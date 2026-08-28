୬ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ କନିଷ୍ଠ ରାଜସ୍ବ ସହାୟକ
ଜମି ପଟ୍ଟା କରାଇ ଦେବାକୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ୬ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ ଉମାଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଗିରଫ୍ କରିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : August 28, 2026 at 11:02 PM IST
JRA caught in vigilance, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଆଉ ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ । କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣା ତହସିଲ ଅଫିସର, କନିଷ୍ଠ ରାଜସ୍ବ ସହାୟକ (JRA) ବି. ଏଚ୍ ଉମାଶଙ୍କର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି । ଜମି ପଟ୍ଟା କରାଇ ଦେବାକୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ୬ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ଉମାଶଙ୍କର ଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଗିରଫ୍ କରିଛି । ତାଙ୍କ ଠାରୁ ସମସ୍ତ ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଥାନାରେ ମାମଲା (ନଂ.୧୭/୨୦୨୬) ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି ।
ତେବେ ଆୟ ବହିର୍ଭୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରିବା ଦିଗକୁ ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଉମାଶଙ୍କରଙ୍କ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଏକକାଳୀନ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି ।
ଭିଜିଲାନ୍ସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଏକ ଜମି କିଣିଥିଲେ । ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ନାମରେ ପଟ୍ଟା କରିବାକୁ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ । ଜୁନ ୩ ତାରିଖରେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଜଣକ ଅନ୍ ଲାଇନ୍ ଜରିଆରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ । ତେବେ ଉମାଶଙ୍କର ପଟା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିନଥିଲେ । ଏହି କାମ ପାଇଁ ସେ ୬ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଥିଲେ । ଲାଞ୍ଚ ନ ଦେଲେ କାମ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଉମାଶଙ୍କର ରୋକ୍ ଠୋକ୍ କହିଥିଲେ ।
ପରେ ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଜଣକ ଭିଜିଲାନ୍ସ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଆଜି ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଉମାଶଙ୍କର ତହସିଲ ଅଫିସର ଗ୍ୟାରେଜରେ ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ନେଉଥିବା ବେଳେ ଖବର ପାଇ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅନୁଯାୟୀ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଚଢ଼ାଉ କରି ଉମାଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ସହ କାବୁ କରିଥିଲା । ତେବେ ଉମାଶଙ୍କରଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠି ହେରଫେର ଅଭିଯୋଗ: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପୂର୍ବତନ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରିନ୍ସପାଲ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଥାର୍ ଗାଡ଼ି ଦୁର୍ନୀତିରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ଜାରି; ଯେତେ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀ ହେଲେ ବି ଛଡ଼ା ଯିବନି କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବ୍ଲକରେ ୩ କୋଟି ହଡ଼ପ ଘଟଣା: ଜେଲରେ ଥିବା ରାଜସ୍ବ ସହାୟକ ଭଞ୍ଜକିଶୋରଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ କୁଜଙ୍ଗ CHC ବ୍ଲକ ପୋଗ୍ରାମ ମ୍ୟାନେଜର, 20 ହଜାର ଲଞ୍ଚ ନେଇ ଗିରଫ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର