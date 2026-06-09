ବିଚାରପତିଙ୍କ ‘ରନିଂ କମେଣ୍ଟ୍ରି’ ଉପରେ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ନିଜେ ନେବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି : କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ
ବିଚାରପତି ମାନଙ୍କ ମୌଖିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ମତ ରଖିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନ ଓ ନ୍ୟାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଜୁନ ରାମ ମେଘୱାଲ । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : June 9, 2026 at 10:37 PM IST
Law Minister Arjun Ram Meghwal, ଭୁବନେଶ୍ବର: ବିଭିନ୍ନ ମାମଲାର ପରିଚାଳନା ସମୟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଓ ହାଇକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଓ ବିଚାରପତି ମାନେ ମୌଖିକ ଭାବେ ଅନେକ କଥା ବା ମତ ରଖିଥାନ୍ତି । ବିଚାରପତିଙ୍କ ମୌଖିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଶବ୍ଦର ଚୟନକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ ବିତର୍କ ଲାଗି ରହିଛି । ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କ ମୌଖିକ ମତକୁ ନେଇ ଦେଶରେ ଏକ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଦେଶରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା କକ୍ରୋଚ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏହାର ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ବିଚାରପତି ମାନଙ୍କ ମୌଖିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ମତ ରଖିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନ ଓ ନ୍ୟାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଜୁନ ରାମ ମେଘୱାଲ ।
କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନ ଓ ନ୍ୟାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଜୁନ ରାମ ମେଘୱାଲ କହିଛନ୍ତି, "ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ତଥା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ ସ୍ତମ୍ଭ ରହିଛି । ତେବେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ଭାବରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ । ତିନୋଟି ପ୍ରମୁଖ ସ୍ତମ୍ଭଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା (Legislature), କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା (Executive) ଓ ନ୍ୟାୟପାଳିକା (Judiciary) । ସମ୍ବିଧାନର ଅନୁଚ୍ଛେଦ ୫୦ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା, କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ଓ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ନିଜ ନିଜର କାମ କରନ୍ତି । ସମସ୍ତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଟନ୍ତି । ନ୍ୟାୟପାଳିକାର ସ୍ଵାଧୀନତା ଆମ ସମ୍ବିଧାନର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ । ଆମେ ନ୍ୟାୟପାଳିକାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା କିମ୍ବା ନ୍ୟାୟପାଳିକାକୁ କିଛି କହିବା, ଆମକୁ ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁମତି ଦିଏନାହିଁ ।"
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହେଉ ଅବା ହାଇକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି କୌଣସି କଥା ବା ମାମଲା ଶୁଣନ୍ତି ବା ବିଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି । କୋର୍ଟରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ମତ ଶୁଣନ୍ତି । ସେହି ସମୟରେ ବିଚାରପତି ମାନେ ମୌଖିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖନ୍ତି । ଟେକ୍ନିକାଲି ବା ନ୍ୟାୟିକ ଭାଷାରେ ଏହାକୁ Running Commentary କୁହାଯାଏ । ଏହି Running Commentary କେତେ ହେବା ଦରକାର ବା ଦରକାର ନୁହେଁ, ତାହା ନ୍ୟାୟପାଳିକା ନିଜେ ହିଁ ଦେଖିବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇଛି, ତାହା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ କଥା । ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ନିଜର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟର ଉଦେଶ୍ୟ ଏହା ନଥିବା ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ।"
କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଭାରତୀୟ ଆଇନଜୀବୀ ପରିଷଦ ବା The Bar Council of India (BCI) ର ଏକ ମାମଲାର ଶୁଣାଣୀ କରୁଥିଲେ । ସେଥିରେ କିଛି ଆଇନଜୀବୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଡିଗ୍ରୀ (ସାର୍ଟିଫିକେଟ) ଠିକ ନଥିଲା । ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ଡିଗ୍ରୀ ଠିକ ନାହିଁ, କେତେବେଳେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜର ଡିଗ୍ରୀ ଠିକ ରହୁନାହିଁ । ଡିଗ୍ରୀକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ସେ ମତ ରଖିଥିଲେ । ଏହା ଏକ ବିଷୟ ଥିଲା । ସେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଲେ । ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବା କଥା ।"
ସେହିପରି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ଥାୟୀ ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନ ଓ ନ୍ୟାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଜୁନ ରାମ ମେଘୱାଲଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି । କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ହାଇକୋର୍ଟ ସ୍ଥାୟୀ ବେଞ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ହାଇକୋର୍ଟ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ସହ ରାଜ୍ୟପାଳ ଆବେଦନ ଆସିଲେ ଏହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଚାର କରିବେ । ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- EXPLAINER: ପିଗ୍ ବଚରିଙ୍ଗ୍ ସ୍କାମରଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ନିବେଶକ: କେମିତି ହୁଏ ସ୍କାମ୍ , ବର୍ତ୍ତିବେ କିପରି ?
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- EXPLAINER: କାହିଁକି ପ୍ରଥମେ କେରଳ ଛୁଏଁ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ 'ମୌସୁମୀ' ବାୟୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ କେବେ ପ୍ରବେଶ କରେ ?
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର