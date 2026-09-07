ମିଳିବନି ପିଡିଏସ୍ ଚାଉଳ: ଲୋୟର ପିଏମଜିରେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗାଣ ସହାୟକ
୧୧ ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ଯୋଗାଣ ସହାୟକ ସଂଘ । ରିପୋର୍ଟ: ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Published : September 7, 2026 at 8:09 PM IST
JOGANA SAHAYAK ASSOCIATION STRIKE, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମିଳିବନି ପିଡିଏସ ଚାଉଳ । କାରଣ ଏବେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗାଣ ସହାୟକ । ୧୧ ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ଯୋଗାଣ ସହାୟକ ସଂଘ । ଭୁବନେଶ୍ବର ଲୋୟର ପିଏମଜିରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଜୋରଦାର୍ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଗାଣ ସହାୟକ ।
ସରକାର ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିନଥିବାରୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି, ରାଜ୍ୟ ଯୋଗାଣ ସହାୟକ ସଂଘ । ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି, ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଦରମା, ଦରମା ବୃଦ୍ଧି, ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ବଦଳରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଉପ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯୋଗାଣ ସହାୟକ ନିଯୁକ୍ତି ଭଳି ୧୧ ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି ସଂଘ ।
ସମାଧାନ ନ ହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ର କରିବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଚେତାବନୀ । ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ ଯୋଗାଣ ସହାୟକ ଆସୋସିଏସନ (ଓଏସଜେଏସଏ), ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରି ପବ୍ଲିକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ସିଷ୍ଟମ (ପିଡିଏସ)ରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଯୋଗାଣ ସହାୟକ ମାନଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ।
OSJASର ମୁଖ୍ୟ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି-
- ଚାକିରି ନିୟମିତ- ସମସ୍ତ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଯୋଗାଣ ସହାୟକଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି
- ସିଧାସଳଖ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦରମା- CCSO ଅଫିସରୁ ସିଧାସଳଖ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ମାସିକ ଦରମା ଦିଆଯାଉ
- ସମସ୍ତ ଯୋଗାଣ ସହାୟକଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା କ୍ୟାଡରରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ
- ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଦ୍ବାରା ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ବନ୍ଦ କରାଯାଇ, ଜିଲାପାଳ କିମ୍ବା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ବାରା ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ
- କୌଣସି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅକାଳ ବିୟୋଗ ହେଲେ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଚାକିରି ଦିଆଯାଉ
- ଅନୁକମ୍ପା ନିଯୁକ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ମାତୃତ୍ୱ ଛୁଟି, ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ, ପଦୋନ୍ନତି, ଗ୍ରେଡd ପେ ଓ ବେତନ ବିଷୟକ ଉନ୍ନତି ଇତ୍ୟାଦି ଦାବୀ ଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ ନହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି l
ଆସୋସିଏସନର ସଭାପତି ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ଦାସ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପୂର୍ବରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଆଶ୍ୱାସନା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ସମାଧାନ ହୋଇନାହିଁ । ବର୍ତ୍ତମାନର ମାସିକ ପାରିଶ୍ରମିକରେ ପରିବାର ଚଳାଇବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି କାମ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳୁନାହିଁ । ପତ୍ରରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ, ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ ନ ହେଲେ ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରିବେ ।
ଯୋଗାଣ ସହାୟକମାନେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ରାସନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପିଡିଏସ ଦ୍ରବ୍ୟ ବଣ୍ଟନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ପଡ଼ିଲେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ରାସନ ବଣ୍ଟନ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣର ଆଜି ଶେଷ ତାରିଖ: ଆଉ ଅବଧି ବଢ଼ିବ ନାହିଁ କହିଲେ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- 'ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ମାସେବ୍ୟାପୀ ସେବା ସଂକଳ୍ପ ଅଭିଯାନ କରିବ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି'- ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର