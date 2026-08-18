ETV Bharat / state

ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପୋଲିସ୍‌ର ନିଶାମୁକ୍ତି ଅଭିଯାନକୁ ସଫଳତା: 23000ରୁ ଅଧିକ ଅପମିଶ୍ରିତ କଫ୍ ସିରପ୍‌ ବୋତଲ ଜବତ

ବଡ଼ମାଲ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ଅଭିଯାନ ଦ୍ବାରା ବେଆଇନ କୋଡିନ୍-ଭିତ୍ତିକ କଫ୍ ସିରପର ଏକ ବିପୁଳ ପରିମାଣ ଜବତ କରାଯାଇଛି । 2 ଅଭିଯୁକ୍ତ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ, ରିପୋର୍ଟ: ଗୁରୁଚରଣ ବାଘ

Jharsuguda Police seized Over 23,000 bottles of adulterated cough syrup
ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପୋଲିସ୍‌ର ନିଶାମୁକ୍ତି ଅଭିଯାନକୁ ସଫଳତା: 23000ରୁ ଅଧିକ ଅପମିଶ୍ରିତ କଫ୍ ସିରପ୍‌ ବୋତଲ ଜବତ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 18, 2026 at 8:07 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଝାରସୁଗୁଡ଼ା: ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ନିଶା ଚାଲାଣକାରୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା । ନିଶାମୁକ୍ତ ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଚାଲାଣ ବିରୋଧରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପୋଲିସ ହାତରେ ଲାଗିଛି ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା । ବଡ଼ମାଲ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ଅଭିଯାନ ଦ୍ବାରା ବେଆଇନ କୋଡିନ୍-ଭିତ୍ତିକ କଫ୍ ସିରପର ଏକ ବିପୁଳ ପରିମାଣ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ଦୁଇ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଚାଲାଣକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ ।

Jharsuguda Police seized Over 23,000 bottles of adulterated cough syrup
ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପୋଲିସ୍‌ର ନିଶାମୁକ୍ତି ଅଭିଯାନକୁ ସଫଳତା: 23000ରୁ ଅଧିକ ଅପମିଶ୍ରିତ କଫ୍ ସିରପ୍‌ ବୋତଲ ଜବତ (ETV Bharat Odisha)

ପୋଲିସ୍‌କୁ ମିଳିଥିଲା ଗୁପ୍ତ ସୂଚନା:
ବଡ଼ମାଲ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତୁମ୍ବକେଲାରେ ଏକ ଫ୍ଲାଏ ଆସ୍ ଇଟା କାରଖାନା ନିକଟରେ ବେଆଇନ କୋଡିନ୍ କଫ୍ ସିରପ୍ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ପହଞ୍ଚିବା ନେଇ ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଗୁପ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଥିଲା ପୋଲିସ । ଏହି ସୂଚନା ଆଧାରରେ ତୁରନ୍ତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ଦଳ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ।

Jharsuguda Police seized Over 23,000 bottles of adulterated cough syrup
ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପୋଲିସ୍‌ର ନିଶାମୁକ୍ତି ଅଭିଯାନକୁ ସଫଳତା: 23000ରୁ ଅଧିକ ଅପମିଶ୍ରିତ କଫ୍ ସିରପ୍‌ ବୋତଲ ଜବତ (ETV Bharat Odisha)

ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତଲାସୀ:
ସେଠାରେ ବଡ଼ମାଲ ପୋଲିସ ତୁମବେକେଲା ନିକଟରେ ଏକ ଟାଟା ଟ୍ରକ୍ ସହିତ ଏକ ହୁଣ୍ଡାଇ କ୍ରେଟା ଗାଡିକୁ ଅଟକାଇଥିଲା । ନାର୍କୋଟିକ୍ ଡ୍ରଗ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସାଇକୋଟ୍ରୋପିକ୍ ସବଷ୍ଟନ୍ସ (NDPS) ଆଇନ, ୧୯୮୫ ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରିବା ପରେ ଏହି ଅଭିଯାନ କରାଯାଇଥିଲା । NDPS ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କର ଆଇନଗତ ଅଧିକାର ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦିଆଯିବା ପରେ, କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତଲାସୀ କରାଯାଇଥିଲା ।

ବନ୍ଧା ହେଲେ 2 ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଚାଲାଣକାରୀ:
ତଲାସୀ ସମୟରେ, ପୋଲିସ ଏକ କମ୍ପାନୀ ନିର୍ମିତ କଫ୍‌ ସିରପ୍‌ର ୨୩,୬୪୦ଟି ବୋତଲ ବିଶିଷ୍ଟ ୧୯୭ଟି ସିଲ୍ କାର୍ଟୁନ ଜବତ କରିଥିଲା । ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିହାରର ମହମ୍ମଦ ଅସନ ଅହମଦ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ରିଜୱାନ ଅନସାରିକୁ ଗିରଫ କରିଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପୋଲିସ୍ । ଏହା ସହିତ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିଲା । ପୋଲିସ୍ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଚାଲାଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ଗାଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି । 2 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏସ୍‌ପି ଜି.ରାଘବେନ୍ଦ୍ର ରେଡ୍ଡୀ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ନିକଟରେ ନିଶା କାରବାର; ସ୍ପେଶାଲ କ୍ରାଇମ୍ ୟୁନିଟର ଚଢ଼ାଉ

ମହିଳାଙ୍କୁ ମୋହରା କରି ଚାଲିଥିଲା ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରା ଚାଲାଣ, ନିଶା ମାଫିଆଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଖୋରଧା ପୋଲିସର ଅଭିଯାନ ଜାରି

ନିଶା ଆଗରେ ତୁଚ୍ଛ ହେଲା ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ, ବାପାଙ୍କୁ ପଥରରେ ଛେଚି ମାରିଦେଲା ପୁଅ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା

TAGGED:

ADULTRATED COUGH SYRUP SEIZED
INTERSTATE DRUG TRAFFICKER NEYTWORK
DRUG TRAFFICKER ARRESTED
ଝାରସୁଗୁଡା ଅପମିଶ୍ରିତ କଫ ସିରପ ଜବତ
JHARSUGUDA POLICE SEIZE COUGH SYRUP

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.