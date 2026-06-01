କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଥାନାରେ ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ, SI ଓ ASI ନିଲମ୍ବିତ, ASPଙ୍କୁ ବଦଳି
ଗଞ୍ଜାମର କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଥାନାରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଅକଥନୀୟ ନିର୍ଯ୍ୟାତନା ପରେ ଚିକିତ୍ସାଧିନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ, ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବ HRPC, ଥାନାର SI ଓ ASI ସମେତ କନଷ୍ଟେବଲ ନିଳମ୍ୱିତ । ରିପୋର୍ଟ: ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : June 1, 2026 at 9:13 PM IST
ଗଞ୍ଜାମ: ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଥାନାରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଅକଥନୀୟ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ । ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ଯୁ । ଏହି ମାମଲାରେ ବଡ଼ ଆକ୍ସନ ନିଆଯାଇଛି । ଘଟଣାର ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ପରେ ଥାନାର SI ସମୀର ରାଉତ ଓ ASI ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଜେନା ସମେତ ଜଣେ କନଷ୍ଟେବଲ ସୁମନ ସାହୁଙ୍କୁ ନିଳମ୍ୱିତ କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି IPS ନିତୀଶ ମିଶ୍ରାଙ୍କୁ ଜିଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ବଦଳି କରାଯାଇଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ଡ୍ରାଇଭର କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଗତ ମେ' ୨୫ ତାରିଖ ଦିନ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଥାନା ପୋଲିସ, ସୁବୁଳିଆ ଗାଁର ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କୁ ପଥର ଖାଦାନରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଥାନାକୁ ଉଠାଇ ଆଣିଥିଲା । ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ, ତଦନ୍ତ ଆଳରେ ୨୫ ତାରିଖରୁ ୩୦ ତାରିଖ ଯାଏଁ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖି ପୋଲିସ ଅକଥନୀୟ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିଲା । ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ୫ ଦିନ ଅଟକ ରଖିବା ପରେ ଗତ ଶନିବାର ଦିନ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲା । ଘରକୁ ଆସିବା ପରେ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସଂକଟାପର୍ଣ୍ଣ ହେବାରୁ ପରିବାର ଲୋକ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ । ପରେ ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁରର MKCG ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ, ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।
ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ପୋଲିସ ହେପାଜତରେ ଥିବା ସମୟରେ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କୁ ଅମାନବୀୟ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ଗୁରୁତର ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।
ମୃତକଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମାମାଜିନ୍ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, "ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟରେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ । ଗତ ୨୫ ତାରିଖରେ ମୋ ସ୍ବାମୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଉଠାଇ ନେବା ପରେ ଥାନାରେ ମାଡ ମାରିବା, ଗରମ ପାଣି ପକାଇଦେବା, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ପକାଇବା ଭଳି ନିର୍ଯ୍ୟାତନା ଦେଇଥିଲେ । ଗତକାଲି ରାତିରେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଥାନାରୁ ଛାଡ଼ିଥିଲା । ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିଲା । ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର ।"
ମୃତକଙ୍କ ଭାଇ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "୨୫ ତାରିଖରେ ପୋଲିସ, ସୁଶାନ୍ତଙ୍କୁ ଥାନକୁ ନେଇଥିଲା । ଭାଇକୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ ନକରି ଥାନାରେ ରଖି ପୋଲିସ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିଲା । ଗତକାଲି ଥାନାରୁ ଫୋନ୍ କରି ସୁଶାନ୍ତଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଡାକିଥିଲେ । ମୁଁ ଏବଂ ବାପା ଥାନାକୁ ଯାଇଥିଲୁ । ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଲେଖିକି ଦେଲେ ଛାଡିବୁ ବୋଲି କହିବା ସହିତ ନ ଲେଖିଲେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଦେବାର ଧମକ ଦେଇଥିଲେ । ପୋଲିସର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଗତକାଲି ସକାଳ ସମୟରେ ପୋଲିସ ସୁଶାନ୍ତକୁ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ରାତିରେ ଛାଡିଥିଲେ ବୋଲି ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଲେଖିବା ପରେ ପୋଲିସ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡିଥିଲେ । ଥାନାରେ ମୋ ଭାଇକୁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଇଥିଲା । ପୋଲିସ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ଗୋଡକୁ ବହୁତ ଯୋରରେ ମାଡ ମାରିଛି ।ଏପରିକି ଗରମମ ପାଣି ତା ଉପରେ ଢଳାଯାଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ତାର ଗୋଡରେ ଫୋଟକା ରହିଥିଲା । ପୋଲିସ ମୋ ଭାଇକୁ ବାଡେଇ ବାଡେଇ ହତ୍ୟା କରିଛି । ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ ।"
ଏନେଇ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଘଣଣାକୁ ଗୁରୁତର ସହିତ ନିଆଯାଇଛି । ଗଞ୍ଜାମ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ହରିଶ ବି.ସି କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଥାନାକୁ ଯାଇ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି । କିଭଳି ଏବଂ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୃତ ଯୁବକଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଉଠାଇ ଆଣିଥିଲା ଏବଂ ଥାନାରେ ଅକକଥନୀୟ ନିର୍ଯ୍ୟାତନା ଦିଆଯାଇଥିଲା ତାହାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ଆରକ୍ଷୀ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯୋଗେଶ ବାହାଦୁର ଖୁରାନିଆ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଥାନା ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା–୩୪୨/୨୦୨୬ ଏବଂ ବୈଦ୍ୟନାଥପୁର ଥାନା ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା–୪୧୨/୨୦୨୬ର ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ମାନବାଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରକୋଷ୍ଠ (HRPC)ଦ୍ୱାରା କରାଯିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ତର ସହିତ ବିଚାରକରି ଗଞ୍ଜାମ ଆରକ୍ଷୀୀ ଅଧିକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ପରେ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ପୋଲିସ ଆଇ.ଜି ଏହି ଘଟଣାରେ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଥାନାର ଦୁଇ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ସମେତ ମୋଟ ତିନି ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଳମ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି । ଥାନାର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ରହିଥିବା ପ୍ରବେସନ୍ ଆଇ.ପି.ଏସ୍ ନୀତିଶ କୁମାର ମିଶ୍ରାଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ବଦଳି କରାଯାଇଛି ।
ଗଞ୍ଜାମ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ହରିଶ ବିସି କହିଛନ୍ତି, "ସବୁ ଦିଗରୁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି । ଥାନାରେ କାହାକୁ 24 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ରଖାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । କାହିଁକି ଓ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଥିଲା, ସେନେଇ ତଦନ୍ତ ହେବ । ସବୁ ଘଟଣାର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ଓ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।"
ସେହିପରି ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପୂର୍ବରୁ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଥାନାର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ସମେତ ବାଲିଛାଇ ଫାଣ୍ଡିର ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ପୋଲିସ ସବ୍-ଡିଭିଜନ୍କୁ ବଦଳି କରାଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ସେପଟେ ମାନବାଧିକାର କମିଶନଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍.କେ.ସି.ଜି ମେଡିକାଲରେ ଶବକୁ ପଞ୍ଚନାମା କରାଯିବା ପରେ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ।
