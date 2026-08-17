ଓଡିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ ବିଚାରପତି ସଙ୍କଟ; ନିଯୁକ୍ତି ଦାବି କଲା ହାଇକୋର୍ଟ ବାର ଆସୋସିଏସନ
ଓଡିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରାପ୍ତ ସଂଖ୍ୟାଠୁ 50% ବିଚାରପତି । ଏପଟେ ବିଚାରଧୀନ ରହିଛି ଏକ ଲକ୍ଷ 72 ହଜାର ମାମଲା । ରିପୋର୍ଟ- ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : August 17, 2026 at 9:04 PM IST
କଟକ: ଓଡିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ ବିଚାରପତି ସଙ୍କଟ ନେଇ ହାଇକୋର୍ଟ ବାର ଆସୋସିଏସନର ଉଦବେଗ । ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରାପ୍ତ ବିଚାରପତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 33 ଥିବା ବେଳେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ମାତ୍ର 17 ଜଣ ବିଚାରପତି । ଏହି ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣ ବିଚାରପତିଙ୍କର ଅନ୍ୟତ୍ର ବଦଳି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମଧ୍ୟ ଜାରି ହୋଇଛି । କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବଦଳି ହୋଇ ଦୁଇ ଜଣ ବିଚାରପତି ଓଡିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ଛାଡି ପାରନ୍ତି । ଅର୍ଥାତ ବଦଳି ହୋଇଥିବା ଦୁଇ ବିଚାରପତି ଛାଡିଲେ ଓଡିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ ବିଚାରପତି ସଂଖ୍ୟା 15ରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ ବାର ଆସୋସିଏସନ ସଭାପତି ଏବଂ ସମ୍ପାଦକ ।
ସେହିପରି ଅକ୍ଟୋବର ଏବଂ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଦୁଇ ଜଣ ବିଚାରପତି ଅବସର ନେବେ । ଯାହାଫଳରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ବିଚାରପତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି କମିଯିବ । ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଲକ୍ଷ 72 ହଜାର ମାମଲା ହାଇକୋର୍ଟରେ ବିଚାରଧୀନ ରହିଛି । ବିଚାରପତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମୁ ଥିବାରୁ ମାମଲାର ଶୁଣାଣିରେ ପ୍ରଭାବ ପଡିଛି । ତେବେ ଏନେଇ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଓଡିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ବାର ଆସୋସିଏସନ ।
ବାର ସଙ୍ଘ ସଭାପତି ଲାଲାଟେନ୍ଦୁ ସାମନ୍ତରାୟ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆଜି ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଚାରପତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଧିରେ ଧିରେ କମୁଥିବାରୁ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ତୁରନ୍ତ ବିଚାରପତିଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିବାକୁ ସଭାପତି ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟ କଲେଜିୟମଙ୍କ ନିକଟରେ ସଙ୍ଘ ଦାବି ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ଦାବି ପୂରଣ ନେହେଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଏକ ରିଟି ପିଟିସନ ଦାୟର କରାଯିବ ବୋଲି ସଙ୍ଘର ସଭାପତି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ସେହିପରି ଗତ 2008 ମସିହାରୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ, ଓଡିଶା ହାଇକୋର୍ଟର କୌଣସି ଓଡ଼ିଆ ବିଚାରପତି ନଥିବାରୁ ହାଇକୋର୍ଟ ବାର ସଂଘ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି । ସଙ୍ଘର ସମ୍ପାଦକ ହୃଦାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଓଡିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ ବିଚାରପତିଙ୍କ ସଂଖା କମ ଥିବାରୁ ଗତ 8 ବର୍ଷ ହେବ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଓଡ଼ିଆ ବିଚାରପତି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇ ନାହାଁନ୍ତି ।" ତେବେ ତୁରନ୍ତ ହାଇକୋର୍ଟରେ ବିଚାରପତି ନିଯୁକ୍ତି କରିବାକୁ ସମ୍ପାଦକ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଓଡ଼ିଶାରେ ରହୁଥିବା ବିଦେଶୀ ନାଗରିକଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନୂଆ ନିୟମାବଳୀ ଜାରି କଲେ ହାଇକୋର୍ଟ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ