ଅର୍ଥାଭାବ ସାଜିଥିଲା ବାଧକ, ମୋବାଇଲରୁ ଶିଖି ଏବେ ଆଙ୍କୁଛନ୍ତି ମନଲୋଭା ଚିତ୍ର
ଚିତ୍ରକଳା ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆର୍ଟ କଲେଜରେ ନାମ ଲେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ । ହେଲେ ଏଥିପାଇଁ ଅର୍ଥ ସାଜିଲା ବାଧକ । ଇଣ୍ଟରନେଟରୁ ଚିତ୍ରକଳା ଶିକ୍ଷା କରି ଆଙ୍କି ଚାଲିଛନ୍ତି ମନଲୋଭା ଚିତ୍ର ।
Published : October 31, 2025 at 9:02 PM IST
ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ: ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ
ବାଲେଶ୍ୱର: ବଣମଲ୍ଲୀ ଯେବେ ବଣରେ ଫୁଟେ, ଏହାର ବାସ୍ନା ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ବ୍ୟାପିଯାଏ । ସେପରି ଲୁକ୍କାୟିତ ପ୍ରତିଭା ଯେବେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୁଏ ତାହା ସବୁଠାରେ ଆଦୃତ ହୁଏ । ଦିନେ ଚିତ୍ରକଳାକୁ ନିଜର କ୍ୟାରିଅର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ରଖିଥିବା ଛାତ୍ର, ଅର୍ଥ ଅଭାବ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇଥିଲେ । କୁହାଯାଏ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ଉପାୟ ମିଳେ । କୋଭିଡ଼ ସମୟଟି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବରଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ନିଜେ ଇଣ୍ଟରନେଟରୁ ଚିତ୍ରକଳା ଶିକ୍ଷା କରି ଆଙ୍କି ଚାଲିଛନ୍ତି ମନଲୋଭା ଚିତ୍ର । ନିଜେ ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ କଳା ଶିଖିପାରିଲେନି, ହେଲେ ଅନ୍ୟ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ମାଗଣାରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ । ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାହାନଗା ବ୍ଲକ ଅଭଣା ଅଞ୍ଚଳର କାହ୍ନୁଚରଣ ବେହେରା । ଆସନ୍ତୁ ଇଟିଭି ଭାରତର ଏହି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନାରେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଜାଣିବା...
ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ଉପାୟ ମିଳେ:
ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପାସ କରିବା ପରେ ଚିତ୍ରକଳା ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆର୍ଟ କଲେଜରେ ନାମ ଲେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ । ହେଲେ ଏଥିପାଇଁ ଅର୍ଥ ସାଜିଲା ବାଧକ । ଗରିବ ପରିବାରର ପିଲା ମନରେ ଅନେକ ଆଶା ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ସେ ଆର୍ଟ କଲେଜରେ ପଢି ପାରିଲେନି । ହେଲେ ଆଗ୍ରହ ଯୋଗୁଁ ଉପାୟ ଖୋଜି ବାହାର କରିଲେ କାହ୍ନୁଚରଣ । ମୋବାଇଲରୁ ଚିତ୍ର କେମିତି ଅଙ୍କା ଯାଏ, ଶିଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ । କୋଭିଡ ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଲକଡାଉନ ଥିବା ସମୟ ବରବାଦ ନ କରି ନିଜ ଭିତରେ ଲୁଚିଥିବା କଳାକୁ ଆହୁରି ମାର୍ଜିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । ରଙ୍ଗ ତୁଳୀରେ ଏମିତି ମଜ୍ଜିଗଲେ ଯେ... ଆଜି ସେ ଜଣେ ଚିତ୍ରକର ଭାବେ ନିଜର ଏକ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି । ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜ କଳାକୁ ଶାଣିତ କରି ଏବେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ପାଇଛନ୍ତି । ସେ ଯେମିତି ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ଚିତ୍ରକଳା ଶିଖିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମିତି ଆଉକେହି ଗରିବ ପିଲା ଯେମିତି ବଞ୍ଚିତ ନ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି । ସେନେଇ ଆଗ୍ରହୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ ମାଗଣାରେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ଶିଖାଉଛନ୍ତି।
ଅର୍ଥ ସାଜିଲା ବାଧକ:
କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କ ପିଲାଟି ବେଳୁ ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରତି ଥିଲା ବେଶ ଆଗ୍ରହ । ଚକ ଖଡ଼ିରେ ଭଳି କି ଭଳି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ଦେଉଥିଲେ । ପରେ ଯେତେବେଳେ କାହ୍ନୁଚରଣ ଯୁକ୍ତଦୁଇ ପାସ କଲେ ସେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରର ଏକ ଆର୍ଟ କଲେଜରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେବାପାଇଁ ସ୍ଥିର କଲେ । ହେଲେ ଅର୍ଥ ସାଜିଥିଲା ବାଧକ । ସେଇଥି ପାଇଁ କୋଭିଡ ସମୟରେ ଘରେ ରହି ସେ ନିଜେ ମୋବାଇଲରୁ ଦେଖି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ବେରଙ୍ଗୀ ହୋଇଯାଇଥିବା କ୍ୟାରିଅର ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତା ନ କରି କାହ୍ନୁଚରଣ ନିଜ ଜୀବନରେ କେମିତି ରଙ୍ଗ ଭରିବେ ସେନେଇ ପ୍ରଚେଷ୍ଠା ଜାରି ରଖିଲେ । ଆଉ ଏବେ କାହ୍ନୁଚରଣ ଫାଇବର ସିଟ, କାଗଜ, ସଢ଼େଇ, ବୋତଲ, ବିଞ୍ଚଣା, ତାଳ ପଟିଆ ଆଦିରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆଙ୍କି ପାରୁଛନ୍ତି ।
ଆର୍ମିରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବା ଲକ୍ଷ୍ୟ:
ତାଙ୍କ ଚିତ୍ରକଳା ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଖୁବ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଛି । ଲୋକମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦେଖି ତାଙ୍କ ଚିତ୍ର କିଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି । ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଯେଉଁ କାହ୍ନୁଚରଣ ଦିନେ ଚିତ୍ରକଳା ଶିଖିବାର ମଉକା ପାଇ ନଥିଲେ, ସେ ଏବେ କାହାର ବାହାଘର କି ବ୍ରତଘର ହେଲେ ଆଗ ଖୋଜା ପଡୁଛନ୍ତି କାନ୍ଥରେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ପାଇଁ । ସ୍କୁଲ ପାଚେରୀ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ବିଜ୍ଞାପନ ହେଉ ସବୁକାମରେ କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କୁ ଖୋଜା ପଡେ । ଏଥିରୁ ଏବେ ସେ କିଛି ରୋଜଗାର ପାରୁଛନ୍ତି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆର୍ମିରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବାକୁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ।
ମୋବାଇଲରୁ ଶିଖି ଆଙ୍କିବା ଆରମ୍ଭ କରିଲି:
ନିଜର ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରତି ମନୋଭାବ ପ୍ରକାଶ କରି କାହ୍ନୁଚରଣ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି," ବୋତଲରେ, କାଗଜରେ, ପଟିଆରେ, କୁଲାରେ, ବିଞ୍ଚଣାରେ କିଛି ନା କିଛି ଆଙ୍କିଦିଏ । କୌଣସି କଳା ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ କଳା ଶିଖିନାହିଁ । ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ କଳା ଶିଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା । ହେଲେ ଅର୍ଥ ଅଭାବ ପାଇଁ ପଢି ପାରିଲିନି । କୋଭିଡ ସମୟରେ ସମୟ ବର୍ବାଦ ନ କରି ନିଜେ ଘରେ ବସି ମୋବାଇଲରୁ ଶିଖି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଛି । ବାହାଘର, ବ୍ରତଘରରେ ୱାଲ ପେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କାମ ମିଳେ । ଏହା ସହିତ ସ୍କୁଲ କଲେଜ କାନ୍ଥରେ ପେଣ୍ଟିଂ କରେ । କିଛି ନ ଥିଲେ ଘରେ ବସି ନିଜର କଳାକୁ ସୁଧାରେ । ଏହାକୁ ପେଶା ଭାବେ ମୁଁ ଭାବିନାହିଁ । ଯେତେବେଳେ ଯାହା କାମ ଆସେ କରେ । ମୋ ପାଖରୁ ଚିତ୍ର ନେବାପାଇଁ ଲୋକମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମେସେଜ କରନ୍ତି । କିଛି କିଛି କଳାକୃତି ବିକ୍ରି ହୋଇଯାଏ ଆଉ ବଳକା ଘରେ ରହିଥାଏ । ୟୁଟ୍ୟୁଵରୁ କିଛି କିଛି ଆଙ୍କିବା ଦେଖିକି ଶିଖିଛି । ଆଗ୍ରହୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିନା ମୁଲ୍ୟରେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି।" ଏପରିକି ଦୁଇଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ଶିଖାଇଥିବା କହିଥିଲେ କାହ୍ନୁଚରଣ ବେହେରା ।"
ମା'ଙ୍କ ଭରିଗଲା ଆଖି:
କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ବିଷୟରେ କହୁ କହୁ ମାଆଙ୍କ ଆଖିରୁ କଥା କହୁ କହୁ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ଆସିଥିଲା । ପରିବାରର ସ୍ଥିତି ଓ ପୁଅର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ନେଇ କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କ ମାଆ କନକଲତା ବେହରା କହିଛନ୍ତି," ପିଲାବେଳେ ପଢୁ ପଢୁ ସେ କିଛି ନା କିଛି ଆଙ୍କିଦିଏ । ଚକ ଖଡ଼ି, ବାଲିରେ ସବୁ ଆଙ୍କି ପକାଏ । ଯୁକ୍ତ ତିନି ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଆଉ ପଢ଼ାଇ ପାରିଲୁନି । ଆର୍ଟ କଲେଜରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ଯାହା ଆମ ପକ୍ଷେ ଯୋଗାଇବା ସମ୍ଭବ ହେଲାନି । ସେ ମୋବାଇଲ ଦେଖିକି ଶିଖିଛି । ବଡ଼ ଚିତ୍ରକରଙ୍କ ସହ କାମ କରିବାକୁ ଯାଏ । ବାହାଘର, ବ୍ରତଘରରେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କେ । ଭାବୁଛି ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭଲ କରିବ । କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ଯାଇକି ମାଗଣା ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ଶିଖାଉଛି ।"
ମିଳିଛି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହଯୋଗ:
ସେହିପରି କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କର ଏକ ଫେବ୍ରିକେସନ ଦୋକାନ ରହିଛି । ସେ କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କୁ ଫାଇବର ସିଟ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ପାଇଁ ଦେଇଥାନ୍ତି । କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ ବିଷୟରେ ମନୋରଞ୍ଜନ କହିଛନ୍ତି,"ପିଲା ଦିନରୁ ଆର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା । ବିଭିନ୍ନ ଯାଗାରେ କିଛି ନା କିଛି ଆଙ୍କିଦିଏ । ଅର୍ଥ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ସେ ଆର୍ଟ ଶିଖି ପାରିଲା ନାହିଁ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଚିତ୍ରକରଙ୍କ ଚିତ୍ର ଦେଖିକି ସେ ଆର୍ଟ ଶିଖିଛି । ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନେ ଚିତ୍ର କଳା ଶିଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ସେ ମନସ୍ଥ କରିଛି । ମୋ ପାଖରୁ ବେଳେବେଳେ ଆସି ଫାଇବର ସିଟ୍ ନେଇ ସେଥିରେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କେ । ଗରିବ ହେଲେ ବି ନିଜ କଳାକୁ ସେ ବିକଶିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଆସୁଛି ।"
ଆହୁରି ଉନ୍ନତି କରୁ:
ସାହି ପଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁମାନେ କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କୁ ଯେପରି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବାକୁ କୁହନ୍ତି, ସେ ସେମିତି ଅବିକଳ ଆଙ୍କି ଦେଇଥାନ୍ତି । ଏହାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜଶ୍ରୀ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି,"ତା' ପାଖରେ କଳା ଅଛି । ମୁଁ ବି ଯେବେ କୁହେ ମୋ ଝିଅର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ପାଇଁ, ସେ ଆଙ୍କି ଦେଇଥାଏ । ସବୁଲୋକ ବି ତାକୁ ଚିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଡାକୁଛନ୍ତି । ଏମିତି ଚିତ୍ର କରି ବି ତାର ବହୁତ ନାଁ ହେଲାଣି । ଯାହା ଅର୍ଡର ଦେଲେ ସେ ସେମିତି ଚିତ୍ର କରି ପାରୁଛି । ନିଜ କଳାକୁ ସେ ବିକଶିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି । ଅର୍ଥ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ପାରୁନାହିଁ । ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସେ ଏତିକି ବାଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଆମର ବି ଆଶୀର୍ବାଦ ତା ଉପରେ ଅଛି ।"
