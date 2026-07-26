ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ନାୟକ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଇଡଲ୍ ସିଜିନ୍ 16ର ଚାମ୍ପିଅନ୍ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି
ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ନାୟକ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଇଡଲ୍ ସିଜିନ୍ 16ର ଚାମ୍ପିଅନ୍ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଭାବେ ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି ।
Published : July 26, 2026 at 10:06 PM IST
JYOTIRMAYEE INDIAN IDOL 16 CHAMPION, ମୁମ୍ବାଇ : ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ନାୟକ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଇଡଲ୍ ସିଜିନ୍ 16ର ଚାମ୍ପିଅନ୍ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଭାବେ ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଇଡଲ୍ 16 ବିଜେତା ଭାବେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ନାୟକ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ନେଇଛନ୍ତି; ଯେଉଁଠି ତନିସ୍କ ଶୁକ୍ଲା ରନର୍ସ ଅପ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ମାସ ମାସର ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ସଂଗୀତିକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟତା ପରେ, ସୋନି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଟେଲିଭିଜନର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଇଡଲ୍ ସିଜିନ୍ 16 ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ନାୟକଙ୍କୁ ଏହି ସିଜିନ୍ ର ବିଜେତା ଭାବରେ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧାଇଛି । ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ 'ସୟାଁ ଓ ସୟାଁ' ଗୀତରେ ଏକ ମନୋରମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ସାଥୀ ଫାଇନାଲିଷ୍ଟ ଅଂଶିକା ଚୋଙ୍କାର, ମନରାଜ ବୀର ସିଂହ, ମାଇସ୍କେମ ବାସୁ, ସୁହେଲ୍ ସୁଫି ଏବଂ ତନିଷ୍କ ଶୁକ୍ଲାଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ବିଜୟରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଭାରତର ନୂତନ ଗାୟନ ସେନସେସନ୍ ଭାବେ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ।
ଏଥିସହ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଇଡଲ୍ 16 ଶେଷରେ ଏହାର ୧୦ ମାସର ଯାତ୍ରା ସମାପ୍ତ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ୨୪ ବର୍ଷୀୟା ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ନାୟକଙ୍କୁ ବିଜେତା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଜବଲପୁରର ତନିଷ୍କ ଶୁକ୍ଲା ପ୍ରଥମ ରନର୍ସ-ଅପ୍ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି । ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଇଡଲ୍ର 16ତମ ସିଜିନ୍କୁ ଶ୍ରେୟା ଘୋଷାଲ୍, ବିଶାଲ୍ ଦଦଲାନି ଏବଂ ବାଦଶାହା ବିଚାରକ ଥିଲେ । ଏହି ବର୍ଷ ଶୋ’ର ଥିମ୍- ୟାଦୋଁ କି ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ, ଦର୍ଶକଙ୍କ ସହିତ ଏତେ ଭଲ ଭାବେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଶୋ’କୁ ତିନି ମାସ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ତାଙ୍କ ବିଜୟର ଶ୍ରେୟ ସଂଗୀତ ଚିକିତ୍ସା ଅର୍ଥାତ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଥେରାପି ମାଧ୍ୟମରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା କର୍କଟ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଇଡଲ୍ 16 ଜିତିବା ବିଷୟରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ
ଶୋ’ରେ ତାଙ୍କର ୧୦ ମାସର ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ କହି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଇଡଲ୍ 16 ବିଜେତା କହିଛନ୍ତି, “ଏହି ଯାତ୍ରା ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ହେଲାଣି । ମୁଁ ୧୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ମୁମ୍ବାଇ ଆସିଥିଲି ଏବଂ ଏହା ଏକ ବହୁତ ଭଲ ଯାତ୍ରା ଥିଲା । ଖୁସିର କଥା ଏହା ମଧ୍ୟ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଥିଲା, ଟ୍ରଫି ଜିତିବା । ମୁଁ କେବେ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଜିତିବା ବିଷୟରେ ଭାବି ନଥିଲି; ମୁଁ କେବଳ ମୋର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଏବଂ ଭଲ ମତାମତ ପାଇବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲି । ଯେହେତୁ ମୁଁ ଟଙ୍କା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରି ନଥିଲି, ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ମୁଁ ଏହାକୁ କେଉଁଠାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବି; ଏବେ ମୁଁ ଏହା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବି ।”
ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀଙ୍କ ବିଜୟ ବିଷୟରେ କଥା ହୋଇ ଶ୍ରେୟା ଘୋଷାଲ କହିଛନ୍ତି, "ସିଜିନ୍ ସାରା ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ବଢ଼ିବା ଦେଖିବା ଏକ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି ଥିଲା । ପ୍ରତ୍ୟେକେ ନିଜସ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଆନ୍ତରିକତା ଏବଂ ସଂଗୀତ ପ୍ରତି ପ୍ରେମକୁ ମଞ୍ଚକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ଯାହା ଏହି ଯାତ୍ରାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ମରଣୀୟ କରିଛି । ଆମେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫିନାଲେରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ, ସେମାନେ କେତେ ଦୂର ଆସିଛନ୍ତି ତାହା ପାଇଁ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରୁଛି । କିଏ ଟ୍ରଫି ଉଠାଇଲେ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସେମାନେ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବେ କାରଣ ଏହା ଏକ ସୁନ୍ଦର ସଂଗୀତ ଯାତ୍ରାର ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
'ଇଣ୍ଡିଆନ ଆଇଡଲ' ଦେଲା ଫେମ୍, ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀଙ୍କ ନିମ୍ବୁଡ଼ା ନିମ୍ବୁଡ଼ା ଗୀତରେ ଜଜ୍ ଫିଦା, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରୁ ଗାୟିକା 8 ବର୍ଷର ସଫଳ ଯାତ୍ରା
ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଥେରାପି, କଷ୍ଟରୁ ଲାଘବ ପାଉଛନ୍ତି କ୍ୟାନସର ରୋଗୀ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ