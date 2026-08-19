ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଖବରକାଗଜରେ ଦେଉଥିଲା ବିଜ୍ଞାପନ, ଆଶାୟୀଙ୍କୁ ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗରେ ଜଣେ ଗିରଫ
ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାମୀଦାମୀ ଖବରକାଗଜରେ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଇ ବିଶ୍ବାସ ଜିତି ଆଶାୟୀ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅର୍ଥ ହଡ଼ପ କରି ନିଜର ଠିକଣା ଓ ଫୋନ୍ ନମ୍ୱର ବଦଲାଉଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ: ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : August 19, 2026 at 9:31 AM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଚାକିରି ଦେବା ଆଳରେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗ । ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଏଟିଏମ୍ରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ, ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପିଅନ, କିରାଣୀ, ଲୋନ୍ ସେକସନ୍ ଅଫିସର, ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର ଭଳି ପଦବୀ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ନାମୀଦାମୀ ଖବରକାଗଜରେ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଇ ବିଶ୍ବାସ ଜିତି ଆଶାୟୀ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅର୍ଥ ହଡ଼ପ କରୁଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନିଜର ଠିକଣା ଓ ଫୋନ୍ ନମ୍ୱର ବଦଳାଇ ପୁଣି ଠକେଇ ଜାରି ରଖିଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ । ଏଭଳି ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗତକାଲି(ମଙ୍ଗଳବାର) ଗିରଫ କରିବାର ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଛତ୍ରପୁର ଥାନା ପୋଲିସ । ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଠାରୁ ବହୁ ନକଲି ନିଯୁକ୍ତିପତ୍ର, ନକଲି ପରିଚୟପତ୍ର ସହିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ଜବତ କରିବା ସହିତ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ପୋଲିସ ।
ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ରାଜ୍ୟର ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧୂଷୁରୀ ଥାନା ଅଧିନସ୍ଥ ନଦୀଗାଁର ୪୨ ବର୍ଷୀୟ ପଞ୍ଚାନନ ପଣ୍ଡା । ସେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଓଲଡ୍ ଟାଉନ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହି ଆସୁଥିଲା ବୋଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ୱାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ହରିଶ ବିଶି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତର ଠକେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରୁ ପରଦା ଉଠାଇଛନ୍ତି ।
ଏପରି ଠକୁଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ:
ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜ ଗୁଡିକରେ ଚାକିରି ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ । ବିଜ୍ଞାପନରେ ଚାକିରି ନିଶ୍ଚିତ କରାଇଦେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଉଥିଲା । ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ବହୁ ଆଶାୟୀ ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କିସ୍ତିରେ ମୋଟ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଉଥିଲେ । ପୁଣି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣଙ୍କ ୟୁନିଫର୍ମ ଓ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଡିପୋଜିଟ୍ ଆଦି ବାବଦରେ ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲେ । ଟଙ୍କା ପାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣଙ୍କ ଆହୁରି ଅଧିକା ଟଙ୍କା ଦାବି କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ନେଇଯିବା ପରେ ନିଜର ଲୋକେସନ୍ ବଦଳାଇବା ସହ ମୋବାଇଲର ସିମ୍ ବି ବଦଳାଉଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ । ଏଭଳି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ଠାରୁ ମୋଟ ୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠକେଇ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ପୋଲିସ ଆକଳନ କରିଛି ।
ଛତ୍ରପୁର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ:
ଏହିପରି ଜଣେ ଆଶାୟୀଙ୍କୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣଙ୍କ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ମାଗିବାରୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ଦାସ ଛତ୍ରପୁର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଛତ୍ରପୁର ଥାନା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ମାମଲା ନମ୍ବର ୩୯୪/ ତାରିଖ ୨୮.୦୬.୨୦୨୫ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା (BNS)ର ଧାରା ୩୧୮(୪) ସହିତ ଆଇଟି ଆଇନର ଧାରା ୬୬ସି/୬୬ଡି ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପଞ୍ଚାନନ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ ।
ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନିକଟରୁ ୪ଟି ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍, ୨୬ଟି ଲେଟର ପ୍ୟାଡ, ୬୧ଗୋଟି ନକଲି ନିଯୁକ୍ତିପତ୍ର, ଚାକିରି ଆଶାୟୀଙ୍କ ୨୫ଟି ନକଲି ପରିଚୟପତ୍ର, ୨ଟି ଅଭିଯୁକ୍ତ ପରିଚୟପତ୍ର, ୯ଟି ବିଜ୍ଞାପନ ଲେଟରପ୍ୟାଡ୍, ୬ଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସ୍ବୁକ୍, ୨ଟି ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡକୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଏଥିସହ ଚାକିରି ଆଶାୟୀଙ୍କ ବାୟୋଡାଟା ଥିବା ନୋଟ୍ବୁକ୍ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପାସ୍ପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଜବତ କରିଛି ।
ତଦନ୍ତ ଜାରି:
ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପଞ୍ଚାନନ ବାବାମଣି ସିକ୍ୟୁରିଟି ସର୍ଭିସ୍ ଏଣ୍ଡ କନସଲଟେନ୍ସି ନାମରେ ଏକ ଏଜେନ୍ସି ଖୋଲିଥିଲେ । ଏହି ଏଜେନ୍ସି ନାମରେ ଭୁବନେଶ୍ଵର ଠାରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରହିଥିଲା । ଗିରଫ ପଞ୍ଚାନନଙ୍କ ନାମରେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଭଦ୍ରକର ଧୁଷୂରୀ ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରହିଛି । ତେବେ ଏହି ଠକେଇରେ କେବଳ ପଞ୍ଚାନନ ଥିଲେ ନା ତାଙ୍କର କେହି ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ ସେ ନେଇ ଖୋଳତାଡ଼ ଜାରି ରହିଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ହରିଶ ବିଶି ।
ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ:
ଚାକିରି ଆଶାୟୀଙ୍କୁ ସତର୍କତା କରିବାକୁ ଯାଇ ନିଶ୍ଚିତ ସରକାରୀ କିମ୍ବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାକିରି ଦେବା ନାଁରେ ଟଙ୍କା ଦାବି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରତି ଚାକିରି ଆଶାୟୀ ମାନେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି । ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ସର୍ବଦା ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଂସ୍ଥାର ଅଧିକୃତ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ରୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦସ୍ତାବିଜ୍ ଦେବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
୧୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ କୃଷି ଅଧିକାରୀ
ଲିଫ୍ଟ ଦେବାକୁ କହି ମଝି ରାସ୍ତାରେ ଛୁରୀରେ ବେକ କାଟି ଫେରାର ହୋଇଗଲା ଦୁର୍ବୁତ୍ତ, ଗୁରୁତ୍ତର ଭାବେ MKCGରେ ଭର୍ତ୍ତି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର