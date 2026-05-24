ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ APK ଓ ନକଲି ଇ-ଚାଲାଣ ସାଇବର ଠକେଇର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ, ଦୁଇ ଠକଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲା ଝାରସୁଗୁଡା ପୋଲିସ
ଝାରସୁଗୁଡା ପୋଲିସ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ସାଇବର ଠକେଇ ରାକେଟର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ଗୁରୁଚରଣ ବାଘ
Published : May 24, 2026 at 2:56 PM IST
ଝାରସୁଗୁଡ଼ା: ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ସାଇବର ଅପରାଧ ବିରୋଧରେ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରି ଝାରସୁଗୁଡା ପୋଲିସ । APK ଫାଇଲ୍ ଏବଂ ନକଲି ଇ-ଚାଲାଣ ଆଧାରିତ ଅନଲାଇନ୍ ଆର୍ଥିକ ଠକେଇରେ ଜଡିତ ଏକ ସାଇବର ଠକ ରାକେଟର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛି ପୋଲିସ । ଏହି ମାମଲାରେ ଜଡ଼ିତ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବାଙ୍କୁରା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ।
୬,୪୦,୨୯୬ ଟଙ୍କା ଠକେଇ:
ଝାରସୁଗୁଡାର ପୁରୁଣାବସ୍ତିର ସୁଧୀର କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ସାଇବର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ମାମଲା ନମ୍ବର ୦୩/୨୦୨୬ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି । ସୁଧୀର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଠକେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ୬,୪୦,୨୯୬ ଟଙ୍କା ଅନଲାଇନ୍ କାରବାର ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ।
ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏସ୍ପି ଜି. ଆର୍. ରାଘବେନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ସାଇବର ଠକମାନେ APK ଫାଇଲ ଏବଂ ନକଲି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଇ-ଚାଲାଣ ଲିଙ୍କ ବ୍ୟବହାର କରି ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ପ୍ରମାଣପତ୍ରକୁ ଅନଧିକୃତ ପ୍ରବେଶ ହାସଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନଲାଇନ୍ କାରବାର ମାଧ୍ୟମରେ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ନେଇଥିଲେ ।"
Jharsuguda Police successfully busted an interstate cyber fraud racket involved in fake e-challan & malicious APK based online frauds. Two accused apprehended from Bankura, West Bengal after sustained technical investigation and interstate coordination.— SP Jharsuguda (@SPJharsuguda) May 23, 2026
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା:
ଅଭିଯୋଗ ପରେ, ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ୍ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା (BNS) ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଆଇନର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଓ ଏବଂ ଟେକ୍ନିକାଲ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଠାବ କରିବା, ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ରମାଣ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାପିଥିବା ଆର୍ଥିକ କାରବାରକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ଦଳ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା । ତଦନ୍ତ ସମୟରେ, ପୋଲିସ ବ୍ୟାପକ ଟେକ୍ନିକାଲ ଆନାଲିସିସ୍, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ରମାଣ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା, ଯାହା ଏକ ସଂଗଠିତ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ସାଇବର ଠକେଇ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ର ସମ୍ପୃକ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଦୁଇଜଣ ଗିରଫ:
ଗୁଇନ୍ଦା ସୂଚନା ଆଧାରରେ, ଝାରସୁଗୁଡା ପୋଲିସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବାଙ୍କୁରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଚଢାଉ କରି ଇନ୍ଦାସ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚାରିଗ୍ରାମ ଗ୍ରାମର ବାମାଚରଣ କଟାରୀ (32) ଏବଂ ସେହି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁସମୁଡି ଗ୍ରାମର ବିଶ୍ୱଜିତ କର୍ମକାର (43) ନାମକ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟ୍ ରିମାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଆବେଦନ ସହିତ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଛି ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଛି ।
ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ:
ଝାରସୁଗୁଡା ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ବ୍ୟାଙ୍କ, ପେମେଣ୍ଟ ଗେଟୱେ ଓ ଆର୍ଥିକ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରଖି ଠକେଇ ସହ ଜଡ଼ିତ ଖାତା ଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ବହୁ ପରିମାଣର ଅର୍ଥକୁ ଫ୍ରିଜ୍ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି । ପୋଲିସର ତତ୍ପରତା ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ତଦନ୍ତ ଫଳରେ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କୁ ୨,୯୬,୧୯୮.୭୩ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରାଯାଇଛି ।
ସନ୍ଦିଗ୍ଧ APK ଫାଇଲ୍, ନକଲି ଇ-ଚାଲାଣ ଲିଙ୍କ୍ କିମ୍ବା SMS, WhatsApp ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସୁଥିବା ଅଜଣା ମେସେଜ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ ନ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିଛି । ଯାଞ୍ଚ ନ ହୋଇଥିବା ଉତ୍ସରୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ ନକରିବା କିମ୍ବା କାହା ସହିତ ଗୋପନୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ବିବରଣୀ ସେୟାର ନକରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ପୋଲିସ ସାଇବର ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଆଇନଗତ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇଁ ଜାତୀୟ ସାଇବର ହେଲପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର 1930 କିମ୍ବା ଜାତୀୟ ସାଇବର ଅପରାଧ ରିପୋର୍ଟିଂ ପୋର୍ଟାଲରେ ଘଟଣା ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା