ମାନବିକତାର ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ଜଜ୍; ଚେୟାର ଛାଡି କୋର୍ଟ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ, ରାସ୍ତା ଉପରେ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କଲେ
ଅଭିଯୋଗକାରୀ ପକ୍ଷାଘାତ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହୋଇ ପଡିଛନ୍ତି । ତେବେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଅଟୋରେ ଶୁଆଇ କୋର୍ଟକୁ ଆଣିଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ-ଶେଖ ମହମ୍ମଦ ୱାହିଦ
Published : September 24, 2026 at 8:48 PM IST
ବଲାଙ୍ଗୀର: କୋର୍ଟ ଇତିହାସରେ ଆଜି ଯୋଡି ହୋଇ ଯାଇଛି ମାନବିକତାର ନୂଆ ନଜୀର । ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେବଳ ଆଇନର ଧାରା ଓ ନିୟମରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ । ଏହାର ମୂଳରେ ରହିଛି ମାନବିକତା, ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଓ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନବୋଧ । ଏହାର ଉଦାହରଣ ଆଜି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ତୁଷୁରା ଜେଏମଏଫସି କୋର୍ଟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଆସିଛି ଏପରି ଏକ ଉଦାହରଣ - ଯେଉଁଠି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ କୋର୍ଟକୁ ଯିବାକୁ ପଡିଲାନି । ବରଂ ନ୍ୟାୟ ନିଜେ ଚାଲି ଆସିଲା ପୀଡ଼ିତ ପାଖକୁ। ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଖୋଲିଲା କୋର୍ଟ ! ପକ୍ଷାଘାତ ଯୋଗୁ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟୋରେ ଆସି କୋର୍ଟ ବାହାରେ ଅଟକି ରହିଥିଲେ । କୋର୍ଟ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଶରୀରର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନ ଥିଲା । ଏହି ଖବର ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଜଜଙ୍କ ପାଖରେ । ଜଜ ନିଜ ଚେୟାର ଛାଡି କୋର୍ଟରୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ । ସାକ୍ଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ । ବୟାନ ରେକର୍ଡ କଲେ । ଜଜଙ୍କ ଏପରି ମହାନତାକୁ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ୟାପି ଆଜି ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି ।
୨୦୨୩ ମସିହାର ଏକ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ଥିଲା । ସ୍ଥାନୀୟ ଆଠ ଗାଁର ଏକ ମାମଲାରେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଆଠଗାଁର ବୃଷଭ ସାହୁଙ୍କୁ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେବା ପାଇଁ ସମନ୍ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ପକ୍ଷାଘାତ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହୋଇ ପଡିଛନ୍ତି । ତେବେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଅଟୋରେ ଶୁଆଇ କୋର୍ଟକୁ ଆଣିଥିଲେ। ହେଲେ କୋର୍ଟ ଭିତରକୁ ନେବା ସମ୍ଭବ ପର ନ ଥିଲା। ତେଣୁ ବୃଷଭ ଅଟୋ ସିଟରେ ଶୋଇ ରହିଥିଲେ ।
ଏହି ଖବର ପହଞ୍ଚିଥିଲା ତୁଷୁରା ଜେଏମଏଫସି କୋର୍ଟ ଜଜ ହବିବୁର ରେହମାନ ସିଦ୍ଦିକିଙ୍କ ପାଖରେ । ସେ କୋର୍ଟ ପରିସରରୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ। ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ଅଟୋରେ ଶୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗକାରୀ ବୃଷଭ ସାହୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପକ୍ଷ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବୟାନ ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଟ କରିଥିଲେ ।
ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆଜି ସାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା । ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ଥାଇ ମାନବିକତାର ପରିଚୟ ଦେଖାଇବା ଲୋକଙ୍କର ନ୍ୟାୟପାଳିକା ପ୍ରତି ଥିବା ଆସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ କରିଛି ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ଏ ନେଇ ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ପ୍ରମୋଦ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ତୁଷୁରା ଜୁଡିସିଆଲ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଆଜି ଯାହା କଲେ ତାହା ବେଶ ପ୍ରଶଂସାଯୋଗ୍ୟ । ସେ ଏକ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଗଲେ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ବଢିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା କଥା ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିଲେ, ହେଲେ ଛାଡ଼ିଲେନି ଧାରଣାସ୍ଥଳ: ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ବିଧାନସଭା ସମ୍ମୁଖରେ ଆଶାକର୍ମୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବର୍ଷାରେ ଫୁଲିଲା ହରଭାଙ୍ଗୀ ନଦୀ; ଡଙ୍ଗାରେ ଆସି ପାରିଲେନି, 5କିମି ପାହାଡ଼ ଚଢି ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ, ବଖାଣିଲେ ଘର ଛାଡିବାର ଦୁଃଖ