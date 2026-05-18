ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ତେଲ ରାଜନୀତି ! ବିଧାୟକଙ୍କ କାରକେଡ୍କୁ ନେଇ ବିଜେଡି-ବିଜେପି ସମର୍ଥକ କଥା କଟାକଟି
ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିଧାୟକ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ କାରକେଡକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି ବିଜେଡି । ସେପଟେ ପୂର୍ବତନ ବିଜେଡି ବିଧାୟିକା ଦୀପାଳି ଦାସଙ୍କ ନାଁ ନେଇ ପାଲଟା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ବିଜେପି । ରିପୋର୍ଟ-ଗୁରୁଚରଣ ବାଘ
Published : May 18, 2026 at 10:19 AM IST
Tankadhar Tripathy Carcade ଝାରସୁଗୁଡ଼ା: ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ବିଜେଡି ବିଧାୟିକା ଦୀପାଳି ଦାସଙ୍କ ସମର୍ଥକ । ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଦେଶରେ ଏବେ ତୈଳ ସଙ୍କଟ ଭଳି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ । ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଉଦବୋଧନ ଦେଇ ପେଟ୍ରୋଲ କମ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ । ଏପିରି କି ସେ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା କାରକେଡକୁ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବି ନିଜ କାରକେଡ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହାରି ଭିତରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିଧାୟକ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ମାନୁ ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ବିଜେଡି । ବିଧାୟକ ଯେଉଁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ ମାଳ ମାଳ ଗାଡ଼ି ନେଇ ଯାଉଥିବା ବିଜେଡି ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ବିଧାୟକ ମାନିବେ କି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ? ବିଜେଡିର ଅଭିଯୋଗର କଡ଼ା ଜବାବ ରଖିଛି ବିଜେପି ।
ବିଧାୟକ ଟଙ୍କଧରଙ୍କୁ ବିଜେଡିର ଟାର୍ଗେଟ:
(ଶନିବାର) ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ହରୀଶ ଗଣତ୍ରା କହିଥିଲେ," ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ ଯେ, ସମ୍ପ୍ରତି ଇରାନ ଓ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଭାରତରେ ତୈଳ ସଙ୍କଟ ଦେଖା ଦେଇଛି । ଫଳରେ ତୈଳର କମ୍ ଉପଯୋଗ କରିବା, ଘରେ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ କରିବା ଏବଂ ସୁନା ନ କିଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ । ଏପରି କି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ମଧ୍ୟ ନିଜ କାରକେଡରେ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କମ୍ କରି ଦେଇଛନ୍ତି । ହେଲେ ବିଧାୟକ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ ଏହାକୁ ଅବମାନନା କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ସେ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଗସ୍ତ କରିବା ସମୟରେ ଆଗରେ ପଛରେ ଏକାଧିକ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି । " ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ରଖିବେ କି ଝାରସୁଗୁଡା ବିଧାୟକ ? ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଲୋକଙ୍କୁ ତେଲ ମିଳୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବିଧାୟକ ଏତେ ଗାଡ଼ି କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି " ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ।
ବିଜେଡିକୁ ବିଜେପିର ଜବାବ:
ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ବିଜେଡିକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିବା ସହ ପାଲଟା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି । ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଟାଉନ ମଣ୍ଡଳ ବିଜେପି ସଭାପତି ବିମଳେନ୍ଦୁ ଭୋଳ କହିଛନ୍ତି," ବିଜେଡି ନେତାମାନେ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଦଳ କଥା ବିଚାର କରିବା ସହ ଅନ୍ୟକୁ ଆକ୍ଷେପ କରିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ । ତାଙ୍କ ଦଳ ଭାଗ ଭାଗ ହୋଇ ସାରିଛି ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା । ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟିକା ଦୀପାଳି ଦାସ କେତୋଟି ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି । ତାହା ଆଗ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ । ତା'ପରେ ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ । "
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା