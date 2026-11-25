୬ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଜୁନାଗଡ଼ ବାଇପାସ୍ ଆନ୍ଦୋଳନ: ସମସ୍ୟା ଗମ୍ଭୀର, ତଥାପି ଚେତୁନି ପ୍ରଶାସନ
ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନ ଷଷ୍ଠ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଦାବି ପୂରଣ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ । ରିପୋର୍ଟ-ଅଜିତ ସିଂ
Published : November 25, 2026 at 8:19 PM IST
ଭବାନୀପାଟଣା(କଳାହାଣ୍ଡି): ଦାବି ପୁରୁଣା, ସମସ୍ୟା ଗମ୍ଭୀର, ହେଲେ ସମାଧାନର ବାଟ ଏଯାଏଁ ଫିଟୁନି । ବାଇପାସ୍ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଦାବିରେ ଏବେ ଆନ୍ଦୋଳନର ନିଆଁରେ ଜଳୁଛି ଜୁନାଗଡ଼ ସହର । ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ଦାବି ପରେ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନଥିବାରୁ ଜୁନାଗଡ଼ ବାଇପାସ୍ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ସଂଘର୍ଷ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳୀନ ଧାରଣା । ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନ ଷଷ୍ଠ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଦାବି ପୂରଣ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ।
କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସହର ହେଉଛି ଜୁନାଗଡ଼ । ସହର ଦେଇ ଯାଇଛି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ୨୬ । ଏହି ରାସ୍ତା ଜୁନାଗଡ଼କୁ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ଭବାନୀପାଟଣା, ଧର୍ମଗଡ଼ ସମେତ ପଡ଼ୋଶୀ ଛତିଶଗଡ଼, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ସହ ସଂଯୋଗ କରୁଛି । ଫଳରେ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ କରୁଛି । ଦିନକୁ ଦିନ ଯାନବାହନ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ସହର ଭିତରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଜଟିଳ ହେବା ସହ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି ।
ସବୁଠାରୁ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ ହେଉଛି, ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି । ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଅଟକି ରହୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ବାଇପାସ୍ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କେବଳ ଯାତାୟାତର ସୁବିଧା ନୁହେଁ, ବରଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡ଼ିଛି ।
ଏହି ଦାବିକୁ ନେଇ ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ବାଇପାସ୍ ରାସ୍ତାର ସର୍ଭେ କରାଯିବା ସହ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଫଳରେ ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହେବ ବୋଲି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଆଶା ସଞ୍ଚାର ହୋଇଥିଲା । ହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବାତିଲ୍ ହୋଇଯିବାରୁ ସବୁ ଆଶା ମଉଳି ଯାଇଥିଲା । କେଉଁ କାରଣରୁ ଟେଣ୍ଡର ବାତିଲ୍ ହେଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିନଥିବା ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ସରକାର ଓ ପ୍ରଶାସନର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଦାବି ଜଣାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଶାନୁରୂପ ପଦକ୍ଷେପ ନ ମିଳିବାରୁ ଶେଷରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଜୁନାଗଡ଼ବାସୀ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ରେଳପଥ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣକୁ ନେଇ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଚାଷୀ ଅସନ୍ତୋଷ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା: ଦୁଇଟି ବ୍ଲକରେ ସ୍କୁଲରେ ତାଲା
ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ବାଇପାସ୍ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହେଲେ କେବଳ ଜୁନାଗଡ଼ ସହରର ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ସମଗ୍ର କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଯୋଗାଯୋଗ ଓ ବାଣିଜ୍ୟିକ କାରବାରକୁ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଗତି ମିଳିବ । ଜିଲ୍ଲାର ବରିଷ୍ଠ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦାବିକୁ ଯଥାର୍ଥ ବୋଲି ମତ ରଖିଛନ୍ତି । ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ସାମିଲ ହେବେ ବୋଲି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ୨୦୨୪ରେ ସର୍ଭେ ଓ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ଅଟକି ରହିଛି ବାଇପାସ୍ ନିର୍ମାଣ ? ଟେଣ୍ଡର ବାତିଲ୍ ପଛରେ କାରଣ କ'ଣ ? ଜୁନାଗଡ଼ବାସୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଦାବିକୁ ସରକାର କେବେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ? ଏବେ ଷଷ୍ଠ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଗକୁ କେଉଁ ରୂପ ନେବ, ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ।
ଏନେଇ ଜୁନାଗଡ଼ ବାସିନ୍ଦା ଅଶୋକ ପାତ୍ର କହଛନ୍ତି ଯେ,"ଜୁନାଗଡ଼ ସହର ମଝି ଦେଇ ୨୬ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି ରାଜପଥ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ଛତିଶଗଡ଼କୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି । ଯାହାଫଳରେ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନାଗାଲାଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ଟ୍ରକ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ବାଟ ଦେଇ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏମିତି କୌଣସି ଦିନ ନାହିଁ ଯେଉଁଦିନ ଜୁନାଗଡ଼ ସହର ଓ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ନ ଘଟୁଛି କିମ୍ବା ଧନଜୀବନ ହାନି ନ ହେଉଛି । ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଏତେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ରହୁଛି ଯେ, ଏହି ଜାତୀୟ ରାଜପଥଟି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଭାରୀଯାନ ଯାତାୟାତ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ନୁହେଁ । ତେଣୁ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଲୋକମାନେ ବିକଳାଙ୍ଗ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଉଛି । ଆମ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ରହିଛି ଆଜ୍ଞା । ଆମେ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଭୟଭୀତ, ଆମର ପିଲାଛୁଆ ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ହେଉଛି ଜୁନାଗଡ଼ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଏକ ଯଥାର୍ଥ ଦାବି । ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ସରକାର ଆମର ଦାବିକୁ ମାନିନେବେ । ବାଇପାସ୍ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦାବି ହେଉଛି ଯେ ଜୁନାଗଡ଼ ସହରରେ 'ନୋ-ଏଣ୍ଟ୍ରି ଜୋନ୍' ଘୋଷଣା କରାଯାଉ। ଅତି କମରେ ଦିନ ୨ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟାରୁ ରାତି ୮ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୁନାଗଡ଼ ସହର ମଧ୍ୟକୁ ଭାରୀଯାନ ପ୍ରବେଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ । ତେବେ ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଦାବି, ଏବଂ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଦାବି ପୂରଣ ନ ହୋଇଛି, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିବୁ," ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ଏନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ପ୍ରଭାତ ଦାଶ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଆଜି ଆମର ଷଷ୍ଠ ଦିବସ ହେଇଗଲା ଆମେ ଧାରଣାରେ ବସିଛୁ। ଗତ ଦୁଇଦିନ ତଳେ ଏମ୍ପି ଆସିଥିଲେ, ସେ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଟେଣ୍ଡର ବାତିଲ ହେଲା ପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଣ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ପରେ ସେ କୌଣସି ଆନସର ଦେଇ ପାରି ନଥିଲେ । ଟେଣ୍ଡର ବାତିଲ ହେଲା ଜୁନ ୨୦୨୪, ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କାଗଜପତ୍ର କୌଣସି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ନାହିଁ । ତାକୁ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ ଯେ ତାପରେ କୌଣସି ଅଫିସିଆଲି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଲା ପରେ ହିଁ ଧାରଣା ଆମେ ଉଠିବୁ, ଧାରଣା ସ୍ଥଳରୁ ସେଭଳି ଉଠିବୁ ନାହିଁ । ଏନେଇ ଆମେ ଜନସାଧାରଣକୁ ଜଣେଇ ଦେଇଛୁ, ଏ ଧାରଣା ଲମ୍ବା ଚାଲିବ । ଏବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଛୁ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯଦି ସେମାନେ ନ ଶୁଣିବେ ଭୟାବହ ଆନ୍ଦୋଳନ ହବ, ଜୁନାଗଡ଼କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରାଯିବ," ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭବାନୀପାଟଣା(କଳାହାଣ୍ଡି)