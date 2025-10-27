ETV Bharat / state

ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିକ୍‌ ଥେରାପି, କଷ୍ଟରୁ ଲାଘବ ପାଉଛନ୍ତି କ୍ୟାନସର ରୋଗୀ

କ୍ୟାନ୍ସର ପୀଡ଼ିତ ରୋଗୀଙ୍କୁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଥେରାପି ଦେଇ ତାଙ୍କ କଷ୍ଟ ଲାଘବ କରିବାରେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ନାୟକ ସାଜୁଛନ୍ତି ଏକ ମାଧ୍ୟମ । ଏବେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଆଇଡ଼ଲରେ ଶୀର୍ଷ ୧୬ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି ।

Music Thrapist Singer Jyotirmayee Nayak changing lives of cancer patients
Music Thrapist Singer Jyotirmayee Nayak changing lives of cancer patients (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 27, 2025 at 8:59 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟୋରୀ: ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ

Cancer Patient Music Therapy ଭୁବନେଶ୍ବର: ସଙ୍ଗୀତ ଜୀବନରେ ପ୍ରାଣ ଭରିଦିଏ । ଅନେକ ସମୟରେ ଗୀତ ଜୀବନର ବଡ଼ ବୋଝକୁ କମ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ସେହି ସଙ୍ଗୀତକୁ ମାଧ୍ୟମ କରି କ୍ୟାନସର ରୋଗୀଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ଜୀବନର ବ୍ରତ ଭାବେ ବାଛି ନେଇଛନ୍ତି 24 ବର୍ଷୀୟା କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ନାୟକ । ଏପରି ନିଆରା କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ନିଜକୁ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ । କ୍ୟାନ୍ସର ପୀଡ଼ିତ ରୋଗୀଙ୍କୁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଥେରାପି ଦେଇ ତାଙ୍କର ଅନେକ କଷ୍ଟ ଲାଘବ କରିବାରେ ସାଜୁଛନ୍ତି ଏକ ମାଧ୍ୟମ । ସଙ୍ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଚିକିତ୍ସା କରି ରୋଗୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ ପାଇବା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି । ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନାରେ ଜାଣନ୍ତୁ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ନାୟକଙ୍କ ବିଷୟରେ...

ଜୀବନ ବଦଳାଉଛି ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ଥେରାପି (ETV Bharat Odisha)



ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିକ ଥେରାପି ଯାତ୍ରା:

ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ନାୟକ ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ମ୍ୟୁଜିକ ଥେରାପି ଶିଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଚେନ୍ନାଇ ସ୍କୁଲ ଅଫ ମ୍ୟୁଜିକ ଥେରାପିରୁ ସେ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ସେ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି । ଏହି ଥେରାପି ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ ସେ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀଙ୍କୁ ମ୍ୟୁଜିକ ଥେରାପି ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀଙ୍କୁ ସଙ୍ଗୀତ ଥେରାପି ଦେବା ପରେ ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳେ, ତାହା ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାଏ । ସଙ୍ଗୀତ ଥେରାପି ମାଧ୍ୟମରେ ରୋଗୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଓ ଖୁସି ଦେଖିଲେ, ଅନେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୁଲି ଯାଇଥାଏ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ନାୟକ ।

Music Thrapist Singer Jyotirmayee Nayak at Indian Idol
Music Thrapist Singer Jyotirmayee Nayak (ETV Bharat Odisha)
ରୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସାହାସ ସୃଷ୍ଟି କରେ ମ୍ୟୁଜିକ ଥେରାପି:

ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି,"ବିଶେଷ କରି ମ୍ୟୁଜିକ ଥେରାପି ମୁଁ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀଙ୍କୁ ଦେଇଥାଏ । ମୁଁ ୨ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମ୍ୟୁଜିକ ଥେରାପି ବିଷୟରେ ଶିଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି । କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀଙ୍କୁ ନିକଟକୁ ଯାଇ ସଙ୍ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଥେରାପି ଦେଇଥାଏ । ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ ସକରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ । ସଙ୍ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ମନକୁ ଖୁସିବାରେ ଭରପୂର ଆନନ୍ଦ ମିଳିଥାଏ । ଏହି ଥେରାପି ରୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସାହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଶାନ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତି ।"

Music Thrapist Singer Jyotirmayee Nayak at Top 16 in Indian Idol
Music Thrapist Singer Jyotirmayee Nayak (ETV Bharat Odisha)


ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ଯ:
ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ସିନେମାରେ ପ୍ଲେ ବ୍ୟାକ ସିଙ୍ଗର ଭାବେ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ନାୟକ । ତାଙ୍କର 'ଚାରିଧାମ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଧାମ', 'ପାଗଳ ଭଅଁର', 'ଆମ ଗାଁ ଝିଅ ଖାଣ୍ଟି ଗୁଆ ଘିଅ' ଭଳି ସଙ୍ଗୀତ ଗାଇ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ନିଜ ଯାଦୁଗରୀ କଣ୍ଠରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛନ୍ତି । ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ନାୟକଙ୍କର ବଲିଉଡରେ ଓ ରିୟାଲିଟି ଶୋ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜର ପ୍ରତିଭା ଦେଖାଇବାର ଇଚ୍ଛା ରହିଥିଲା । ଯାହା ପୂରଣ ହେଉଛି ବୋଲି ସେ ଖୁବ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ସଙ୍ଗୀତ ଥେରାପି ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଏହି କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ।

Music Thrapist Singer Jyotirmayee Nayak changing lives
Music Thrapist Singer Jyotirmayee Nayak changing lives (ETV Bharat Odisha)

ମନକୁ ବହୁତ ସାହସ ମିଳେ:

ଜଣେ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀ ନିଜ ନାମକୁ ଗୋପନ ରଖି କହିଛନ୍ତି, "ମ୍ୟୁଜିକ ଥେରାପି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ । ନିଜ ପରିବାର ଭଳି ଥେରାପି ଦେଇଥାନ୍ତି ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ନାୟକ । ସେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ସାଙ୍ଗକୁ ମନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା ଭଳି ଗୀତ ଶୁଣାଇଥାନ୍ତି । ସଙ୍ଗୀତ ଥେରାପି ନେବା ପରେ ମନକୁ ବହୁତ ସାହସ ମିଳିଥାଏ ।"

ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଥେରାପି ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ପକାଏ ସକରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ:


ସଙ୍ଗୀତ କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ନୁହେଁ । ସଙ୍ଗୀତର ବହୁତ ଗଭୀର ସାମାଜିକ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଲୋକଙ୍କୁ ଏକତ୍ର ଯୋଡିବା ପାଇଁ ଏହା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମ ସାଜେ । ଏପରିକି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମନ ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ । ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିବା ପରେ ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ । ତେଣୁ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଥେରାପି ବା ଚିକିତ୍ସା ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ଚାପ କମାଇବା ବ୍ୟତୀତ, ଏହା ଡିପ୍ରେସନରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ।

ଜାତୀୟସ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ବ:
କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ କହିଛନ୍ତି,"ଓଡ଼ିଆ ଝିଅମାନେ ବହୁତ କମ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ହେବ । ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ବହୁତ ଭଲପାଇବା ମୁଁ ପାଇଛି । ଓଡ଼ିଆ ମାଟିର ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ । ଏହା ଫଳରେ ମୁଁ ଯେପରି ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବି । ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଓ ନାମ ରଖିବି ।"

ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ନାୟକଙ୍କ ବିଷୟରେ:
ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ନାୟକ (୨୪) ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ । ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବହୁ ଭଜନ ସହିତ ଆଧୁନିକ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଇ ଭରପୁର ଭାବରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ କିଣିଛନ୍ତି । ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପଳାଶୁଣୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସପରିବାରଙ୍କ ସହିତ ରୁହନ୍ତି । ବାପା ଚକ୍ରଧର ନାୟକ ଓ ମା ଗୌରୀ ନାୟକଙ୍କ ଝିଅ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ । ଓଡ଼ିଆରେ ଅନେକ ସିନେମାରେ ଓ ଭଜନ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଇ ସାରିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ଦର୍ଶକମାନେ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ।

Music Thrapist Singer Jyotirmayee Nayak
Music Thrapist Singer Jyotirmayee Nayak (ETV Bharat Odisha)

ପିଲାବେଳୁ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ରୁଚି:
ପିଲାବେଳୁ ହିଁ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ନାୟକ । ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ଦେଖି ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରୁ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ । ସେହିଦିନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ନାୟକଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ଯାତ୍ରା । ବିଶେଷ କରି ସେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ କ୍ଲାସିକାଲ, ଲାଇଟ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭଳି ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ସେ ସପ୍ତମ ଓ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢିବା ବେଳେ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା (Indian Idol)ରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ଦୁଇ ଥର ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଟପ୍ ୧୬ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଗୁରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନିଆରା ମ୍ୟୁଜିକ ସ୍କୁଲ, 1 ଟଙ୍କାରେ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଓ ଲୋକ ସଙ୍ଗୀତ

ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଦମ୍ ପ୍ରିନସେସ, ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରରେ ମଞ୍ଚ ଦୁଲୁକାଇଲେ 5 ବାଳିକା

Singer Jyotirmayee Nayak
Singer Jyotirmayee Nayak (ETV Bharat Odisha)

ସାହାସ ଦିଏ ପରିବାର:
ଆଜି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସେ ସବୁର ଶ୍ରେୟ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ନାୟକ, ନିଜ ପରିବାର, ଗୁରୁ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆଜି ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ସେ ଆଗୁକୁ ବଢିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆହୁରି ଅନେକ ସଫଳତା ପାଇବା ଦିଗରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ବୋଲି କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ କହିଛନ୍ତି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

CANCER PATIENT HEALING MUSIC
ODIA SINGER INDIAN IDOL
JYOTIRMAYEE NAYAK INDIAN IDOL
MUSIC THERAPY FOR CANCER PATIENTS
JYOTIRMAYEE NAYAK MUSIC THERAPY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

OPINION: ଭାରତୀୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ କାହିଁକି ବଢୁଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ? ପ୍ରାଣଘାତକ ସାଜୁଛି କି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଭେଦଭାବ ?

'ରୂପା' ହେବ ଭବିଷ୍ୟତର ନୂଆ ସୁନା !; ଅଚାନକ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ଦର, ଜାଣନ୍ତୁ...

AI ROBOT CHEF: ଚାଇନିଜ୍‌ଠୁ ମେକ୍ସିକାନ୍‌, ଚୁଟ୍‌କିରେ ତିଆରି କରୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.