ETV Bharat / state

'୧୪୩ କିମି ରେଳପଥରେ ‘କବଚ’: ହାତୀ ଚଳାଚଳ ଉପରେ EIDS ନଜର': ପୂର୍ବତଟ ମହାପ୍ରବନ୍ଧକ

ରେଳପଥରେ ହାତୀଙ୍କ ପ୍ରବେଶକୁ ଆଗୁଆ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ଏଲିଫାଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟ୍ରୁଜନ୍ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ (EIDS) ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ-ବିକାଶ ଦାସ

'KABACH' on 143 km railway line: EIDS to monitor elephant movement': East Coast General Manager
'୧୪୩ କିମି ରେଳପଥରେ ‘କବଚ’: ହାତୀ ଚଳାଚଳ ଉପରେ EIDS ନଜର': ପୂର୍ବତଟ ମହାପ୍ରବନ୍ଧକ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 15, 2026 at 10:57 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

East Coast General Manager on Kabach, ଭୁବନେଶ୍ବର: ରେଳ ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ । ୧୪୩ ରୁଟ୍ କିଲୋମିଟରରେ ‘କବଚ’ ଟ୍ରେନ୍ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଛି । ଏହାସହ ରେଳପଥରେ ହାତୀଙ୍କ ପ୍ରବେଶକୁ ଆଗୁଆ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ଏଲିଫାଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟ୍ରୁଜନ୍ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ (EIDS) ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି । ଆଜି 80ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ଏହି ତଥ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥର ମହାପ୍ରବନ୍ଧକ ପରମେଶ୍ୱର ଫୁଙ୍କୱାଲ ।

'୧୪୩ କିମି ରେଳପଥରେ ‘କବଚ’: ହାତୀ ଚଳାଚଳ ଉପରେ EIDS ନଜର': ପୂର୍ବତଟ ମହାପ୍ରବନ୍ଧକ (ETV Bharat Odisha)




୨୦୨୫-୨୬ ବର୍ଷ ପୂର୍ବ ତଟ ରେଳପଥ ପାଇଁ ଏକ ସଫଳତା ଭରା ବର୍ଷ ରହିଛି । ପୂର୍ବ ତଟ ରେଳପଥ କ୍ରମାଗତ ୯ମ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ରେଳପଥର ସର୍ବାଧିକ ପଣ୍ୟ ବୋଝେଇ କରୁଥିବା ଜୋନ୍ ଭାବେ ନିଜର ଗୌରବମୟ ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିଛି । ୨୦୨୫-୨୬ରେ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ଐତିହାସିକ ଭାବେ ୨୮୬.୨୬ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ପଣ୍ୟ ବୋଝେଇ କରିଛି । ଯାହା ଗତବର୍ଷର ୨୫୯.୨୫ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ତୁଳନାରେ ୧୦.୪୨ ପ୍ରତିଶତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାସଲ କରିଛି । ସେହିପରି, ମୋଟ୍ ପଣ୍ୟ ଅନଲୋଡିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ ୨୫୮.୫୬ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ହାସଲ ହୋଇଛି । ଯାହା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ୯.୨୪ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ଅଟେ ।

ସେହିପରି ଭାବେ ଯାତ୍ରୀ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ୨୦୨୫-୨୬ରେ ପୂର୍ବ ତଟ ରେଳପଥ ୯୭.୭୧ ନିୟୁତ ଯାତ୍ରୀ ପରିବହନ କରିଛି । ୨୦୨୪-୨୫ରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ୯୩.୫୨ ନିୟୁତ ଥିଲା । ଆମର ରାଜସ୍ୱ ୩୨,୮୩୭.୬୭ କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଯାହା ୨୦୨୪-୨୫ର ୨୯,୫୬୨.୮୫ କୋଟି ତୁଳନାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବୃଦ୍ଧି ଅଟେ । ଗତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଆମର ପୁଞ୍ଜିଗତ ବ୍ୟୟ ବିନିଯୋଗ ୧୨,୨୨୧.୮୧ କୋଟି ରହିଥିଲା ।


ଏଥିମଧ୍ୟରେ ୧୪ଟି ଷ୍ଟେସନରେ ଯାତ୍ରୀ ଲିଫ୍ଟ, ୧୭ଟି ୱାଟର କୁଲର, ୫ଟି ଷ୍ଟେସନରେ ଫୁଟ୍ ଓଭରବ୍ରିଜ୍, ୧୩ଟି ଷ୍ଟେସନରେ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସେଡ୍, ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକରେ ୨୮୭ଟି ଅତିରିକ୍ତ ବେଞ୍ଚ, ୨୮ଟି ଏସି, ୯ଟି ଷ୍ଟେସନରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁଗମ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ରାମ୍ପ ଏବଂ ୧୮ଟି ଷ୍ଟେସନରେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଚଟାଣର ଉନ୍ନତୀକରଣ କରାଯାଇଛି । ଏହାସହିତ ୧୩ଟି ଷ୍ଟେସନରେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଉଚ୍ଚତା ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବା ସହ ପ୍ରତୀକ୍ଷାଳୟ ଓ ସର୍କୁଲେଟିଂ ଏରିଆର ଉନ୍ନତୀକରଣ କରାଯାଇଛି । ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ନିରାପତ୍ତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ୪ଟି ପାର୍ସଲ୍ ସ୍କାନର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ।

ପୂର୍ବ ତଟ ରେଳପଥ କ୍ରମାଗତ ୯ମ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ରେଳପଥର ସର୍ବାଧିକ ପଣ୍ୟ ବୋଝେଇ କରୁଥିବା ଜୋନ୍ ଭାବେ ନିଜର ଗୌରବମୟ ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିଛି ।
ପୂର୍ବ ତଟ ରେଳପଥ କ୍ରମାଗତ ୯ମ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ରେଳପଥର ସର୍ବାଧିକ ପଣ୍ୟ ବୋଝେଇ କରୁଥିବା ଜୋନ୍ ଭାବେ ନିଜର ଗୌରବମୟ ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିଛି । (ETV Bharat Odisha)
ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକରେ ପରିଷ୍କାର-ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ୭୩ଟି ଷ୍ଟେସନରେ ହାଉସକିପିଂ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି । ସେହିପରି, ୬୪ ଯୋଡ଼ା ଦୂରଗାମୀ ଟ୍ରେନ୍‌ରେ ଅନ୍‌ବୋର୍ଡ ହାଉସକିପିଂ ସେବା ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି । ପୂର୍ବ ତଟ ରେଳପଥ ଅଧୀନରେ ୫୬ ଯୋଡ଼ା ଟ୍ରେନ୍‌ରେ ଲିନେନ୍ ସେବା ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି ।ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ ଓ ପୁରୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ବ୍ୟାପକ ଉନ୍ନତୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଷ୍ଟେସନର ଉନ୍ନତୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି । ଅମୃତ ଭାରତ ଷ୍ଟେସନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ତାଳଚେର, ବଲାଙ୍ଗିର, ବରପାଲି, କେସିଙ୍ଗା ଓ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଷ୍ଟେସନ ଗୁଡ଼ିକର ରୂପାନ୍ତରଣ କରାଯାଇଛି ଓ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆଧୁନିକ ଓ ଯାତ୍ରୀ-ଅନୁକୂଳ ପରିବହନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ କରାଯାଇଛି । ଏହାସହିତ ଅମୃତ ଷ୍ଟେସନ୍ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକର ପୁନଃ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ।ଟ୍ରେନ୍ ପରିଚାଳନାରେ ନିରାପତ୍ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ହେଲା:-
  1. ୧୪୩ ରୁଟ୍ କିଲୋମିଟରରେ 'କବଚ.’ଟ୍ରେନ୍ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯାଇଛି ।
  2. ଟ୍ରେନ୍‌ର ଗରମ ଆକ୍ସେଲ୍‌କୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ୨୫ଟି ହଟ୍ ଆକ୍ସେଲ୍ ବକ୍ସ ଡିଟେକ୍ଟର (HABD) ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ।
  3. ୪୯୬ କିଲୋମିଟର ରେଳପଥରେ ସୁରକ୍ଷା ବାଡ଼ (Safety Fencing) ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ।
  4. ହାତୀଙ୍କ ରେଳପଥରେ ପ୍ରବେଶ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ଏଲିଫାଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟ୍ରୁଜନ୍ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ (EIDS) ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ।
  5. ସୌର ଶକ୍ତିଚାଳିତ CCTV ନିରୀକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯାଇଛି ।
  6. ୪ଟି ମାନବଚାଳିତ ଲେଭେଲ୍ କ୍ରସିଂ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି ।
  7. ୧ଟି ନୂତନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଇଣ୍ଟରଲକିଂ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବା ସହିତ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ୧୧ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଓ ପ୍ୟାନେଲ୍ ଇଣ୍ଟରଲକିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି ।
  8. ୧୫ଟି ଲେଭେଲ୍ କ୍ରସିଂରେ ରବରଯୁକ୍ତ ରୋଡ୍ ସର୍ଫେସ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ।
  9. ୧୪ଟି ରୋଡ୍ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଏବଂ ୩୬ଟି ରୋଡ୍ ଅଣ୍ଡରବ୍ରିଜ୍/ ଲିମିଟେଡ୍ ହାଇଟ୍ ସବୱେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ।
  10. ପଥର ଖସିବାର ବିପଦକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ କୋରାପୁଟ– ରାୟଗଡ଼ା ଲାଇନ୍‌ରେ ରକ୍‌ଫଲ୍ ପ୍ରତିରୋଧ ଓ ତାର ଜାଲ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ।
  11. ତାଳଚେର ରୋଡ୍ ଓ ହିନ୍ଦୋଳ ରୋଡ୍ ଷ୍ଟେସନରେ ବଜ୍ରପାତ ଓ ସର୍ଜ୍ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ।


ଏହି ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଫଳରେ ରେଳ ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିଶ୍ୱସନୀୟତାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି ।

‘ଅପରେସନ ଜୀବନ ରକ୍ଷା’ ଅଧୀନରେ ରେଳ ସୁରକ୍ଷା ବଳ ୨୮ ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ୪୭୧ ଜଣ ନିଖୋଜ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ସହ ମିଶାଯାଇଛି କିମ୍ବା ସାମାଜିକ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ୩୫ଟି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ମାମଲାରେ ୧.୮୪ କୋଟି ମୂଲ୍ୟର ବେଆଇନ/ ନିଷିଦ୍ଧ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଏଥିସହ, ଯାତ୍ରୀମାନେ ଛାଡ଼ିଯାଇଥିବା ୫୪୮ଟି ସାମଗ୍ରୀ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ମାଲିକଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥର ମହାପ୍ରବନ୍ଧକ ପରମେଶ୍ୱର ଫୁଙ୍କୱାଲ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ନିଶାମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ୧୦୨ ବର୍ଷୀୟ ପଦ୍ମଚରଣଙ୍କ ସଂଗ୍ରାମ, ୬୩ ଦିନର ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବେ ଗାଁ ମୁହାଁ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ରାଜ୍ୟରେ ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନକୁ ନେଇ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଲେ ବଡ଼ ସୂଚନା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

TAGGED:

RAILWAYS ELEPHANT SEFTY
KABACH
EAST COAST RAILWAYS
EIDS
EAST COAST RAILWAYS EIDS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.