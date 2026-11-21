ଜନ୍ମକଲା ପୁଅକୁ କାହିଁକି ହତ୍ୟା କଲା ମା' ? 10 ମାସର ଶିଶୁପୁତ୍ର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ଘଟଣାରେ ଭିନ୍ନ ମୋଡ
ଶିଶୁପୁତ୍ରଙ୍କୁ କେହି ଜଣେ କୂଅରେ ପକେଇ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା l ରିପୋର୍ଟ- ବାଦଶାହା ଜୁସ୍ମନ ରାଣା
Published : November 21, 2026 at 8:01 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ଜିଲ୍ଲାର ଜୁଯୁମୁରା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ କୂଅ ଭିତରୁ 10 ମାସର ଶିଶୁପୁତ୍ର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ଘଟଣା ଏବେ ଭିନ୍ନ ମୋଡ଼ ନେଇଛି l ଅଭିଯୋଗକାରିଣୀ ମା'ହିଁ ଶିଶୁପୁତ୍ରର ହତ୍ୟାକାରୀ ବୋଲି ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି । ନିଜ ଶିଶୁକୁ କିଏ ରାତିରେ ଉଠାଇ ନେଇଥିବା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମୃତ ଶିଶୁର ମା' । ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ଅଜୟ କୁମାର ମିଶ୍ର କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜଣେ ମା' ଜନ୍ମକଲା ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ କୂଅରେ ଫିଙ୍ଗି ହତ୍ୟାକଲା ତା' ପଛର କାରଣ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗତ 19 ତାରିଖରେ ଜଣେ 10 ମାସର ଶିଶୁପୁତ୍ରଙ୍କୁ କେହି ଜଣେ କୂଅରେ ପକେଇ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା l ଏନେଇ ଶିଶୁପୁତ୍ରର ମା' ଜୁଯୁମୁରା ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ l ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ବଲପୁର ଏସପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ରେଢ଼ାଖୋଲ SDPOଙ୍କ ତତ୍ୱାବଧାନରେ ଏକ ଟିମ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା l ଏହି ଟିମ ଘଟଣାର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ l ଏଥିରେ ଜଣା ପଡିଥିଲା ଯେ ଶିଶୁପୁତ୍ରର ମା' ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଓ ସେ ପୁଅକୁ କୂଅରେ ପକେଇ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି l
ଅତିରିକ୍ତ ଏସପିଙ୍କ ସୂଚନା ମୁତାବକ, 2024 ମସିହାରେ ଜିଲ୍ଲାର ଶାସନ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଭେଟ ହୋଇଥିଲା । ପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢି ଉଠିଥିଲା l ସେହି ସମୟରେ ଲୋକେଶ୍ୱର ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବିବାହ ପ୍ରତିଶୃତି ଦେଇ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲେ l ସେତେବେଳେ ଯୁବତୀ ନାବାଳିକା ଥିଲେ l ସେହି ସମୟରେ ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଥିଲେ l ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଲୋକେଶ୍ୱର ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ମନା କରି ଦେଇଥିଲେ l
ଏହାପରେ ଯୁବତୀ ଜଣକ ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ l ତେବେ ଏହା ପରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରି ଦେଇଥିଲେ l ସେଥିପାଇଁ ଯୁବତୀ ଜଣକ ନିଜର ଶିଶୁ ପୁତ୍ର ସହ ଜୁଯୁମୁରା ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଜ ଅଜା ଘରେ ରହୁଥିଲେ l ଗତ 18 ତାରିଖ ରାତିରେ ଶିଶୁ ପୁତ୍ରଟି ଅସୁସ୍ଥ ହେବାରୁ ଯୁବତୀ ଜଣକ ଲୋକେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ରାତିରେ ଫୋନ କରି କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମାଗିଥିଲେ l ଲୋକେଶ୍ୱର କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେବାକୁ ମନା କରି ଦେଇଥିଲେ l ଏହାପରେ ଯୁବତୀ ଜଣକ ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଥିଲେ । ଏପରିକି ଅଜା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ସେହି ପୁଅ ସହ କଥା ହେଲୁ ବୋଲି ଗାଳି ଦେଇଥିଲେ l
ଏଥିପାଇଁ ସେ ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଓ ରାତି 1ଟାରେ ନିଜ ପୁଅକୁ 100 ମିଟର ଦୂରତାରେ ଥିବା କୂଅ ଭିତରେ ପକେଇ ଦେଇଥିଲେ l ଏହା ପରେ ପୁଅକୁ କେହି ନେଇଯାଇଥିବା ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ l ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୋଲିସ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ସହାୟତାରେ କୂଅ ଭିତରୁ ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ଯାହାକୁ ଡାକ୍ତର ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ l
ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ଶିଶୁପୁତ୍ରର ମା'ଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି l ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବତୀ ଜଣକ ସବାଳିକା ହୋଇ ସାରିଛନ୍ତି, ସେ ନାବାଳିକା ଥିବା ସମୟରେ ଲୋକେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ସହ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ଗର୍ଭବତୀ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ଯୁବତୀ ମଧ୍ୟ ଜୁଯୁମୁରା ଥାନାରେ ଲୋକେଶ୍ୱର ନାମରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଏନେଇ ଆଉ ଏକ ମାମଲା ରୁଜ୍ଜୁ ହୋଇଥିଲା l ଜୁଯୁମୁରା ଥାନାରେ 211 ନମ୍ବରରେ ଏକ ପୋକ୍ସୋ ମାମଲା ରୁଜ୍ଜୁ ହୋଇଛି l ଆଉ ଏହି ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଲୋକେଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି l ପୂର୍ବରୁ ଶିଶୁପୁତ୍ର ହତ୍ୟା ଘଟଣା ନେଇ 210ରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜ୍ଜୁ ହୋଇଛି l
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ସମ୍ବଲପୁରରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା; ଜେଜେ ଓ ନାତି ମୃତ, ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର