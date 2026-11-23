ବେଦୀରୁ ବର ଗିରଫ, OAS ଅଫିସର ପରିଚୟ ଦେଇ ଚାକିରି ଦେବା ନାଁରେ 21 ଲକ୍ଷ ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗ
Sambalpur Job Cheating Case: ସମ୍ବଲପୁର ସଦର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ଠକେଇ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ବରକୁ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଉଠେଇ ନେଇ ଗିରଫ କରିଛି l
Published : November 23, 2026 at 3:08 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ବରଯାତ୍ରୀ ନେଇ ଆସିଥିଲେ, କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ପଡିଥାନ୍ତା ହାତଗଣ୍ଠି । ବିବାହ ବେଦୀକୁ ବର ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଚାକିରି ନାଁରେ ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗରେ ବାନ୍ଧିନେଲା ପୋଲିସ । ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି । ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଯୁବକ ହେଲେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜରିପଡ଼ା ସୁମନ୍ତ ଓରାମ । ନିଜକୁ OAS ଅଫିସର ପରିଚୟ ଦେଇ, ଚାକିରିୁ ଦେବା ନାଁରେ ଯୁବକଙ୍କ ଠାରୁ 21 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠକି ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।
ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୁମନ୍ତ ସମ୍ବଲପୁର ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନିଲଡୁଙ୍ଗରୀର ଲିଙ୍ଗରାଜ ଟପ୍ପୋ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ଠାରୁ 21 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠକି ନେଇଥିବା ସମ୍ବଲପୁର ସଦର ଥାନାରେ 319/2026ରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି l ପୋଲିସ ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୁମନ୍ତ ଓରାମଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ସମ୍ବଲପୁର ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ଅଜୟ କୁମାର ମିଶ୍ର ଆଜି(ସୋମବାର) ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
କେମିତି ଠକେଇ ଜାଲରେ ଫସିଲେ ଯୁବକ ?
ସମ୍ବଲପୁର ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ଅଜୟ କୁମାର ମିଶ୍ର ଏହି ମାମଲା ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି, ‘ସମ୍ବଲପୁର ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନିଲଡୁଙ୍ଗରୀର ଲିଙ୍ଗରାଜ ଟପ୍ପୋ । ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ହେଉଛି ବିଟେକ l ସେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜରିପଡ଼ା ସୁମନ୍ତ ଓରାମଙ୍କ ସହ 2024 ମସିହାରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଜରିଆରେ ପରିଚୟ ହୋଇଥିଲା l ସେତେବେଳେ ସୁମନ୍ତ ଓରାମ ନିଜକୁ ଜଣେ OAS ଅଫିସର ଭାବେ ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ l ଏହା ପରେ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ ଚାକିରି କରେଇ ଦେବାର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ 21 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି l ଏହି ଟଙ୍କା ୟୁପିଆଇ ଓ କିଛି ନଗଦରେ ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି l ଏହା ପରେ ସୁମନ୍ତ ବହୁ ଦିନ ଧରି ଚାକିରି ନକରେବାରୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଟଙ୍କା ଫେରେଇବାକୁ କହିଥିଲେ l ତେବେ ବାରମ୍ବାର କହିବା ସତ୍ତ୍ବେ ସୁମନ୍ତ ଟଙ୍କା ଫେରେଇ ନଥିଲେ l ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ସୁମନ୍ତଙ୍କ ଗତି ଵିଧି ଉପରେ ବରାବର ନଜର ରଖିଥିଲେ l’
ବରଯାତ୍ରୀ ନେଇ ଆସୁଥିଲେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ପୋଲିସ:
ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘ଏମିତି ସମୟ ଗଡି ଚାଲିବା ମଧ୍ୟରେ ସୁମନ୍ତ ଓରାମ ସମ୍ବଲପୁର ଅଇଁଠାପାଲି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଜକୁ ଜଣେ OAS ଅଫିସର କହି ଜଣେ ଝିଅଙ୍କ ସହ ବିବାହ ଠିକ କରିଥିଲେ l ତେବେ ଗତକାଲି (ରବିବାର) ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ବରଯାତ୍ରୀ ନେଇ ଆସିଥିଲେ l ଏହି ସୂଚନା ପାଇଁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଟପ୍ପୋ ସମ୍ବଲପୁର ସଦର ଥାନାରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ l ଏହି ଠକେଇ ନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ସଦର ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି l ଏହି ମାମଲାରେ ସୁମନ୍ତ ଓରାମକୁ ପଚରା ଉଚରା କରାଯାଇ ଆଜି (ସୋମବାର) ଗିରଫ କରାଯାଇଛି l’
ତେବେ ସୁମନ୍ତ ନିଜେ ଜଣେ OAS ଅଫିସର କହି ଯେଉଁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ସେନେଇ କୌଣସି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ଅଜୟ ମିଶ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l ତେବେ ସୁମନ୍ତ କୌଣସି OAS ଅଫିସର ନୁହନ୍ତି ବୋଲି ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି l
‘ଏପରି କାହାକୁ ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ’
ତେବେ ଆଜିକାଲି ନିଯୁକ୍ତିରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସେଥିରେ ଏହି ଭଳି କାହାରିକୁ ଚାକିରି ମିଳେ ନାହିଁ l ତେଣୁ କାହାରି ପ୍ରଲୋଭନରେ ଆସି ଟଙ୍କା ନଦେବାକୁ ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି l
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର