ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ହେରଫେର, ବନ୍ଧା ହେଲେ କିରାଣୀ ସୁବ୍ରତ
ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ହେରଫେର୍ ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ ହେଲେ ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର କନିଷ୍ଠ କିରାଣୀ ସୁବ୍ରତ ବେହେରା । ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ୨୦୫% ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ କରାଯାଇଛି ।
ଅନୁଗୋଳ: ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ହଡ଼ପ କରିବା ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା । ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ହେରଫେର ଏବଂ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଶେଷରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛନ୍ତି ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର କନିଷ୍ଠ କିରାଣୀ ସୁବ୍ରତ ବେହେରା । ଗତ ବୁଧବାର ଦିନ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତାଙ୍କର ଏକାଧିକ ଠିକଣାରେ ଚଢାଉ କରିଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି (ଗୁରୁବାର) ସୁବ୍ରତଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରି ଗିରଫ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ।
ଦରମା ହେରଫେର କରିବା ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା:
ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ହେରଫେର କରିବା ଘଟଣାରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିବା ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର କନିଷ୍ଠ କିରାଣୀ ସୁବ୍ରତ ବେହେରାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ । ସୁବ୍ରତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ନେଇ ଟ୍ରେଜେରୀରୁ ପ୍ରାୟ ଅଢ଼େଇ କୋଟି ଟଙ୍କା ଚଳୁ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା । ଏହା ପରେ ସେତେବେଳର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀ ଗତ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ନିଲମ୍ବନ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଆଠମଲ୍ଲିକ ଉପଖଣ୍ଡ ସ୍ତରୀୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରରେ ହାଜିରା ହେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ତେବେ ସୁବ୍ରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଥମେ ଅପରାଧିକ ମାମଲା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେତେବେଳେ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇନଥିଲା ପୋଲିସ ।
ଗତକାଲି ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ସୁବ୍ରତଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଗତ ବୁଧବାର ଦିନ କଟକ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଏକକାଳୀନ ୫ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ୨୦୫% ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ ହୋଇଥିଲା ।
୨୦୫% ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ:
ଏନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପିପି ଅଶ୍ୱନୀ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି," କିରାଣୀ ସୁବ୍ରତ ବେହେରା ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ସମୟରେ ୨.୩୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ହେରଫେର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ଯାହାକୁ ଆଧାର କରି କଟକ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପିଏସ୍ ମାମଲା ନମ୍ବର 06/2026କୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ସେତେବେଳର ମୁଖ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଗତ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ନିଲମ୍ବନ କରି, ଆଠମଲ୍ଲିକ ଉପଖଣ୍ଡ ସ୍ତରୀୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ହାଜିରା ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ତାଙ୍କଠାରୁ ୨୦୫% ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ କରାଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଗରଫ କରାଯାଇ ହାଜତକୁ ପଠା ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ ୨୦ରେ ଏହି ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ରହିଛି ।"
