କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା: ଚାରି ଜଣିଆ ଟିମର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ, ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଲେ NHRC
ଘଟଣାରେ ପୋଲିସର ମାତ୍ରାଧିକ ନିର୍ଯାତନାରେ ମୃତ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ନାମରେ ଏତଲା ନଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : June 2, 2026 at 10:50 PM IST
ଗଞ୍ଜାମ/ବ୍ରହ୍ମପୁର : ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଥାନାରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ମାତ୍ରାଧିକ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯିବା ପରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁକୁ ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ମାମଲାରେ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚି ଚାରି ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଏହାର ବିଧିବଦ୍ଧ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣାରେ ଜାତୀୟ ମାନବ ଅଧିକାର ଆୟୋଗ ପକ୍ଷରୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସ୍.ପି ଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ତିନି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦଶ ଦିଆଯାଇଛି । ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସର ମାତ୍ରାଧିକ ନିର୍ଯାତନାରେ ମୃତ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ନାମରେ ଏତଲା ନଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଥାନାରେ ପାଞ୍ଚ ଦିନରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଧରି ଜଣେ ୩୩ ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକଙ୍କୁ ମାତ୍ରାଧିକ ନିର୍ଯତନା ଦିଆଯାଇ ଘଟିଯାଇଥିବା ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଆସିଛି ବଡ଼ ଖୁଲାସା । ଯେଉଁ ମାମଲାରେ ପୋଲିସ ମୃତ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲା ସେହି ମାମଲାର ଏତଲାରେ ନଥିଲା ତାଙ୍କ ନାଁ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଗତ ୨୦ ତାରିଖରେ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଉପରେ ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣ ନେଇ ପୋଲିସ ନିଜ ଆଡୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲା, ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଥିଲା ସୁବଳୟା ଗାଁ ପାଖରେ ରହିଥିବା ପଥର ଖାଦାନରେ ୪ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ପୋଲିସ ହୋମଗାର୍ଡ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ସେମାନେ ହେଲେ ଦିଲ୍ଲୀପ ସାହୁ, ବସନ୍ତ ସାହୁ, ଈଶ୍ୱର ସାହୁ ଓ ପ୍ରତିମା ସାହୁଙ୍କ ନାମରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଏତଲା ହୋଇଥିଲା । ହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ପୋଲିସର ମାତ୍ରାଧିକ ନିର୍ଯାତନାରେ ମୃତ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ନାମ ଏତଲାରେ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ଏପରି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅଟକ ରଖି ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଥିଲା, ତାହାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ । ନିଜ ଆଖିରେ ସବୁକିଛି ଦେଖିଥିବା ଥାନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଥିବା ତତ୍କାଳୀନ ଆଇପିଏସ ନୀତେଶ ମିଶ୍ର ଏହି ଏଫଆଇଆର ନିଜେ ଲେଖିଥିବା ବେଳେ ଏତଲାର ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ନାଁ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ କାହିଁକି ସୁଶାନ୍ତଙ୍କୁ ସପ୍ତାହେ କାଳ ଥାନାରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଅଟକ ରଖି ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିଲା ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ।
ଘଟଣାରେ ଥାନାର କେବଳ ଜଣେ ASI, ଜଣେ SIଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଜଣେ କନେଷ୍ଟବଲକୁ ପୋଲିସ ନିଲମ୍ବନ କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ବଦଳି କରାଯାଇଛି । ପ୍ରୋବେଶନାରୀ IPS ନୀତେଶ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ବଦଳି କରାଯାଇଛି । ସେପଟେ ଯୁବକକୁ ଦୀର୍ଘ ପାଞ୍ଚ ଦିନରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଧରି ଥାନାରେ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯିବା ଘଟଣାରେ ଥାନାରେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ସଠିକ୍ ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲା କି ନାହିଁ । ନାଁ ଘଟଣା ପରେ ଥାନାର ସିସିଟିଭି ଭିଡିଓକୁ ଡିଲିଟ୍ କରାଯାଇଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ପରିସର ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବା କୁହାଯାଇଛି ।
ଘଟଣାରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲାପାଳ ଓ ଏସପିଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଛନ୍ତି ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର ଆୟୋଗ । ଆଗାମୀ ତିନି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି । ସେପଟେ ଗଞ୍ଜାମ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ପରେ ପୂରା ଥାନାର ଏବଂ ତାହାରି ଅଧୀନରେ ରହିଥିବା ପୋଲିସ ଫାଣ୍ଡିର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବଦଳୀ କରାଯାଇ ତଦନ୍ତରେ ନିରପେକ୍ଷତା ଆଣିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନଙ୍କ ନିୟମ ମୁତାବକ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ତଦନ୍ତ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଆଇଜି ନୀତିଶେଖର ।
ଅନ୍ୟପଟେ ଗତକାଲି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମକେସିଜି ମେଡିକାଲରେ ମୃତ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ଶବକୁ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରୁଫ୍ ଅଫ୍ ଡାକ୍ତର ଉପସ୍ଥିତ ରହି ବ୍ୟବଛେଦ ପରେ ବିଭିନ୍ନ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଏଭିଡେନ୍ସ ସହ ଭିସେରା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ପଲ ପଠାଯାଇଛି । ଶରୀରରେ କ୍ଷତ ଅଂଶ ବା ଆଘାତ ହୋଇଛି । ଖୁବଶୀଘ୍ର ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ କହିଛନ୍ତି, ଏମକେସିଜି ମେଡିକାଲର ଅଧିକ୍ଷକ ତଥା ଏଫ୍ଏମଟି ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଫେସର ସୁଦୀପା ଦାସ । ତେବେ ଆଗକୁ ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାରେ କଣ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କଣ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ- କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଥାନାରେ ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ, SI ଓ ASI ନିଲମ୍ବିତ, IPSଙ୍କୁ ବଦଳି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର