ETV Bharat / state

ବିଚାରପତିଙ୍କ ‘ରନିଂ କମେଣ୍ଟ୍ରି’ ଉପରେ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ନିଜେ ନେବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି : କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ

ବିଚାରପତି ମାନଙ୍କ ମୌଖିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ମତ ରଖିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନ ଓ ନ୍ୟାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଜୁନ ରାମ ମେଘୱାଲ । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ

Judiciary will take its own decision on judges' 'running commentary': Union Law Minister
ବିଚାରପତିଙ୍କ ‘ରନିଂ କମେଣ୍ଟ୍ରି’ ଉପରେ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ନିଜେ ନେବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି : କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 9, 2026 at 10:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Law Minister Arjun Ram Meghwal, ଭୁବନେଶ୍ବର: ବିଭିନ୍ନ ମାମଲାର ପରିଚାଳନା ସମୟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଓ ହାଇକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଓ ବିଚାରପତି ମାନେ ମୌଖିକ ଭାବେ ଅନେକ କଥା ବା ମତ ରଖିଥାନ୍ତି । ବିଚାରପତିଙ୍କ ମୌଖିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଶବ୍ଦର ଚୟନକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ ବିତର୍କ ଲାଗି ରହିଛି । ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କ ମୌଖିକ ମତକୁ ନେଇ ଦେଶରେ ଏକ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଦେଶରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା କକ୍ରୋଚ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏହାର ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ବିଚାରପତି ମାନଙ୍କ ମୌଖିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ମତ ରଖିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନ ଓ ନ୍ୟାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଜୁନ ରାମ ମେଘୱାଲ ।

ବିଭିନ୍ନ ମାମଲାର ପରିଚାଳନା ସମୟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଓ ହାଇକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଓ ବିଚାରପତି ମାନେ ମୌଖିକ ଭାବେ ଅନେକ କଥା ବା ମତ ରଖିଥାନ୍ତି ।
ବିଭିନ୍ନ ମାମଲାର ପରିଚାଳନା ସମୟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଓ ହାଇକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଓ ବିଚାରପତି ମାନେ ମୌଖିକ ଭାବେ ଅନେକ କଥା ବା ମତ ରଖିଥାନ୍ତି । (ETV BHARAT ODISHA)

କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନ ଓ ନ୍ୟାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଜୁନ ରାମ ମେଘୱାଲ କହିଛନ୍ତି, "ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ତଥା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ ସ୍ତମ୍ଭ ରହିଛି । ତେବେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ଭାବରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ । ତିନୋଟି ପ୍ରମୁଖ ସ୍ତମ୍ଭଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା (Legislature), କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା (Executive) ଓ ନ୍ୟାୟପାଳିକା (Judiciary) । ସମ୍ବିଧାନର ଅନୁଚ୍ଛେଦ ୫୦ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା, କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ଓ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ନିଜ ନିଜର କାମ କରନ୍ତି । ସମସ୍ତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଟନ୍ତି । ନ୍ୟାୟପାଳିକାର ସ୍ଵାଧୀନତା ଆମ ସମ୍ବିଧାନର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ । ଆମେ ନ୍ୟାୟପାଳିକାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା କିମ୍ବା ନ୍ୟାୟପାଳିକାକୁ କିଛି କହିବା, ଆମକୁ ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁମତି ଦିଏନାହିଁ ।"

ବିଚାରପତି ମାନଙ୍କ ମୌଖିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ମତ ରଖିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନ ଓ ନ୍ୟାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଜୁନ ରାମ ମେଘୱାଲ ।
ବିଚାରପତି ମାନଙ୍କ ମୌଖିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ମତ ରଖିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନ ଓ ନ୍ୟାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଜୁନ ରାମ ମେଘୱାଲ । (ETV BHARAT ODISHA)



ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହେଉ ଅବା ହାଇକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି କୌଣସି କଥା ବା ମାମଲା ଶୁଣନ୍ତି ବା ବିଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି । କୋର୍ଟରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ମତ ଶୁଣନ୍ତି । ସେହି ସମୟରେ ବିଚାରପତି ମାନେ ମୌଖିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖନ୍ତି । ଟେକ୍ନିକାଲି ବା ନ୍ୟାୟିକ ଭାଷାରେ ଏହାକୁ Running Commentary କୁହାଯାଏ । ଏହି Running Commentary କେତେ ହେବା ଦରକାର ବା ଦରକାର ନୁହେଁ, ତାହା ନ୍ୟାୟପାଳିକା ନିଜେ ହିଁ ଦେଖିବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇଛି, ତାହା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ କଥା । ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ନିଜର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟର ଉଦେଶ୍ୟ ଏହା ନଥିବା ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ।"



କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଭାରତୀୟ ଆଇନଜୀବୀ ପରିଷଦ ବା The Bar Council of India (BCI) ର ଏକ ମାମଲାର ଶୁଣାଣୀ କରୁଥିଲେ । ସେଥିରେ କିଛି ଆଇନଜୀବୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଡିଗ୍ରୀ (ସାର୍ଟିଫିକେଟ) ଠିକ ନଥିଲା । ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ଡିଗ୍ରୀ ଠିକ ନାହିଁ, କେତେବେଳେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜର ଡିଗ୍ରୀ ଠିକ ରହୁନାହିଁ । ଡିଗ୍ରୀକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ସେ ମତ ରଖିଥିଲେ । ଏହା ଏକ ବିଷୟ ଥିଲା । ସେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଲେ । ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବା କଥା ।"

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଓ ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ସହ କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନ୍ ଓ ନ୍ୟାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଜୁନ ରାମ ମେଘୱାଲ
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଓ ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ସହ କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନ୍ ଓ ନ୍ୟାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଜୁନ ରାମ ମେଘୱାଲ (ETV BHARAT ODISHA)



ସେହିପରି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ଥାୟୀ ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନ ଓ ନ୍ୟାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଜୁନ ରାମ ମେଘୱାଲଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି । କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ହାଇକୋର୍ଟ ସ୍ଥାୟୀ ବେଞ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ହାଇକୋର୍ଟ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ସହ ରାଜ୍ୟପାଳ ଆବେଦନ ଆସିଲେ ଏହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଚାର କରିବେ । ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- EXPLAINER: ପିଗ୍ ବଚରିଙ୍ଗ୍ ସ୍କାମରଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ନିବେଶକ: କେମିତି ହୁଏ ସ୍କାମ୍ , ବର୍ତ୍ତିବେ କିପରି ?

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- EXPLAINER: କାହିଁକି ପ୍ରଥମେ କେରଳ ଛୁଏଁ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ 'ମୌସୁମୀ' ବାୟୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ କେବେ ପ୍ରବେଶ କରେ ?

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

ARJUN RAM MEGHWAL IN ODISHA
UNION LAW MINISTER
ଅର୍ଜୁନ ରାମ ମେଘୱାଲ
LAW MINISTER ARJUN RAM MEGHWAL
LAW MINISTER ARJUN RAM MEGHWAL

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.