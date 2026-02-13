ETV Bharat / state

ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ହେରଫେର, ବନ୍ଧା ହେଲେ କିରାଣୀ ସୁବ୍ରତ

ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ହେରଫେର୍ ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ ହେଲେ ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର କନିଷ୍ଠ କିରାଣୀ ସୁବ୍ରତ ବେହେରା । ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ୨୦୫% ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ କରାଯାଇଛି ।

junior clerk Subrat Behera arrested by vigilance
ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ହଡ଼ପ କରିବା ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା ଗିରଫ ହେଲେ କନିଷ୍ଠ କିରାଣୀ ସୁବ୍ରତ ବେହେରା (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 13, 2026 at 2:41 PM IST

1 Min Read
ଅନୁଗୋଳ: ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ହଡ଼ପ କରିବା ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା । ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ହେରଫେର ଏବଂ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଶେଷରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛନ୍ତି ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର କନିଷ୍ଠ କିରାଣୀ ସୁବ୍ରତ ବେହେରା । ଗତ ବୁଧବାର ଦିନ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତାଙ୍କର ଏକାଧିକ ଠିକଣାରେ ଚଢାଉ କରିଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି (ଗୁରୁବାର) ସୁବ୍ରତଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରି ଗିରଫ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ।

ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ହେରଫେର, ବନ୍ଧା ହେଲେ କିରାଣୀ ସୁବ୍ରତ (ETV Bharat Odisha)

ଦରମା ହେରଫେର କରିବା ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା:

ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ହେରଫେର କରିବା ଘଟଣାରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିବା ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର କନିଷ୍ଠ କିରାଣୀ ସୁବ୍ରତ ବେହେରାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ । ସୁବ୍ରତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ନେଇ ଟ୍ରେଜେରୀରୁ ପ୍ରାୟ ଅଢ଼େଇ କୋଟି ଟଙ୍କା ଚଳୁ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା । ଏହା ପରେ ସେତେବେଳର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀ ଗତ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ନିଲମ୍ବନ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଆଠମଲ୍ଲିକ ଉପଖଣ୍ଡ ସ୍ତରୀୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରରେ ହାଜିରା ହେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ତେବେ ସୁବ୍ରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଥମେ ଅପରାଧିକ ମାମଲା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେତେବେଳେ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇନଥିଲା ପୋଲିସ ।

junior clerk Subrat Behera arrested by vigilance
ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ହଡ଼ପ କରିବା ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା ଗିରଫ ହେଲେ କନିଷ୍ଠ କିରାଣୀ ସୁବ୍ରତ ବେହେରା (ETV Bharat Odisha)

ଗତକାଲି ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ସୁବ୍ରତଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଗତ ବୁଧବାର ଦିନ କଟକ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଏକକାଳୀନ ୫ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ୨୦୫% ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ ହୋଇଥିଲା ।

୨୦୫% ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ:

ଏନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପିପି ଅଶ୍ୱନୀ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି," କିରାଣୀ ସୁବ୍ରତ ବେହେରା ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ସମୟରେ ୨.୩୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ହେରଫେର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ଯାହାକୁ ଆଧାର କରି କଟକ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପିଏସ୍ ମାମଲା ନମ୍ବର 06/2026କୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ସେତେବେଳର ମୁଖ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଗତ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ନିଲମ୍ବନ କରି, ଆଠମଲ୍ଲିକ ଉପଖଣ୍ଡ ସ୍ତରୀୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ହାଜିରା ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ତାଙ୍କଠାରୁ ୨୦୫% ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ କରାଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଗରଫ କରାଯାଇ ହାଜତକୁ ପଠା ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ ୨୦ରେ ଏହି ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ରହିଛି ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଅନୁଗୋଳ

TAGGED:

ODISHA VIGILANCE RAID IN ANGUL
ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ
JUNIOR CLERK SUBRAT BEHERA ARRESTED
ANGUL DISTRICT HOSPITAL
VIGILANCE RAID

