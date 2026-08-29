ETV Bharat / state

ଜୁଏଲଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିରେ ହଲଚଲ; 'ମୋତେ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳରୁ ହଟାଇବାକୁ ଚାଲିଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର’

ରାଉରକେଲାର ଯୁବ ନେତା ପ୍ରକାଶ ପାସୱାନ ଗିରଫ ପରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁଏଲ ଓରାମଙ୍କ ବୟାନକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ହଲଚଲ । ପୁଣି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲେ ଜୁଏଲ। ରିପୋର୍ଟ-ମିନତୀ ସିଂହ

Union Minister Jual Oram
କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁଏଲ ଓରାମ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 29, 2026 at 5:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଉରକେଲାର ଯୁବ ନେତା ପ୍ରକାଶ ପାସୱାନ ଗିରଫ ପରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁଏଲ ଓରାମ । ଗତକାଲି (ଶୁକ୍ରବାର) ସେ ଦେଇଥିବା ବୟାନକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସମୀକରଣକୁ ନେଇ ନୂଆ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ତାଙ୍କୁ ରାଜନୈତିକ ଭାବେ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ସହ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମଣ୍ଡଳରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଦଳ ଭିତରେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ଅପପ୍ରଚାର ଚାଲିଥିବା ଜୁଏଲ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଅଭିଯାନ ପଛରେ ଅନ୍ୟ ଦଳରୁ ଆସି ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ନେତାଙ୍କ ହାତ ଥିବା କହିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ସେ ଦଳର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ମାନସ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି ।

କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁଏଲ ଓରାମ (ETV Bharat Odisha)

ମୋ ସମ୍ମାନରେ ଆଞ୍ଚ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ...

ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇ ଜୁଏଲ ଓରାମ କହିଛନ୍ତି,"ରାଉରକେଲାରେ ବିଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ କିଛି ଲୋକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ମୋତେ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅପପ୍ରଚାର ଚଳାଇଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ, ଜୁଏଲ ଓରାମ ଡ୍ରପ୍ ହୋଇଗଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମଣ୍ଡଳରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିବ । କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହି ପାର୍ଟିକୁ ରକ୍ତ ମାଂସ ଦେଇକି ତିଆରି କରିଛି । ଆଉ ପାର୍ଟି ମୋତେ ଯାହା ଦେଇଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛି । ମୋର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବା ସମ୍ମାନରେ ଯେଉଁମାନେ ଆଞ୍ଚ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ବା ହାତ ଲଗେଇବେ, ସେ ହାତକୁ କଟି ଫିଙ୍ଗି ଦେବାର ତାକତ ମୁଁ ରଖୁଛି ।"

ପୁଣି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ଜୁଏଲ:

କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିବା ଜୁଏଲ ଓରାମ ଏବେ ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳାଇଛନ୍ତି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୁଣି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ବୋଲି ସେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଜୁଏଲ କହିଛନ୍ତି,"ମୁଁ ରାଜନୈତିକ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବି ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁଣି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବି ଆଉ ଦେଖିବି କେଉଁମାନେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଦଳର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ (ସଂଗଠନ) ମାନସ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଛି । ଯଦି ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ଏହାର ସମାଧାନ ନ ହେବ, ତେବେ ଦଳର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ନିକଟରେ ଫେରାଦ ହେବି । "

ପ୍ରକାଶ ପାସୱାନ କିଏ ?

ଗିରଫ୍ ପ୍ରକାଶ ପାସୱାନ ରାଉରକେଲାରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁଏଲ ଓରାମଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ । ଗତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ରାଉରକେଲା ପାନପୋଷ ସରକାରୀ ସର୍କିଟ ହାଉସରେ ସଶସ୍ତ୍ର ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ ପ୍ରକାଶ ପାସୱାନ । ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ଭୋର ସମୟରେ ସର୍କିଟ ହାଉସରୁ ପୋଲିସ ଦୁଇ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁକ ଏବଂ ଜୀବନ୍ତ ଗୁଳି ସହିତ ଗିରଫ କରିବା ପରେ ପ୍ରକାଶ ପାସୱାନ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଥିଲେ । ପ୍ରକାଶଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ଆଉ 7 ଜଣ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ବନ୍ଧୁକ ଏବଂ ଗୁଳି ସହିତ ଗିରଫ କରିଥିଲା । ଏହାପରେ ପାନପୋଷ ଏସଡିଜେଏମ କୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଜାମିନ ବିହୀନ ୱାରେଣ୍ଟ ଜାରି କରିଥିଲେ । ଶେଷରେ ଗତ (ବୁଧବାର) ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିହାର ସମସ୍ତିପୁରରୁ ପ୍ରକାଶ ପାସୱାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ପୋଲିସ ।

ଜୁଏଲ ଓରାମଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ...

ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୁଏଲଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଔପଚାରିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିନାହିଁ । ଜୁଏଲ ଓରାମ ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପିର ଜଣେ ପୁରୁଖା ନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଦଳର ପ୍ରମୁଖ ଆଦିବାସୀ ଚେହେରା ଭାବେ ପରିଚିତ । ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ସେ ଛଅ ଥର ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ୧୯୯୮ରେ ପ୍ରଥମେ ଲୋକସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପରେ ୧୯୯୯ରେ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ସରକାରରେ ସେ ଆଦିବାସୀ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ । ୨୦୧୪ରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ସରକାର ଗଠନ ପରେ ସେ ପୁଣି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରି ମଣ୍ଡଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ୨୦୨୪ରେ ମଧ୍ୟ ସେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ରାଉରକେଲା ସର୍କିଟ ହାଉସ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ ମାମଲା, ବିହାରରୁ ଗିରଫ ନିଲମ୍ବିତ ବିଜେପି ନେତା ପ୍ରକାଶ ପାସୱାନ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

JUAL ORAM
JUAL ORAM STATEMENT
SUNDARGARH MP JUAL ORAM
କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁଏଲ ଓରାମ
JUAL ORAM CONTROVERSY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.