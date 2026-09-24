ETV Bharat / state

ମାନବିକତାର ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ଜଜ୍; ଚେୟାର ଛାଡି କୋର୍ଟ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ, ରାସ୍ତା ଉପରେ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କଲେ

ଅଭିଯୋଗକାରୀ ପକ୍ଷାଘାତ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହୋଇ ପଡିଛନ୍ତି । ତେବେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ  ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଅଟୋରେ ଶୁଆଇ କୋର୍ଟକୁ ଆଣିଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ-ଶେଖ ମହମ୍ମଦ ୱାହିଦ

judge came to road and record statement of litigant in tusra jmfc court of balangir
ମାନବିକତାର ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ଜଜ୍ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 24, 2026 at 8:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ବଲାଙ୍ଗୀର: କୋର୍ଟ ଇତିହାସରେ ଆଜି ଯୋଡି ହୋଇ ଯାଇଛି ମାନବିକତାର ନୂଆ ନଜୀର । ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେବଳ ଆଇନର ଧାରା ଓ ନିୟମରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ । ଏହାର ମୂଳରେ ରହିଛି ମାନବିକତା, ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଓ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନବୋଧ । ଏହାର ଉଦାହରଣ ଆଜି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ତୁଷୁରା ଜେଏମଏଫସି କୋର୍ଟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଆସିଛି ଏପରି ଏକ ଉଦାହରଣ - ଯେଉଁଠି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ କୋର୍ଟକୁ ଯିବାକୁ ପଡିଲାନି । ବରଂ ନ୍ୟାୟ ନିଜେ ଚାଲି ଆସିଲା ପୀଡ଼ିତ ପାଖକୁ। ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଖୋଲିଲା କୋର୍ଟ ! ପକ୍ଷାଘାତ ଯୋଗୁ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟୋରେ ଆସି କୋର୍ଟ ବାହାରେ ଅଟକି ରହିଥିଲେ । କୋର୍ଟ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଶରୀରର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନ ଥିଲା । ଏହି ଖବର ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଜଜଙ୍କ ପାଖରେ । ଜଜ ନିଜ ଚେୟାର ଛାଡି କୋର୍ଟରୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ । ସାକ୍ଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ । ବୟାନ ରେକର୍ଡ କଲେ । ଜଜଙ୍କ ଏପରି ମହାନତାକୁ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ୟାପି ଆଜି ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି ।

ମାନବିକତାର ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ଜଜ୍ (Etv Bharat)

୨୦୨୩ ମସିହାର ଏକ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ଥିଲା । ସ୍ଥାନୀୟ ଆଠ ଗାଁର ଏକ ମାମଲାରେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଆଠଗାଁର ବୃଷଭ ସାହୁଙ୍କୁ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେବା ପାଇଁ ସମନ୍ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ପକ୍ଷାଘାତ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହୋଇ ପଡିଛନ୍ତି । ତେବେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଅଟୋରେ ଶୁଆଇ କୋର୍ଟକୁ ଆଣିଥିଲେ। ହେଲେ କୋର୍ଟ ଭିତରକୁ ନେବା ସମ୍ଭବ ପର ନ ଥିଲା। ତେଣୁ ବୃଷଭ ଅଟୋ ସିଟରେ ଶୋଇ ରହିଥିଲେ ।

ଏହି ଖବର ପହଞ୍ଚିଥିଲା ତୁଷୁରା ଜେଏମଏଫସି କୋର୍ଟ ଜଜ ହବିବୁର ରେହମାନ ସିଦ୍ଦିକିଙ୍କ ପାଖରେ । ସେ କୋର୍ଟ ପରିସରରୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ। ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ଅଟୋରେ ଶୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗକାରୀ ବୃଷଭ ସାହୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପକ୍ଷ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବୟାନ ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଟ କରିଥିଲେ ।

ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆଜି ସାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା । ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ଥାଇ ମାନବିକତାର ପରିଚୟ ଦେଖାଇବା ଲୋକଙ୍କର ନ୍ୟାୟପାଳିକା ପ୍ରତି ଥିବା ଆସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ କରିଛି ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି ।

ଏ ନେଇ ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ପ୍ରମୋଦ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ତୁଷୁରା ଜୁଡିସିଆଲ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଆଜି ଯାହା କଲେ ତାହା ବେଶ ପ୍ରଶଂସାଯୋଗ୍ୟ । ସେ ଏକ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଗଲେ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ବଢିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା କଥା ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିଲେ, ହେଲେ ଛାଡ଼ିଲେନି ଧାରଣାସ୍ଥଳ: ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ବିଧାନସଭା ସମ୍ମୁଖରେ ଆଶାକର୍ମୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବର୍ଷାରେ ଫୁଲିଲା ହରଭାଙ୍ଗୀ ନଦୀ; ଡଙ୍ଗାରେ ଆସି ପାରିଲେନି, 5କିମି ପାହାଡ଼ ଚଢି ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ, ବଖାଣିଲେ ଘର ଛାଡିବାର ଦୁଃଖ

TAGGED:

JUDGE CAME TO ROAD
TUSRA JMFC COURT
ତୁଷୁରା ଜେଏମଏଫସି କୋର୍ଟ
ରାସ୍ତା ଉପରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ
JUDGE RECORD STATEMENT ON ROAD

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.