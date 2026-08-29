ଜୁଏଲଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିରେ ହଲଚଲ; 'ମୋତେ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳରୁ ହଟାଇବାକୁ ଚାଲିଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର’
ରାଉରକେଲାର ଯୁବ ନେତା ପ୍ରକାଶ ପାସୱାନ ଗିରଫ ପରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁଏଲ ଓରାମଙ୍କ ବୟାନକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ହଲଚଲ । ପୁଣି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲେ ଜୁଏଲ। ରିପୋର୍ଟ-ମିନତୀ ସିଂହ
Published : August 29, 2026 at 5:12 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଉରକେଲାର ଯୁବ ନେତା ପ୍ରକାଶ ପାସୱାନ ଗିରଫ ପରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁଏଲ ଓରାମ । ଗତକାଲି (ଶୁକ୍ରବାର) ସେ ଦେଇଥିବା ବୟାନକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସମୀକରଣକୁ ନେଇ ନୂଆ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ତାଙ୍କୁ ରାଜନୈତିକ ଭାବେ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ସହ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମଣ୍ଡଳରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଦଳ ଭିତରେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ଅପପ୍ରଚାର ଚାଲିଥିବା ଜୁଏଲ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଅଭିଯାନ ପଛରେ ଅନ୍ୟ ଦଳରୁ ଆସି ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ନେତାଙ୍କ ହାତ ଥିବା କହିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ସେ ଦଳର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ମାନସ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି ।
ମୋ ସମ୍ମାନରେ ଆଞ୍ଚ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ...
ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇ ଜୁଏଲ ଓରାମ କହିଛନ୍ତି,"ରାଉରକେଲାରେ ବିଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ କିଛି ଲୋକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ମୋତେ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅପପ୍ରଚାର ଚଳାଇଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ, ଜୁଏଲ ଓରାମ ଡ୍ରପ୍ ହୋଇଗଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମଣ୍ଡଳରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିବ । କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହି ପାର୍ଟିକୁ ରକ୍ତ ମାଂସ ଦେଇକି ତିଆରି କରିଛି । ଆଉ ପାର୍ଟି ମୋତେ ଯାହା ଦେଇଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛି । ମୋର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବା ସମ୍ମାନରେ ଯେଉଁମାନେ ଆଞ୍ଚ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ବା ହାତ ଲଗେଇବେ, ସେ ହାତକୁ କଟି ଫିଙ୍ଗି ଦେବାର ତାକତ ମୁଁ ରଖୁଛି ।"
ପୁଣି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ଜୁଏଲ:
କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିବା ଜୁଏଲ ଓରାମ ଏବେ ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳାଇଛନ୍ତି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୁଣି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ବୋଲି ସେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଜୁଏଲ କହିଛନ୍ତି,"ମୁଁ ରାଜନୈତିକ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବି ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁଣି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବି ଆଉ ଦେଖିବି କେଉଁମାନେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଦଳର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ (ସଂଗଠନ) ମାନସ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଛି । ଯଦି ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ଏହାର ସମାଧାନ ନ ହେବ, ତେବେ ଦଳର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ନିକଟରେ ଫେରାଦ ହେବି । "
ପ୍ରକାଶ ପାସୱାନ କିଏ ?
ଗିରଫ୍ ପ୍ରକାଶ ପାସୱାନ ରାଉରକେଲାରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁଏଲ ଓରାମଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ । ଗତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ରାଉରକେଲା ପାନପୋଷ ସରକାରୀ ସର୍କିଟ ହାଉସରେ ସଶସ୍ତ୍ର ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ ପ୍ରକାଶ ପାସୱାନ । ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ଭୋର ସମୟରେ ସର୍କିଟ ହାଉସରୁ ପୋଲିସ ଦୁଇ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁକ ଏବଂ ଜୀବନ୍ତ ଗୁଳି ସହିତ ଗିରଫ କରିବା ପରେ ପ୍ରକାଶ ପାସୱାନ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଥିଲେ । ପ୍ରକାଶଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ଆଉ 7 ଜଣ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ବନ୍ଧୁକ ଏବଂ ଗୁଳି ସହିତ ଗିରଫ କରିଥିଲା । ଏହାପରେ ପାନପୋଷ ଏସଡିଜେଏମ କୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଜାମିନ ବିହୀନ ୱାରେଣ୍ଟ ଜାରି କରିଥିଲେ । ଶେଷରେ ଗତ (ବୁଧବାର) ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିହାର ସମସ୍ତିପୁରରୁ ପ୍ରକାଶ ପାସୱାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ପୋଲିସ ।
ଜୁଏଲ ଓରାମଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ...
ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୁଏଲଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଔପଚାରିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିନାହିଁ । ଜୁଏଲ ଓରାମ ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପିର ଜଣେ ପୁରୁଖା ନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଦଳର ପ୍ରମୁଖ ଆଦିବାସୀ ଚେହେରା ଭାବେ ପରିଚିତ । ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ସେ ଛଅ ଥର ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ୧୯୯୮ରେ ପ୍ରଥମେ ଲୋକସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପରେ ୧୯୯୯ରେ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ସରକାରରେ ସେ ଆଦିବାସୀ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ । ୨୦୧୪ରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ସରକାର ଗଠନ ପରେ ସେ ପୁଣି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରି ମଣ୍ଡଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ୨୦୨୪ରେ ମଧ୍ୟ ସେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇଛନ୍ତି ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ରାଉରକେଲା ସର୍କିଟ ହାଉସ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ ମାମଲା, ବିହାରରୁ ଗିରଫ ନିଲମ୍ବିତ ବିଜେପି ନେତା ପ୍ରକାଶ ପାସୱାନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର