ETV Bharat / state

ଜୁଲାଇ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଠୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା, ଏଲ ନିନୋ ଥାଇ ବି କମ ବର୍ଷା ହେବା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ

ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ବର୍ଷା ଅଭାବ ୧୨ ପ୍ରତିଶତକୁ ଖସି ଆସିଛି।

heavy monsoon rains, at Andheri West area, in Mumbai
ମୁମ୍ବାଇରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା (PTI)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 8, 2026 at 8:55 AM IST

|

Updated : July 8, 2026 at 9:55 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବର୍ଷା ଅଭାବ ୧୨ ପ୍ରତିଶତକୁ ଖସି ଆସିଛି। ଜୁଲାଇ ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଠୁ ଅଧିକ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଏଲ୍ ନିନୋ ବର୍ଷ ହେଲେ ବି ସ୍ୱାଭାବିକ ଠୁ କମ୍ ବର୍ଷା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ଏନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର । ଖରିଫ ଋତୁର ଅଗ୍ରଗତି ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତିର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଏଲ୍ ନିନୋର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ପି.କେ. ମିଶ୍ରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ଏହି ବୈଠକରେ ଏଲ ନିନୋ ସମ୍ପର୍କିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକର ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା।

4 ରାଜ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବରେ ପହଞ୍ଚିଲା ମୌସୁମୀ

ଗୁଜୁରାଟ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼ ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପ୍ରାୟ ୧୦ ଦିନ ବିଳମ୍ବରେ ମୌସୁମୀର ଆଗମନ ହୋଇଛି । ତଥାପି ଜୁଲାଇ ୭ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥିବା ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ବର୍ଷା ଅଭାବ ୧୨ ପ୍ରତିଶତକୁ ଖସି ଆସିଛି। ଜୁଲାଇ ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଠୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଜୁଲାଇ ଓ ଅଗଷ୍ଟରେ ଦୁର୍ବଳରୁ ମଧ୍ୟମ ଏଲ୍ ନିନୋ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ବୋଲି ପିଏମଓ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିଛି । ଏହା ଏଲ୍ ନିନୋ ବର୍ଷ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ଠୁ କମ୍ ବର୍ଷା ହେବା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ। ୩୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଜୁଲାଇ ମାସରେ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିରନ୍ତର ନଜର ରଖାଯାଉଛି ବୋଲି ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି।

କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ସଚିବ ଖରିଫ ଋତୁରେ ଏଲ୍ ନିନୋର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଉପସ୍ଥାପନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ଷା, ଜଳଭଣ୍ଡାର ସଂରକ୍ଷଣ, ଫସଲ ବୁଣା, ସାର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ଉପଲବ୍ଧତା, ବଜାର ଧାରା ଏବଂ କୀଟ ଓ ରୋଗର ସ୍ଥିତିକୁ ନଜରେ ରଖି ସମୟାନୁସାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଓ ଜରୁରୀ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଫସଲ ଓ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯାଉଛି। ୨୬୨ଟି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ବିପତ୍ତି ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହ "ଭାରତୀୟ କୃଷିରେ ଏଲ୍ ନିନୋ ବିପଦ ପରିଚାଳନା" ପାଇଁ ଭାରତୀୟ କୃଷି ଅନୁସନ୍ଧାନ ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏସଓପି ଜାରି କରାଯାଇଛି।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, କୃଷି, ବିଦ୍ୟୁତ, ସହଯୋଗ, ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ, ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟାପାର, ପଶୁପାଳନ, ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ, ପୃଥିବୀ ବିଜ୍ଞାନ, କୃଷି ଅନୁସନ୍ଧାନ ଓ ଶିକ୍ଷା, ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD), ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ, ଖାଉଟି ବ୍ୟାପାର, ଆର୍ଥିକ ସେବା, ସାର ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜଳ ଆୟୋଗ ସମେତ ୧୫ରୁ ଅଧିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ସଚିବ ଓ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଏହି ବୈଠକରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ଜୁନରୁ ଜୁଲାଇ ୭ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ସାମଗ୍ରିକ ବର୍ଷା ସ୍ଥିତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ବିଭାଗର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦେଶରେ ମୌସୁମୀର ଅଗ୍ରଗତି ଓ ଏଲ୍ ନିନୋର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି ଅବପାତ: ହ୍ରାସ ପାଇବ ବର୍ଷା, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ମନା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା ୯ ତାରିଖ ସକାଳ ୧୧ଟାରେ ଖୋଲିବ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍; ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି ହୁଏ ଗେଟ୍ ପରିଚାଳନା

Last Updated : July 8, 2026 at 9:55 AM IST

TAGGED:

EL NINO YEAR INDIA
ODISHA RAIN UPDATE
INDIA RAIN DEFICIT 2026
ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ବର୍ଷା
MONSOON RAIN INDIA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.