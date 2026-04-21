ଓଡ଼ିଶାରେ ବଡ଼ ନିବେଶ: ଢେଙ୍କାନାଳରେ ହେବ JSW–POSCOର ୬ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ

ବିଶ୍ୱର ଦୁଇ ପ୍ରମୁଖ ଇସ୍ପାତ ନିର୍ମାତାଙ୍କ 50:50 ସହଭାଗୀତାରେ ଏହି ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା 2031 ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।

JSW and POSCO sign MoU to set up 6 MTPA steel plant in Odisha's Dhenkanal
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 21, 2026 at 5:36 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: JSW ଷ୍ଟିଲ୍ ଏବଂ POSCO ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ଗ୍ରୀନଫିଲ୍ଡ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି । ବିଶ୍ୱର ଦୁଇ ପ୍ରମୁଖ ଇସ୍ପାତ ନିର୍ମାତାଙ୍କ 50:50 ସହଭାଗୀତାରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବାର୍ଷିକ 6 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ (6MTPA) କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ସମନ୍ୱିତ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ 2031 ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।

ସୋମବାର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଭାରତ-କୋରିଆ ବ୍ୟବସାୟ ଫୋରମରେ କେନ୍ଦ୍ର ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୁଷ ଗୋୟଲ, କୋରିଆ ଗଣରାଜ୍ୟର ଶିଳ୍ପ, ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ସମ୍ବଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଙ୍ଗ-ୱାନ୍ କିମ୍, JSW ଗ୍ରୁପର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସଜ୍ଜନ ଜିନ୍ଦଲ ଏବଂ POSCO ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଚାଙ୍ଗ ଇନ-ହ୍ୱା ଏବଂ ଉଭୟ କମ୍ପାନୀର ବରିଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବୁଝାମଣାପତ୍ର (MoU) ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି ।

ଜେଏସଡବ୍ଲୁ ଷ୍ଟିଲର ଯୁଗ୍ମ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ସିଇଓ ଜୟନ୍ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ପୋସ୍କୋ ସହିତ ଏହି ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମ ଭାରତର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କାହାଣୀ ପ୍ରତି ଆମର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ । ଏହି ସହଭାଗୀତା ପୋସ୍କୋର ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିଶେଷଜ୍ଞତା ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ କ୍ଷେତ୍ରରେ JSWର କ୍ଷମତାକୁ ଉପଯୋଗ କରିବା ସହିତ ଆମର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଏବଂ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ସମନ୍ୱୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ । ଆମେ ଏହାକୁ ଭାରତର ଇସ୍ପାତ ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଏବଂ ଦେଶର ଶିଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବେ ଦେଖୁଛୁ ।"

35 ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆନୁମାନିକ ନିବେଶ ସହିତ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ, ଅଟୋମୋଟିଭ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ହାଇ-ଗ୍ରେଡ୍ ଫ୍ଲାଟ୍ ଇସ୍ପାତ ଉତ୍ପାଦ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବ । ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଇସ୍ପାତ ତିଆରି, ହଟ୍ ରୋଲିଂ ଏବଂ କୋଲ୍ଡ ରୋଲିଂ/ଆବରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ । ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଜମି ପୂର୍ବରୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସରକାରୀ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ।

ପୋସ୍କୋର ସଭାପତି ଲି ହି-ଗୁନ୍ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆମେ ପୋସ୍କୋର ଅଭିନବ ଇସ୍ପାତ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାକୁ JSW ଗ୍ରୁପ୍‌ର ଦୃଢ଼ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକତା ସହିତ ମିଶ୍ରଣ କରିବାକୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ଯାହା କେବଳ ଭବିଷ୍ୟତର ମୂଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଉଭୟ ଦେଶର ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ରଖିବ ।"

ବିଶ୍ୱର ଦୁଇ ପ୍ରମୁଖ ଇସ୍ପାତ ନିର୍ମାତାଙ୍କ 50:50 ସହଭାଗୀତାରେ ଏହି ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା 2031 ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । (ETV BHARAT ODISHA)

କୋରିଆନ୍ ଇସ୍ପାତ ଜାଏଣ୍ଟ ପୋସ୍କୋ, ୨୦୦୫ ମସିହାରେ ଜଗତ୍ସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୨ ନିୟୁତ ଟନ୍ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଇସ୍ପାତ ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଏକ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ ଯୋଗୁଁ ପୋସ୍କୋ ୧୨ ବର୍ଷ ପରେ ୨୦୧୭ରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବାତିଲ କରିଦେଇଥିଲା ।

ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ହେମନ୍ତ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ ଖବର । ଢେଙ୍କାନାଳ ସହିତ କେନ୍ଦୁଝରରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ । JSW ଏବଂ POSCO ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଦୁଇଟି ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ଅଛି, ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦୁଝରରେ ୫ ନିୟୁତ ଟନ୍ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ୬ ନିୟୁତ ଟନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଢେଙ୍କାନାଳରେ । ଢେଙ୍କାନାଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ୧୦୦ ଏକର ଜମି ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି ଏବଂ ଅଧିକ ଜମି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପାରେ, ଯାହାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଗାଇ ଦେବେ । ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅନୁମୋଦନ ଏବଂ ମଞ୍ଜୁରୀ ମଧ୍ୟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

