ଝାରସୁଗୁଡାରେ କାଶ୍ମୀର ମୋଗ୍ରା କେଶର, ଘର ଭିତରେ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ସୁଜାତା ଅଗ୍ରୱାଲ
ଝାରସୁଗୁଡାର ମଙ୍ଗଳବଜାରରେ ରହୁଥିବା ସୁଜାତା ଅଗ୍ରୱାଲ ନିଜ ଘରେ 100 ବର୍ଗଫୁଟର ଏକ ଛୋଟିଆ ରୁମ୍ରେ ମୋଗ୍ରା କେଶର ଚାଷ କରିଛନ୍ତି । 2025 ଅକ୍ଟୋବରରେ 750 ଗ୍ରାମ କେଶର ଅମଳ ହୋଇଛି ।
ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ: ଗୁରୁଚରଣ ବାଗ୍
ଝାରସୁଗୁଡା: କେଶର... ଯାହାକୁ ମାର୍କେଟରେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଥମେ ପକେଟରେ ହାତ ମାରିବାକୁ ପଡେ, କାହିଁକିନା ଏହାର ଦାମ୍ ଢେର ଅଧିକା । କାଶ୍ମୀରର ଥଣ୍ଡା ଜଳ ବାୟୁରେ ଏହି ଚାଷ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ପରି ଏକ ପରିବେଶ ଅନୁପଯୋଗୀ ଜଳବାୟୁରେ କେଶର ଉତ୍ପାଦନ ଯେମତି ଏକ ସ୍ବପ । କିନ୍ତୁ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଝାରସୁଗୁଡାରେ କାଶ୍ମୀର ମୋଗ୍ରା କେଶର ଚାଷ ହୋଇଛି । ଏହି ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିପାରିଛନ୍ତି ସୁଜାତା ଅଗ୍ରୱାଲ । ନିଜ ଘରର ଏକ କୋଠରୀକୁ କାଶ୍ମୀରରେ ପରିଣତ କରି କେଶର ଚାଷରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛନ୍ତି ।
ଝାରସୁଗୁଡାରେ କାଶ୍ମୀର ମୋଗ୍ରା କେଶର ଚାଷ:
କୁହାଯାଏ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଥିଲେ ସୁଯୋଗ ଆପେ ଆପେ ଆସେ, ସେମିତି କିଛି ଘଟିଥିଲା ଝାରସୁଗୁଡା ମଙ୍ଗଳବଜାରରେ ରହୁଥିବା ସୁଜାତା ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ । ସେ କେବେ କାଶ୍ମୀର ଯାଇନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଶୂନ ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରରେ ଚାଷ ହେଉଥିବା କେଶରକୁ ନିଜ ଚାଷ କରି ଅମଳ କରୁଛନ୍ତି । ସୁଜାତା ମଙ୍ଗଳବଜାରରରେ ନିଜ ଘରେ 100 ବର୍ଗଫୁଟର ଏକ ଛୋଟିଆ କୋଠରୀରେ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର ଲଗାଇ କେଶର ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଘର ଭିତରେ କିଛି ଭାଡି କରି ଶୂନ ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରାରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଡବାରେ କେଶର ମଞ୍ଜି ଲଗାଇ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି । ସେଥିରୁ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଫୁଟିଛି । ଫୁଲ ଭିତରେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ତିନୋଟି ଅଂଶ ହେଉଛି କେଶର l
କେମିତି ସୁଜାତାଙ୍କ ମନକୁ ଆସିଲା କେଶର ଚାଷ ?
ସୁଜାତା ଅଗ୍ରୱାଲ କହିଛନ୍ତି, " ମୋ ହାତରେ କେଶର ଥିଲା, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ତିଲକ ଲଗାଉଥିଲି । ସେହି ସମୟରେ ମୋ ମନକୁ ଆସିଲା କେଶର କେମିତି ହୁଏ ? ସେତେବେଳେ ମୋତେ କିଛିବି ଜଣାନଥିଲା, କେବଳ ଜଣାଥିଲା ଏହା ବହୁତ ଦାମୀ, କାଶ୍ମୀରରୁ ଆସେ । ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେଶର ଚାଷ ବିଷରେ ପଚାରିଲି, ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଏହା ଶୂନ ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍ ତାପମାତ୍ରାରେ ହୁଏ, ଏଠାରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥିଲା, ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲି । "
2023ରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କେଶର ଚାଷ:
କୋଭିଡ ସମୟରୁ ସୁଜାତା ହାଇଡ୍ରୋଫୋନିକ ଏବଂ ମାଇକ୍ରୋ ଗ୍ରେନ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ l ନୂଆ କିଛି ଚାଷ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଇଣ୍ଟରନେଟ ମାଧ୍ୟ୍ୟମରେ କେଶର ଚାଷ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ l ଦେଶରେ ଏହାର ଉତ୍ପାଦନ ଠାରୁ ଚାହିଦା ଢେର ଅଧିକ ଥିବା ଜାଣିପାରି କେଶର ଚାଷ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କଲେ l ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କ ସହଯୋଗରେ 2022 ମସିହାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥିଲେ l କେଶର ବିହନ, ଉପଯୁକ୍ତ ମାଟିର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ତାପମାତ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଥାକ, କେଶର ଚାଷ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପାତ୍ର ଆଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ l ଆଦି ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଇଁ 8-9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରିଥଲେ ସୁଜାତା l
ଚାଷ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଟ୍ରେନିଂ ନେବା ପରେ ଆବଶ୍ୟକ ମୋଗ୍ରା କେଶରର ବିହନ କାଶ୍ମୀରରୁ ମଗାଇବା ସହ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥିଲେ l ନିଜର ଏକ ଘରକୁ ଆବଦ୍ଧ କରି ଏୟାର କଣ୍ଡିସନ ଲଗାଇ ତାପମାତ୍ରାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସହ ଥାକର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଏଥିରେ କାଠ ଏବଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପାତ୍ରରେ 2023 ଜୁଲାଇ ମାସରେ ପ୍ରଥମ କରି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କେଶର ଚାଷ l
4 ମାସ ପରେ ଆକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଏହା ଅମଳକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା । ଏହାପରେ ମାତ୍ର 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରି 2024 ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀରେ ପୁଣି ଥରେ କେଶର ଅମଳ କରିଥିଲେ l କେଶର, ଷ୍ଟିମେନ୍ସ ଏବଂ କେଶର ଫୁଲର ପାଖୁଡା ବିକ୍ରି କରି ମୂଳ ଫେରି ପାଇବା ସହ 25 ପ୍ରତିଶତ ଲାଭ ପାଇ ସାରିଛନ୍ତି ସୁଜାତା l
ସୁଜାତା ଅଗ୍ରୱାଲ କହିଛନ୍ତି, " କାଶ୍ମୀର କେବେ ଯାଇନାହିଁ କି , କେଶରର ମଞ୍ଜି ମଧ୍ୟ ଦେଖିନିଥିଲି । ପରେ ମଞ୍ଜି କିଣି ଅନ୍ଧାରରେ ତିର ଚଲାଇବା ପରିକା କେଶର ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କଲି । ଯେତବେଳେ ପ୍ରଥମ ଫୁଲ ଫୁଟିଲା ମୋତେ ଲାଗିଲା ମୁଁ କେଶର ଚାଷ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି । 5 ପ୍ରକାର ମାଟିରେ ଏହି ଚାଷ କରୁଛି । ବର୍ଷକୁ 2 ଥର ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି । ଅକ୍ଟୋବର ନଭେମ୍ବରରେ ଅମଳ କରିଥିଲି, ଆଉ ଥରେ ଜାନୁଆରୀ-ଫେବୃଆରୀରେ କରିଥିଲି । "
କେଶର ଚାଷ କରି ଲକ୍ଷପତି ସୁଜାତା:
ପରେ 2025 ଜୁଲାଇରେ କେଶର ମଞ୍ଜି, ବିଦ୍ୟୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଶ୍ରମିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଦିକୁ ମିଶାଇ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରି କେଶର ଚାଷ କରିଥିଲେ । 2025 ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଏଥିରୁ 750 ଗ୍ରାମ କେଶର ଅମଳ ହୋଇଛି । ଯାହାର ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 7 ଲକ୍ଷ 50 ହଜାର ଟଙ୍କା ବୋଲି ସୁଜାତା କହିଛନ୍ତି l ଆଗାମୀ 2026 ରେ ବର୍ଷକ 3 ଥର କେଶର ଚାଷ କରି ଦୁଇ କିଲୋଗ୍ରାମ କେଶର ଅମଳ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି । ଯାହାର ବଜାର ମୂଲ୍ୟ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୁଜାତା l
ବିଦେଶରେ ରହିଛନ୍ତି ସୁଜାତାଙ୍କ ଗ୍ରାହକ:
କେଶର ଏକ ଲାଭ ଦାୟକ ଚାଷ l ଥରେ ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କଲା ପରେ ଆଉ ଅଧିକ ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡେ ନାହିଁ l ମୋଗ୍ରା କେଶର ଚାଷ କରି ଏବେ ଉଭୟ ଅଫ ଲାଇନ ଏବଂ ଅନଲାଇନରେ ସୁଜାତା କେଶରକୁ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି l କେବଳ କେଶର ନୁହେଁ କେଶର ଷ୍ଟିମେନ୍ସ, କେଶର ପେଟାଲ୍ସକୁ ଆୟରୁବେଦିକ କମ୍ପାନୀ, ଟାଇ ଏଣ୍ଡ ଡ଼ାଇ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ବ୍ୟୁଟି ପ୍ରଡକ୍ଟ ତିଆରି କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀକୁ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି l ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ସାହାଯ୍ୟରେ ସୁଜାତା ନିଜ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବ୍ୟାପକ କରିଛନ୍ତି l ନିଜ କମ୍ପାନୀର ନାମ ବ୍ଲୁମ ଇନ ହାଇଡ୍ରା ରଖିଛନ୍ତି । ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଦ୍ୱାରା ୟୁକେ, ଲଣ୍ଡନ, ଦୁବାଇ ପରି ଦେଶରୁ ନିଜ ସହ ଗ୍ରାହକ ଯୋଡିଛନ୍ତି l ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କେଶରର ଅର୍ଡର ମିଳୁଥିବା ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି l କେଶର ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି କେଶର ନେବେ କାରଣ ଭାରତରେ କେଶର ଚାହିଦା ତୁଳନାରେ ଉତ୍ପାଦନ ବହୁତ କମ ହେଉଥିବା ସୁଜାତା କହିଛନ୍ତି l
ସୁଜାତା କେଶର ଚାଷ କରି ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେ ମହିଳା ଓ ଜଣେ ଯୁବତୀ ଏବଂ 2 ଜଣ ପୁରୁଷ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି । ସୁଜାତାଙ୍କୁ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରୁଥିବା ତାରା ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ଭାଉଜଙ୍କ ସହ ମିଶିକି କାମ କରୁଛି । ସେ ଯାହା ବି କହୁଛନ୍ତି କରିବାକୁ କରୁଛି । ଏଠାରେ କାମ କରିବା ପରେ ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଆସିଛି । ଗଛରେ ଫଲ ଆସିବା ପରେ ସେଥିରୁ କେଶର ବାହାର କରିଥାଏ । "
ସୁଜାତା ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଓ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ଝାରସୁଗୁଡା ପରି ଗରମ ସ୍ଥାନରେ କେବେଳ କାଶ୍ମୀର ମୋଗ୍ରା କେଶର ଚାଷ କରିବାରେ କେବଳ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ତା ନୁହଁ ବରଂ ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପାଲଟିଛନ୍ତି ।
