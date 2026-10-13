ଆଜି ବି ରହିଛି ଜୁଣ ଖରିକାର ଚାହିଦା: ଆଦିବାସୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେଉଛି ରୋଜଗାରର ରାହା
ଜୁଣ ଖରିକା ବା କାଇଁଚ ଘାସ ପ୍ରକୃତିର ଏକ ଅନନ୍ୟ ଉପହାର। ଖୋରଧା, ନୟାଗଡ଼ ଓ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର କେତେକ ଟାଙ୍ଗରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହା ବହୁଳ ଭାବେ ମିଳିଥାଏ। ରିପୋର୍ଟ-ଗୋବିନ୍ଦ ପଣ୍ଡା
Published : October 13, 2026 at 7:36 PM IST
ଖୋରଧା: ସମୟ ବଦଳିବା ସହ ବଦଳିଛି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ ଓ ଘରକରଣା ସାମଗ୍ରୀର ବ୍ୟବହାର । ଦିନେ ଜୁଣ ଖରିକାରେ ଘରେ ମୁଢି, ଚାଉଳ, ଚଣା, ମଟର, ବୁଟ ଆଦି ଭଜା ଯାଉଥିଲା । ଏବେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ଅନେକ କମିଛି । ତଥାପି ଘରକରଣା ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଝାଡୁ ତିଆରି ଆଦିରେ ଜୁଣ ଖରିକାର ଚାହିଦା ରହିଛି । ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହା ଖୋରଧା ସହର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଜଗାରର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ପାଲଟିଛି ।
ଜୁଣ ଖରିକା ବା କାଇଁଚ ଘାସ ପ୍ରକୃତିର ଏକ ଅନନ୍ୟ ଉପହାର। ଖୋରଧା, ନୟାଗଡ଼ ଓ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର କେତେକ ଟାଙ୍ଗରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହା ବହୁଳ ଭାବେ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ଘାସରୁ ମିଳିଥାଏଲ ଜୁଣ ଖରିକା । ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ଖରିକାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ସାମଗ୍ରୀ ଯେମିତି କାଇଁଚରେ ତିଆରି ଫୁଲଦାନୀ, ପେନ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, କୃତ୍ରିମ ଫୁଲ, ଘର ସଜା ସାମଗ୍ରୀ ଆଦି ତିଆରି କରିବାରେ ଏହି ଜୁଣ ଖରିକା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ବିଶେଷ କରି କାଇଁଚକୁ ବାନ୍ଧିବାରେ ଏହା ଦରକାର ହୋଇଥାଏ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଖରିକାରୁ ତିଆରି ଝା଼ଡୁର ଖୁବ ଚାହିଦା ରହିଛି ।
ଖୋରଧା ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ପଡ଼ିଆ ଓ ଗୋଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ଋତୁ ପରେ ଜୁଣ ଖରିକା ମିଳିଥାଏ । ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହିଳାମାନେ ଏହାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି । ବିଶେଷକରି ଏହି ସମୟରେ ଅନ୍ୟ କାମର ସୁଯୋଗ କମ ଥିବାରୁ ଆଦିବାସୀ ମହିଳାମାନେ ଏହି କାମକୁ ଆପଣାଇ ବେଶ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତି । ଜଣେ ମହିଳା ଦିନକୁ ପ୍ରାୟ ୫ରୁ ୧୦ କେଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୁଣ ଖରିକା ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି । ଏହାକୁ ଶୁଖାଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଡ଼ା କରି ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତି ।
ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କେଜି ପ୍ରତି ପ୍ରାୟ ୨୨ରୁ ୨୩ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଏହାକୁ କିଣି ନେଇଥାନ୍ତି । ଏହି ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଜୁଣ ଖରିକାକୁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ପଠାଇଥାନ୍ତି ।
ମାଧପୁର ଗ୍ରାମର ଇନ୍ଦୁ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, 'ଖାଲି ସମୟରେ ବସି ରହିବା ଅପେକ୍ଷା ଜୁଣ ଖରିକା ସଂଗ୍ରହ କରି କିଛି ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛୁ । ଆମ ଗାଁର ଅନେକ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ଏହି କାମ କରି ଆୟ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ କାମ ମିଳୁ ନ ଥିବାବେଳେ ଜୁଣ ଖରିକା ଆମକୁ ରୋଜଗାର ଦେଇଛି । ତେବେ ଆମେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଖରିକା ଦେଉଛୁ ସେ ଏହା ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି ।'
ସେହିପରି ଗାଁର ଶୋଭା ସ୍ୱାଇଁ କହିଛନ୍ତି, 'ଏହି ସମୟରେ ବିଶେଷ କାମ ନଥିବାରୁ ଆମେ ଖରିକା ସଂଗ୍ରହ କରୁଛୁ । ଦିନକୁ ୫ରୁ ୧୦ କେଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରି ଶୁଖାଇ ବିଡ଼ା ବାନ୍ଧି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ । ଏକଦା ଘରୋଇ ବ୍ୟବହାରର ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଂଶ ଥିବା ଜୁଣ ଖରିକାର ବ୍ୟବହାର କମିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଏହା ଗ୍ରାମୀଣ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଛୋଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏକ ରୋଜଗାରର ମାଧ୍ୟମ ହୋଇପାରିଛି ।'
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋରଧା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଝୋଟ ଉଦ୍ୟୋଗର ସଂଘର୍ଷ: ଦେଶ ବିଦେଶରେ ବଢୁଛି ଚାହିଦା, ହେଉନି ଆଶାନୁରୂପ ରୋଜଗାର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରୋଜଗାର ଦେଉଛି ନଡ଼ିଆ କତା, ୫୦ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପାଲଟିଛନ୍ତି ପ୍ରତିମା