ସାଧିନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ବାରିପଦା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଚିକିତ୍ସିତ ଅବସ୍ଥାରେ ନଳଗଜା ଅଞ୍ଚଳର ୫ମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ ରୁପାଲି ବେଶ୍ରାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ଵରୁପ ଉକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି । ପରେ ବାରିପଦା ପିଆରଏମ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଆଣ୍ଡ ହସପିଟାଲରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବିରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରା ଯାଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ଘୋଷଣା କରାଯିବା ସହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ସେହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଗତକାଲି ବାରିପଦା ପିଆରଏମ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଆଣ୍ଡ ହସପିଟାଲରେ ଉତ୍ତେଜନା ଥମି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁରରେ ଅଭିଭାବକ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ରାସ୍ତାରୋକ ଓ ସ୍କୁଲ ଘେରାଉ ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡବ୍ୟଥାର କାରଣ ପାଲଟିଥିଲା । ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦାବି ଜିଦରେ ଅଟଳ ରହିଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ । ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ ଦେହ ସ୍କୁଲରେ ରଖା ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ରାତ୍ରି ସମୟରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ଉତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକେ ସ୍ବର୍ଗରଥ ଗାଡ଼ି ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିବା ସହ ତାହାକୁ ଓଲଟାଇ ଦେଇଥିଲେ । ପୋଲିସ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ । ପୋଲିସ ଲାଠିଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା । ଉତ୍ୟକ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଉପରକୁ ଟେକା ପଥର, ଏପରିକି ନିଆଁ ହୁଳା ମାଡ଼ କରିଥିଲେ । ଫଳରେ ପୋଲିସ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ ମିଶି ପାଖାପାଖି ୧୫ ଜଣ ପାଖାପାଖି ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ପରେ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଇଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ । ଗତକାଲି ରାତିସାରା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏସପି ବରୁଣ ଗୁଣ୍ଠୁପାଲି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହେମକାନ୍ତ ସୋୟ, ଏଏସପି, ଡିଏସପି, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ସହ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ରାତି ସାରା ଉଜାଗର ରହି ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିବା ବେଳେ ଭୋର ୪ଟା ସମୟରେ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି ପିନାକ ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଂଚି ଥିଲେ । ଆଜି ଭୋର ସକାଳୁ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଦୁଃଖ ଭରା ପରିବେଶରେ ଗ୍ରାମବାସୀ, ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଓ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମୃତ ଛାତ୍ରୀ ରୁପାଲି ବେଶ୍ରା ଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ଶାନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସମ୍ପନ୍ନ କରା ଯାଇଥିଲା ।



ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର

