ଅର୍ଥାଭାବ ସାଜିଥିଲା ବାଧକ, ମୋବାଇଲରୁ ଶିଖି ଏବେ ଆଙ୍କୁଛନ୍ତି ମନଲୋଭା ଚିତ୍ର

ଚିତ୍ରକଳା ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆର୍ଟ କଲେଜରେ ନାମ ଲେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ । ହେଲେ ଏଥିପାଇଁ ଅର୍ଥ ସାଜିଲା ବାଧକ । ଇଣ୍ଟରନେଟରୁ ଚିତ୍ରକଳା ଶିକ୍ଷା କରି ଆଙ୍କି ଚାଲିଛନ୍ତି ମନଲୋଭା ଚିତ୍ର ।

Kahnu Charan Behera The Self Taught Artist from Balasore Turns Struggles into Colours
Kahnu Charan Behera The Self Taught Artist from Balasore Turns Struggles into Colours (ETV Bharat Odisha)
Published : October 31, 2025 at 9:02 PM IST

ବାଲେଶ୍ୱର: ବଣମଲ୍ଲୀ ଯେବେ ବଣରେ ଫୁଟେ, ଏହାର ବାସ୍ନା ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ବ୍ୟାପିଯାଏ । ସେପରି ଲୁକ୍କାୟିତ ପ୍ରତିଭା ଯେବେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୁଏ ତାହା ସବୁଠାରେ ଆଦୃତ ହୁଏ । ଦିନେ ଚିତ୍ରକଳାକୁ ନିଜର କ୍ୟାରିଅର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ରଖିଥିବା ଛାତ୍ର, ଅର୍ଥ ଅଭାବ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇଥିଲେ । କୁହାଯାଏ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ଉପାୟ ମିଳେ । କୋଭିଡ଼ ସମୟଟି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବରଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ନିଜେ ଇଣ୍ଟରନେଟରୁ ଚିତ୍ରକଳା ଶିକ୍ଷା କରି ଆଙ୍କି ଚାଲିଛନ୍ତି ମନଲୋଭା ଚିତ୍ର । ନିଜେ ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ କଳା ଶିଖିପାରିଲେନି, ହେଲେ ଅନ୍ୟ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ମାଗଣାରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ । ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାହାନଗା ବ୍ଲକ ଅଭଣା ଅଞ୍ଚଳର କାହ୍ନୁଚରଣ ବେହେରା । ଆସନ୍ତୁ ଇଟିଭି ଭାରତର ଏହି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନାରେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଜାଣିବା...

Journey of Kahnu Charan Behera The Self Taught Artist from Balasore (ETV Bharat Odisha)

ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ଉପାୟ ମିଳେ:

ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପାସ କରିବା ପରେ ଚିତ୍ରକଳା ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆର୍ଟ କଲେଜରେ ନାମ ଲେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ । ହେଲେ ଏଥିପାଇଁ ଅର୍ଥ ସାଜିଲା ବାଧକ । ଗରିବ ପରିବାରର ପିଲା ମନରେ ଅନେକ ଆଶା ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ସେ ଆର୍ଟ କଲେଜରେ ପଢି ପାରିଲେନି । ହେଲେ ଆଗ୍ରହ ଯୋଗୁଁ ଉପାୟ ଖୋଜି ବାହାର କରିଲେ କାହ୍ନୁଚରଣ । ମୋବାଇଲରୁ ଚିତ୍ର କେମିତି ଅଙ୍କା ଯାଏ, ଶିଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ । କୋଭିଡ ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଲକଡାଉନ ଥିବା ସମୟ ବରବାଦ ନ କରି ନିଜ ଭିତରେ ଲୁଚିଥିବା କଳାକୁ ଆହୁରି ମାର୍ଜିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । ରଙ୍ଗ ତୁଳୀରେ ଏମିତି ମଜ୍ଜିଗଲେ ଯେ... ଆଜି ସେ ଜଣେ ଚିତ୍ରକର ଭାବେ ନିଜର ଏକ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି । ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜ କଳାକୁ ଶାଣିତ କରି ଏବେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ପାଇଛନ୍ତି । ସେ ଯେମିତି ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ଚିତ୍ରକଳା ଶିଖିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମିତି ଆଉକେହି ଗରିବ ପିଲା ଯେମିତି ବଞ୍ଚିତ ନ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି । ସେନେଇ ଆଗ୍ରହୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ ମାଗଣାରେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ଶିଖାଉଛନ୍ତି।

Kahnu Charan Behera painting moments
Kahnu Charan Behera painting moments (ETV Bharat Odisha)

ଅର୍ଥ ସାଜିଲା ବାଧକ:

କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କ ପିଲାଟି ବେଳୁ ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରତି ଥିଲା ବେଶ ଆଗ୍ରହ । ଚକ ଖଡ଼ିରେ ଭଳି କି ଭଳି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ଦେଉଥିଲେ । ପରେ ଯେତେବେଳେ କାହ୍ନୁଚରଣ ଯୁକ୍ତଦୁଇ ପାସ କଲେ ସେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରର ଏକ ଆର୍ଟ କଲେଜରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେବାପାଇଁ ସ୍ଥିର କଲେ । ହେଲେ ଅର୍ଥ ସାଜିଥିଲା ବାଧକ । ସେଇଥି ପାଇଁ କୋଭିଡ ସମୟରେ ଘରେ ରହି ସେ ନିଜେ ମୋବାଇଲରୁ ଦେଖି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ବେରଙ୍ଗୀ ହୋଇଯାଇଥିବା କ୍ୟାରିଅର ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତା ନ କରି କାହ୍ନୁଚରଣ ନିଜ ଜୀବନରେ କେମିତି ରଙ୍ଗ ଭରିବେ ସେନେଇ ପ୍ରଚେଷ୍ଠା ଜାରି ରଖିଲେ । ଆଉ ଏବେ କାହ୍ନୁଚରଣ ଫାଇବର ସିଟ, କାଗଜ, ସଢ଼େଇ, ବୋତଲ, ବିଞ୍ଚଣା, ତାଳ ପଟିଆ ଆଦିରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆଙ୍କି ପାରୁଛନ୍ତି ।

Kahnu Charan Behera drawing a portrait
Kahnu Charan Behera drawing a portrait (ETV Bharat Odisha)

ଆର୍ମିରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବା ଲକ୍ଷ୍ୟ:

ତାଙ୍କ ଚିତ୍ରକଳା ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଖୁବ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଛି । ଲୋକମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦେଖି ତାଙ୍କ ଚିତ୍ର କିଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି । ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଯେଉଁ କାହ୍ନୁଚରଣ ଦିନେ ଚିତ୍ରକଳା ଶିଖିବାର ମଉକା ପାଇ ନଥିଲେ, ସେ ଏବେ କାହାର ବାହାଘର କି ବ୍ରତଘର ହେଲେ ଆଗ ଖୋଜା ପଡୁଛନ୍ତି କାନ୍ଥରେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ପାଇଁ । ସ୍କୁଲ ପାଚେରୀ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ବିଜ୍ଞାପନ ହେଉ ସବୁକାମରେ କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କୁ ଖୋଜା ପଡେ । ଏଥିରୁ ଏବେ ସେ କିଛି ରୋଜଗାର ପାରୁଛନ୍ତି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆର୍ମିରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବାକୁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ।

Kahnu Charan Behera drawing a portrait
Kahnu Charan Behera drawing a portrait (ETV Bharat Odisha)

ମୋବାଇଲରୁ ଶିଖି ଆଙ୍କିବା ଆରମ୍ଭ କରିଲି:

ନିଜର ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରତି ମନୋଭାବ ପ୍ରକାଶ କରି କାହ୍ନୁଚରଣ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି," ବୋତଲରେ, କାଗଜରେ, ପଟିଆରେ, କୁଲାରେ, ବିଞ୍ଚଣାରେ କିଛି ନା କିଛି ଆଙ୍କିଦିଏ । କୌଣସି କଳା ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ କଳା ଶିଖିନାହିଁ । ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ କଳା ଶିଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା । ହେଲେ ଅର୍ଥ ଅଭାବ ପାଇଁ ପଢି ପାରିଲିନି । କୋଭିଡ ସମୟରେ ସମୟ ବର୍ବାଦ ନ କରି ନିଜେ ଘରେ ବସି ମୋବାଇଲରୁ ଶିଖି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଛି । ବାହାଘର, ବ୍ରତଘରରେ ୱାଲ ପେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କାମ ମିଳେ । ଏହା ସହିତ ସ୍କୁଲ କଲେଜ କାନ୍ଥରେ ପେଣ୍ଟିଂ କରେ । କିଛି ନ ଥିଲେ ଘରେ ବସି ନିଜର କଳାକୁ ସୁଧାରେ । ଏହାକୁ ପେଶା ଭାବେ ମୁଁ ଭାବିନାହିଁ । ଯେତେବେଳେ ଯାହା କାମ ଆସେ କରେ । ମୋ ପାଖରୁ ଚିତ୍ର ନେବାପାଇଁ ଲୋକମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମେସେଜ କରନ୍ତି । କିଛି କିଛି କଳାକୃତି ବିକ୍ରି ହୋଇଯାଏ ଆଉ ବଳକା ଘରେ ରହିଥାଏ । ୟୁଟ୍ୟୁଵରୁ କିଛି କିଛି ଆଙ୍କିବା ଦେଖିକି ଶିଖିଛି । ଆଗ୍ରହୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିନା ମୁଲ୍ୟରେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି।" ଏପରିକି ଦୁଇଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ଶିଖାଇଥିବା କହିଥିଲେ କାହ୍ନୁଚରଣ ବେହେରା ।"

Potraits painted by Kahnu Charan Behera The Self Taught Artist from Balasore
Potraits painted by Kahnu Charan Behera The Self Taught Artist from Balasore (ETV Bharat Odisha)

ମା'ଙ୍କ ଭରିଗଲା ଆଖି:

କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ବିଷୟରେ କହୁ କହୁ ମାଆଙ୍କ ଆଖିରୁ କଥା କହୁ କହୁ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ଆସିଥିଲା । ପରିବାରର ସ୍ଥିତି ଓ ପୁଅର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ନେଇ କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କ ମାଆ କନକଲତା ବେହରା କହିଛନ୍ତି," ପିଲାବେଳେ ପଢୁ ପଢୁ ସେ କିଛି ନା କିଛି ଆଙ୍କିଦିଏ । ଚକ ଖଡ଼ି, ବାଲିରେ ସବୁ ଆଙ୍କି ପକାଏ । ଯୁକ୍ତ ତିନି ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଆଉ ପଢ଼ାଇ ପାରିଲୁନି । ଆର୍ଟ କଲେଜରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ଯାହା ଆମ ପକ୍ଷେ ଯୋଗାଇବା ସମ୍ଭବ ହେଲାନି । ସେ ମୋବାଇଲ ଦେଖିକି ଶିଖିଛି । ବଡ଼ ଚିତ୍ରକରଙ୍କ ସହ କାମ କରିବାକୁ ଯାଏ । ବାହାଘର, ବ୍ରତଘରରେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କେ । ଭାବୁଛି ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭଲ କରିବ । କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ଯାଇକି ମାଗଣା ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ଶିଖାଉଛି ।"

Kahnu Charan Behera The Self Taught Artist
Kahnu Charan Behera The Self Taught Artist (ETV Bharat Odisha)

ମିଳିଛି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହଯୋଗ:

ସେହିପରି କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କର ଏକ ଫେବ୍ରିକେସନ ଦୋକାନ ରହିଛି । ସେ କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କୁ ଫାଇବର ସିଟ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ପାଇଁ ଦେଇଥାନ୍ତି । କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ ବିଷୟରେ ମନୋରଞ୍ଜନ କହିଛନ୍ତି,"ପିଲା ଦିନରୁ ଆର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା । ବିଭିନ୍ନ ଯାଗାରେ କିଛି ନା କିଛି ଆଙ୍କିଦିଏ । ଅର୍ଥ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ସେ ଆର୍ଟ ଶିଖି ପାରିଲା ନାହିଁ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଚିତ୍ରକରଙ୍କ ଚିତ୍ର ଦେଖିକି ସେ ଆର୍ଟ ଶିଖିଛି । ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନେ ଚିତ୍ର କଳା ଶିଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ସେ ମନସ୍ଥ କରିଛି । ମୋ ପାଖରୁ ବେଳେବେଳେ ଆସି ଫାଇବର ସିଟ୍ ନେଇ ସେଥିରେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କେ । ଗରିବ ହେଲେ ବି ନିଜ କଳାକୁ ସେ ବିକଶିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଆସୁଛି ।"

Kahnucharan's art on Hand Fan
Kahnucharan's art on Hand Fan (ETV Bharat Odisha)

ଆହୁରି ଉନ୍ନତି କରୁ:

ସାହି ପଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁମାନେ କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କୁ ଯେପରି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବାକୁ କୁହନ୍ତି, ସେ ସେମିତି ଅବିକଳ ଆଙ୍କି ଦେଇଥାନ୍ତି । ଏହାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜଶ୍ରୀ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି,"ତା' ପାଖରେ କଳା ଅଛି । ମୁଁ ବି ଯେବେ କୁହେ ମୋ ଝିଅର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ପାଇଁ, ସେ ଆଙ୍କି ଦେଇଥାଏ । ସବୁଲୋକ ବି ତାକୁ ଚିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଡାକୁଛନ୍ତି । ଏମିତି ଚିତ୍ର କରି ବି ତାର ବହୁତ ନାଁ ହେଲାଣି । ଯାହା ଅର୍ଡର ଦେଲେ ସେ ସେମିତି ଚିତ୍ର କରି ପାରୁଛି । ନିଜ କଳାକୁ ସେ ବିକଶିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି । ଅର୍ଥ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ପାରୁନାହିଁ । ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସେ ଏତିକି ବାଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଆମର ବି ଆଶୀର୍ବାଦ ତା ଉପରେ ଅଛି ।"

Art on Bottles by Kahnu Charan Behera
Art on Bottles by Kahnu Charan Behera (ETV Bharat Odisha)

