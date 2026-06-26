ETV Bharat / state

ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ଚାଷଜମିରେ ଫିଙ୍ଗିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ, 6 ଘଣ୍ଟାରେ ଧରାପଡିଲେ

ରେଙ୍ଗାଲି ପୋଲିସ ଏହି ହତ୍ୟା ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରି ୬ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଗୁରୁଚରଣ ବାଘ

accused wife and boy friend arrested
ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ଚାଷଜମିରେ ଫିଙ୍ଗିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 26, 2026 at 2:12 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଝାରସୁଗୁଡା: ସ୍ବାମୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ଚାଷଜମିରେ ଫିଙ୍ଗିଥିଲେ । ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରି ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁରୁଷବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଝାରସୁଗୁଡା ପୋଲିସ । ନିକଟରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପୁଣେରେ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ମିଶି ଭାବିସ୍ବାମୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଘଟଣା ମନରୁ ନ ଲିଭିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଝାରସୁଗୁଡାରେ ଏହି ଘଟଣା ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳାଇ ଦେଇଛି । ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ରେଙ୍ଗାଲୀ ପୋଲିସ ଜଣେ ମହିଳା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି।

6 ଘଣ୍ଟାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରିଲା ପୋଲିସ

ରେଙ୍ଗାଲି ପୋଲିସ ଏହି ହତ୍ୟା ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରି ୬ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଗତ ଜୁନ 24 ରେ ରେଙ୍ଗାଲି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାଗରପାଲି (ସାହୁପଡ଼ା) ଗାଁର ଏକ ଚାଷ ଜମିରୁ ଶଶିଧରଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିଥିଲା। ଏହାପରେ ରେଙ୍ଗାଲି ପି.ଏସ. କେସ୍ ନଂ ୧୭୭/୨୦ ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା। ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ, DFSL ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏବଂ ସ୍ନିଫର ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ରକ୍ତଭିଜା ଆଙ୍ଗୁଠି ମୁଦି, ପୋଷାକ ଏବଂ ହତ୍ୟାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଏକ କାଠଗଣ୍ଡି ଜବତ କରିଛି।

ଉଭୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ ଲଖନପୁର JMFC କୋର୍ଟକୁ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ BNS ର ଧାରା 103(1)/238(a)/3(5) ଅଧୀନରେ ମାମଲା ଚାଲୁ ରହିଛି।

ହତ୍ୟାର କାରଣ ଓ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ:

ମୃତ ଶଶିଧରହ୍କ ଘର ଅନୁଗୁଳ ହୋଇଥିବାବେଳେ ସେ ଏଠାରେ ପତ୍ନୀ ଗୀତା ମିର୍ଦ୍ଧାଙ୍କୁ ନେଇ ଏକାଠି ରହୁଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କର ଦୁଇଟି ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶଶିଧରଙ୍କ ମଦ୍ୟପାନ ଅଭ୍ୟାସ, ଘରୋଇ କଳହ ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଟିକନୁ କିଷାନଙ୍କ ସହ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଗତ ଜୁନ 23 ରାତିରେ ଉଭୟ ପତିପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା । ଯାହା ପରେ ଶଶିଧରଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବା ଏବଂ ପୋଲିସକୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ମୃତଦେହକୁ ଚାଷ ଜମିକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପୁଣି ଅଶାନ୍ତ ହେଲା ବାଲେଶ୍ୱର ସହର: ଦିନ ଦ୍ବିପ୍ରହରରେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପୁରୀରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ; ହୋଟେଲ ମାଲିକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା, ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କଲା ପୋଲିସ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଝାରସୁଗୁଡା


ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଗୁରୁଚରଣ ବାଘଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ Etv Bharat

TAGGED:

WOMAN AND BOYFRIEND MURDER HUSBAND
JHARSUGUDA POLICE ARRESTED WOMAN
MURDER OVER EXTRA MARITAL AFFAIR
ଝାରସୁଗୁଡା ସ୍ବାମୀ ହତ୍ୟା
WIFE KILLED HUSBAND JHARSUGUDA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.