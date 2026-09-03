ଜିନିଅସ୍ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ! ଚାକିରି ଜୀବନ ପରେ ଗ୍ୟାରେଜ୍ର ଅଦରକାରୀ ପାର୍ଟସ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ନୂଆ ଜୀବନ
ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନିଆରା ଦୁନିଆରେ ଚେନ୍, ସ୍ପକେଟ୍ ଓ ଟାୟାର ରିମ୍ ଭଳି ଅଲୋଡ଼ା ଜିନିଷ ପାଲଟୁଛି ସାମଗ୍ରୀ। ମୁମ୍ବାଇରୁ କେରଳ ଯାଏଁ ଲମ୍ବିଛି କାରିଗରୀ। ସ୍ପେଶାଲ୍ ରିପୋର୍ଟ - ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : September 3, 2026 at 7:00 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ସକାଳ ୯ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟା, ଚାକିରିର ଦାୟିତ୍ୱ। କିନ୍ତୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ୬ଟାରେ କାମ ସରେନି। ବରଂ ସେହି ସମୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ତାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଦୁନିଆ। ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟାରୁ ୯ଟା ଭାଇଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଜ୍ରେ କାମ। ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ପୁଣି ୨ରୁ ୪ ଘଣ୍ଟା ନିଜର ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ସମୟ। ଦିନର ବ୍ୟସ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଅତିରିକ୍ତ ସମୟ ହିଁ ତାଙ୍କ ହୁନରକୁ ଦେଇଛି ଏକ ନିଆରା ପରିଚୟ।
ଗାଡ଼ିର ଚେନ୍, ସ୍ପକେଟ୍, ଟାୟାର ରିମ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୁରୁଣା ପାର୍ଟସ୍। ଯାହା ଦିନେ ଗ୍ୟାରେଜ୍ର ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ଅଦରକାରୀ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହୁଥିଲା, ସେସବୁ ଏବେ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ହାତର ସ୍ପର୍ଶରେ ପାଲଟୁଛି ଆକର୍ଷଣୀୟ କାନ୍ଥ ଘଣ୍ଟାରେ।
- ୨୮ ବର୍ଷୀୟ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନିଶା; ନିଆରା କାରିଗରୀ !
ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଗାଡ଼କଣ ଅଞ୍ଚଳର ୨୮ ବର୍ଷୀୟ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଘରୋଇ କଲେଜ୍ରୁ ଆଇଟିଆଇ ପାଠପଢ଼ା ପରେ ସେ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଚାକିରି ତାଙ୍କ ଜୀବିକା, ହେଲେ ନିଜ ହୁନର ତାଙ୍କ ପରିଚୟ। ପ୍ରାୟ ବର୍ଷେରୁ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେବ ଗାଡ଼ିର ବିଭିନ୍ନ ପାର୍ଟସ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଏଭଳି ନିଆରା ଘଣ୍ଟା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସେ।
ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା କେବଳ ଏକ କାମ ନୁହେଁ; ନିଜ ଦକ୍ଷତାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାର ଏକ ଜିଦ୍ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ।
- ଅଦରକାରୀ ପାର୍ଟସ୍ରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କଳାକୃତି
ଗ୍ୟାରେଜ୍ରେ ପଡ଼ି ରହୁଥିବା ଚେନ୍-ସ୍ପକେଟ୍, ଚକର ରିମ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୁହା ପାର୍ଟସ୍କୁ ନେଇ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟାଇଲିଶ୍ କାନ୍ଥ ଘଣ୍ଟା। ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର ବିଶେଷତା ହେଉଛି, ସବୁକିଛି ତାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଡିଜାଇନ୍ରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଚାହିଦା ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଡିଜାଇନ୍ ବଦଳାନ୍ତି।
କାହାର ପୁରୁଣା ବାଇକ୍ ସହ ସ୍ମୃତି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ, ସେହି ବାଇକ୍ର ପାର୍ଟସ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ତିଆରି ହୋଇପାରେ ଘଣ୍ଟା। ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ବେଡ୍ ଲାଇଟ୍ ଭଳି ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଜିତେନ୍ଦ୍ର।
ଅର୍ଥାତ୍, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଏକ ଡେକୋରେସନ୍ ପିସ୍ ନୁହେଁ, ବରଂ ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତିକୁ ନୂଆ ରୂପରେ ସାଇତି ରଖିବାର ଏକ ଉପାୟ ହୋଇଛି ଏହି କାରିଗରୀ।
- ୨ ହଜାର ଟଙ୍କାରୁ ଦାମ ଆରମ୍ଭ, ମାସକୁ ୧୫ରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଡର
ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ତିଆରି ଏହି ନିଆରା ଘଣ୍ଟାର ଦାମ ୨ ହଜାର ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଗ୍ରାହକ କେମିତି ଡିଜାଇନ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁ ପାର୍ଟସ୍ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି, ସେହି ଅନୁସାରେ ଦାମ ଓ ଡିଜାଇନ୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୁଏ।
ବିଶେଷକରି ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଓ ଫେସବୁକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଅର୍ଡର ଆସୁଛି। ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନିଆରା ସୃଷ୍ଟିର ଚାହିଦା ରହିଛି। ମୁମ୍ବାଇ, ଦିଲ୍ଲୀ, କୋଲକାତା ଓ କେରଳ ଭଳି ସ୍ଥାନରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଅର୍ଡର ଆସୁଛି।
ରୁମ୍ ଡେକୋର୍ ଏବଂ ବାଇକ୍ ଲଭର୍ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରଡକ୍ଟର ଚାହିଦା ବିଶେଷ ଭାବେ ଅଧିକ। ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ମାସକୁ ୧୫ରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଡର ମିଳୁଛି।
- ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ଜନ୍ ଆବ୍ରାହମ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କାରିଗରୀ !
ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ହୁନରର ଚର୍ଚ୍ଚା ଏବେ କେବଳ ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ଜନ୍ ଆବ୍ରାହମ୍ଙ୍କ ପାଖରୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଡର ଆସିଛି। ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଡିଜାଇନ୍ର କାନ୍ଥ ଘଣ୍ଟା ଦେଖି ଜନ୍ ଆବ୍ରାହମ୍ ଏକ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ କାରିଗରୀର ପ୍ରଶଂସା କରିଥିବା ଜିତେନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଆହୁରି ୭ଟି ନୂଆ କାନ୍ଥ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଅର୍ଡର ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିବା ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ଘଟଣା ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଏକ ଅର୍ଡର ନୁହେଁ, ନିଜ ହୁନରକୁ ମିଳିଥିବା ଏକ ବଡ଼ ସ୍ୱୀକୃତି।
- “କୌଣସି କାମ ଛୋଟ କି ବଡ଼ ନୁହେଁ”
ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଜୀବନର ଆଉ ଏକ ଦିଗ ଏହି କାହାଣୀକୁ ଅଧିକ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ କରିଛି। ତାଙ୍କ ଜଣେ ଭାଇ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ଚାହିଁଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାକିରି କରିପାରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାମର ଆକାର ନୁହେଁ, କାମ ପ୍ରତି ଭଲପାଇବା ଓ ନିଜ ଦକ୍ଷତା ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼।
ଯେଉଁ କାମ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ଏବଂ ଯେଉଁ କାମରେ ତାଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ରହିଛି, ସେହି କାମକୁ ଆଗକୁ ନେବା ହିଁ ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ନିଜ ହୁନରରୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଗଢ଼ିପାରିବାରେ ସେ ଖୁସି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
- କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି ଏହି ଅଦରକାରୀ ପାର୍ଟସ୍ ?
ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କାମରେ ଆଉ ଏକ ରୋଚକ ଦିଗ ରହିଛି। ସବୁ ଘଣ୍ଟା କେବଳ ଅଦରକାରୀ ପାର୍ଟସ୍ରେ ତିଆରି ହୁଏନାହିଁ। ଗ୍ରାହକ ଚାହିଁଲେ ନୂଆ ପାର୍ଟସ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ମଧ୍ୟ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ସେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଅଦରକାରୀ ପାର୍ଟସ୍ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ୟାରେଜ୍ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ସେ ନିଜେ କାମ କରୁଥିବା ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ କମ୍ପାନୀରୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଗାଡ଼ି ପାର୍ଟସ୍ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି।
ଯାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଳିଆ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେହି ଜିନିଷ ହେଉଛି ଏକ ନୂଆ ସୃଷ୍ଟିର କଞ୍ଚାମାଲ।
- “ୟୁନିକ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ”, ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ହୁନରକୁ ପ୍ରଶଂସା
ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଏହି ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି କ୍ରିଷ୍ଣନ୍ଦୁ ପଣ୍ଡିତ। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଗାଡ଼ିର ଅଦରକାରୀ ପାର୍ଟସ୍ରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ତିଆରି କରୁଥିବା କାନ୍ଥ ଘଣ୍ଟା ଦେଖିବାକୁ ଖୁବ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ। ଏହା ଏକ ୟୁନିକ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଏବଂ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଘଣ୍ଟାକୁ ଘରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଆହୁରି ନୂଆ ପ୍ରଡକ୍ଟ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ କାରିଗରୀକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
- ଅଳିଆରୁ କଳା, ସ୍ମୃତିରୁ ଉପହାର, ହୁନରରୁ ପରିଚୟ
ଗ୍ୟାରେଜ୍ର ଏକ କୋଣରେ ପଡ଼ିଥିବା ଚେନ୍। ବ୍ୟବହାର ହୋଇନଥିବା ସ୍ପକେଟ୍। ପୁରୁଣା ଚକର ରିମ୍। ଦିନେ ଯାହାକୁ ଅଦରକାରୀ ଭାବି ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଆଜି ସେହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ହାତରେ ପାଇଛି ନୂଆ ଜୀବନ।
ଚାକିରି ସହ ନିଜ ହୁନରକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାର ଜିଦ୍ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ। ଆଉ ତାଙ୍କ କାହାଣୀ କହୁଛି। କୌଣସି ଜିନିଷ ସତରେ ଅଦରକାରୀ ନୁହେଁ; ଆବଶ୍ୟକ କେବଳ ତାହାକୁ ଦେଖିବାର ନୂଆ ଦୃଷ୍ଟି ଓ ତାହାକୁ ନୂଆ ରୂପ ଦେବାର ଦକ୍ଷତା।
ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଡ଼ିର ପୁରୁଣା ପାର୍ଟସ୍ କେବଳ ଲୁହା ନୁହେଁ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ତାଙ୍କ କଳ୍ପନାର କ୍ୟାନଭାସ୍। ଆଉ ସେହି କ୍ୟାନଭାସ୍ରେ ତିଆରି ହେଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଣ୍ଟା କେବଳ ସମୟ ଦେଖାଉନି, ବରଂ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ହୁନର, ପରିଶ୍ରମ ଓ ନିଜ ରାସ୍ତା ନିଜେ ତିଆରି କରିବାର ଇଚ୍ଛାର କାହାଣୀ କହୁଛି।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ.... କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଦୁର୍ଗାଶଙ୍କର; ଟ୍ୟୁସନ ଶିକ୍ଷକରୁ ସଫଳ ଉଦ୍ୟୋଗୀ, ସୋରିଷ ତେଲ କମ୍ପାନୀ କରି କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ମାଲିକ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର