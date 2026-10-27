ଦୁଇଦିନ ଧରି ପ୍ରବଳ ଜୁଆର ମାଡରେ ଭୁଶୁଡି ପଡିଲା ସିନ୍ଥେଟିକ ୱାଲ, ଆତଙ୍କିତ ପେଣ୍ଠ ଗାଁ ବାସିନ୍ଦା
ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଲଂଘୁ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ଓଡିଶାର ଏକମାତ୍ର ଜିଓ ସିନ୍ଥେଟିକ ୱାଲ ୨୦୧୮ ମସିହାରେ ନିର୍ମାଣ କରା ଯାଇଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ-ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି
Published : October 27, 2026 at 7:36 PM IST|
Updated : October 27, 2026 at 8:06 PM IST
କେନ୍ଦ୍ରପଡା: ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ୩ ତାରିଖରେ ନିଆଁ ଲାଗି ହୋଇଥିଲା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଆଉ ଏବେ ସମୁଦ୍ରର ଉଚ୍ଚ ଜୁଆର ମାଡ଼ରେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ସମୁଦ୍ର କୁଳବର୍ତ୍ତୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା 'ଜିଓ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ୱାଲ'। ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରବଣ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏକାଧିକ ବାତ୍ୟା ଓ ବନ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରୁଥିବା ବେଳେ ଧନଜୀବନର ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଜିଓ ସିନ୍ଥେଟିକ ୱାଲ ନିର୍ମାଣ ପରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ପେଣ୍ଠ, ପ୍ରସନ୍ନପୁର ଭଳି ଅଞ୍ଚଳ ସାମୟିକ ସୁରକ୍ଷିତ ମଣୁଥିଲେ । ତେବେ ଗତକାଲି ଓ ଆଜି ସମୁଦ୍ରର ଉଚ୍ଚ ଜୁଆର ମାଡ଼ରେ ଏହି ସିନ୍ଥେଟିକ ୱାଲ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି । ଫଳରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି।
ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ଓଡିଶାର ଏକମାତ୍ର ଜିଓ ସିନ୍ଥେଟିକ ୱାଲ ୨୦୧୮ ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ନିର୍ମାଣ କରା ଯାଇଥିଲା । ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଲଂଘୁ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଜିଓ ସିନ୍ଥେଟିକ ୱାଲ ନିର୍ମାଣ କରାଯଇଥିଲା । ପୁର୍ବରୁ ୨୦୧୯, ୨୦୨୨ ଓ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବାରୁ ଏହା ଯଥେଷ୍ଟ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ପଡିଥିଲା । ଏବେ ଉଚ୍ଚ ଜୁଆର ମାଡ଼ରେ ଆହୁରି ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ।
ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସମୁଦ୍ର ପତ୍ତନଠାରୁ ନିମ୍ନରେ ପେଣ୍ଠ ସମେତ ଏକାଧିକ ଜନବସତି ରହିଛି । ତେବେ ସମୁଦ୍ରର ସବୁଠାରୁ ନିକଟରେ ରହିଛି ପେଣ୍ଠ ଗାଁ । ଏହି ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ 2 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି । ବାତ୍ୟା ଆସିଲେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପଡ଼ନ୍ତି ଏହି ଗାଁ ଲୋକେ । କାରଣ ସମୁଦ୍ର ପାଣି ଗାଁ ଭିତରକୁ ମାଡି଼ି ଆସିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ପୁଣି ପେଣ୍ଠ ଗାଁ ସମେତ ପୁରା ପେଣ୍ଠ ପଞ୍ଚାୟତର 5 ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ନିଦ ହଜାଇ ଦେଇଛି । କାରଣ ଅର୍ଣ୍ଣବ ପ୍ରଭାବରେ ସମୁଦ୍ର ଉଛୁଳୁଛି । ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବକୁ ଦେଖି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର ମହାବାତ୍ୟା ମନେ ପଡି ଯାଉଛି । କାରଣ 27 ବର୍ଷ ତଳେ ଏହି ସମୟରେ ଆସିଥିଲା ମହାବାତ୍ୟା । ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଜୁଆର ମାଡରେ ସିନ୍ଥେଟିକ ୱାଲ ଭାଙ୍ଗି ଯିବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଛନକା ପଶିଛି ।
ଏହି ଗାଁର ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଚିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜିଓ ସିନ୍ଥେଟିକ ୱାଲ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ବିଦେଶୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ପ୍ରଥମେ ୩୨ କୋଟି ୯୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ପେଣ୍ଠରେ ସିନ୍ଥେଟିକ ୱାଲ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। କିଛିଦିନ ପରେ ସମୁଦ୍ର ଢେଉ ମାଡରେ ଜିଓ ସିନ୍ଥେଟିକ ୱାଲରେ ଥିବା ପଥରଗୁଡିକ ଫାଟିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ପୁଣିଥରେ ୨୦୧୮ରେ ୪ କୋଟି ୬୫ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଏହାର ମରାମତି କରାଗଲା । କିନ୍ତୁ ଅବସ୍ଥା ଯେଉଁ ତିମିରେକୁ ସେଇ ତିମିରେ।
ସରକାରୀ ଆଶ୍ୱାସନା ଅନେକ..ତଥାପି ଆଶଙ୍କାରେ ସମୁଦ୍ରକୂଳିଆ ଲୋକେ
ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ପେଣ୍ଠ ଗାଁର ଗୁରୁଚରଣ ବେହେରା କୁହନ୍ତି," ସରକାରୀ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏହାର ଦୁରବସ୍ଥା ଦେଖି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। କୌଣସି ପ୍ରତିକାର କେହି କରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ କାମ ନାଁରେ ଆସି ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦି ଟ୍ରିପ୍ ପଥର ଆଣି ପକେଇ ଦେଉଛନ୍ତି । ଏଠି ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଖାଇ ରାସ୍ତାକୁ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ଯଦି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲଘୁଚାପ ହେବ ତେବେ କ’ଣ ହେବ କହିହେବନି । ଏବେ ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ଏବଂ ଆଶଙ୍କା ଖେଳି ଯାଇଛି। ମନକୁ ୧୯୯୯ ମସିହା ମହାବାତ୍ୟା ଭୟ ଘାରିଛି । ଦେହ ଶୀତେଇ ଯାଉଛି, କୌଣସି କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉ ନାହିଁ କି କୌଣସି ଆଡ଼େ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହୁ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଏଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ"।
ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଧନେଶ୍ଵର ପଲେଇ କୁହନ୍ତି,"ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ୱାଲ୍ ତ ଗଳି ପଡ଼ିଲାଣି, କେତେବେଳେ ପାଣି ପଶି ଆସିବ, କହିହେବନି । କେତେବେଳେ ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡି ପଳେଇବୁ, ଠିକ୍ ନାହିଁ । ଯଦି ସରକାର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ବଞ୍ଚିବୁ, ନହେଲେ ମରିବା ସାର ହେବ। ପଥର ଖସି ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ି ଗଲାଣି। ଜୁଆର ମାଡ ଯୋଗୁଁ ପୁରା ରାସ୍ତା ଭାଙ୍ଗି ଗଲାଣି ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ,କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସଜାଗ ଗଞ୍ଜାମ: ୯୨୨ଟି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଗ୍ରାମ ଚିହ୍ନଟ; ୧୧୦ ସ୍ଥାୟୀ, ୧୦୨୯ଟି ଅସ୍ଥାୟୀ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସାମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଗଞ୍ଜାମ ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରସ୍ତୁତି: ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ, ୨୯ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ନଛାଡ଼ିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ