19 ବର୍ଷର ନିଆରା ମଣିଷ-ପଶୁ ସମ୍ପର୍କ: ଛେଳି 'କୁଆଁର' ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସନାତନ ରୀତିରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧକର୍ମ
ବର୍ଷ ବର୍ଷର ମଣିଷ-ପଶୁ ବନ୍ଧନର ଅନ୍ତ । ପଶୁପ୍ରେମର ଅନନ୍ୟ ଉଦାହରଣ ସାଜିଲେ ଅଭିରାମ ଖରସେଲ l ରିପୋର୍ଟ- ବାଦଶାହା ଜୁସ୍ମନ ରାଣା
Published : September 20, 2026 at 11:05 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ମଣିଷ ଓ ପଶୁ ମଧ୍ୟରେ ଅହେତୁକ ପ୍ରେମ ଏବଂ ସ୍ନେହର ଅନେକ କାହାଣୀ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ, ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଛେଳି ପାଇଁ ନିଜ ଭାଇ ଭଳି ଶ୍ରାଦ୍ଧକର୍ମ କରିବା ସହିତ ପୂରା ଗାଁକୁ ଭୋଜି ଦେବାର ଦୃଶ୍ୟ ସତରେ ବିରଳ । ଏପରି ଏକ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ।
ଝାରସୁଗୁଡା ଜିଲ୍ଲା ଲାଇକେରା ବ୍ଲକ ତପଗୁଂଜା ଆମମୁଣ୍ଡା ଗାଁ l ଗ୍ରାମର ଅଭିରାମ ଖରସେଲ ନିଜର ମୃତ ଛେଳି ପାଇଁ ସନାତନ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଧୋବା, ବାରିକ ଡାକି ଵିଧି ପୂର୍ବକ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ସବୁ କ୍ରିୟା କର୍ମ କରିଛନ୍ତି l ଏଥିରେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆଖ ପାଖ ଗାଁର ଲୋକେ ଛେଳି 'କୁଆଁର' ଶ୍ରାଦ୍ଧ କର୍ମରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଛେଳିର ସମାଧିରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଭୋଜି ଖାଇଛନ୍ତି l ଏହି ଅବସରରେ ମାଲିକ ଅଭିରାମ ଏକ ସଂକୀର୍ତନ ଦଳ ଡାକି ଛେଳି କୁଆଁର ଆତ୍ମାର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ନାମ ସଂକୀର୍ତନ ମଧ୍ୟ କରେଇଛନ୍ତି l
ଏନେଇ ଅଭିରାମ କହିଛନ୍ତି, " ମୃତ ଛେଳି 'କୁଆଁର' ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଘର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି l ପରମ୍ପରା, ରୀତିନୀତି ମୁତାବକ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଧୋବା ଓ ବାରିକଙ୍କୁ ଡ଼ାକିଥିଲି l ଏଥିରେ ଗାଁର ଭାଇ, ଭଉଣୀ, ମା, ମାଉସୀ, ଆଖପାଖର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ l ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି 'କୁଆଁର' ଫଟୋ ଓ ସମାଧିରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇଥିଲୁ ଓ ତା' ଆତ୍ମାର ଶାନ୍ତି ଓ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲୁ l ଏହାସହ ଆଗାମୀ ଜନ୍ମରେ ସେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଉ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲୁ l ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିଥିଲୁ l"
୧୯ ବର୍ଷର ଆତ୍ମୀୟତା-
କାହାଣୀଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ୨୦୦୭ ମସିହା ଜୁନ୍ ୧ ତାରିଖରୁ । ସେହି ଦିନ ତପଗୁଞ୍ଜା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିରାମ ଖରସେଲ ନିଜ ଘରକୁ ଏକ ନିରୀହ ଛେଳି ଛୁଆକୁ ଆଣିଥିଲେ, ଯାହାର ନାମ ରଖାଯାଇଥିଲା 'କୁଆଁର'। ସେହିଦିନଠାରୁ କୁଆଁର କେବଳ ଏକ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ହୋଇ ରହିନଥିଲା, ବରଂ ଅଭିରାମଙ୍କ ଘରର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ସାନ ଭାଇର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲା । ଦୀର୍ଘ ୧୯ ବର୍ଷ ଧରି ଅଭିରାମ ତାକୁ ନିଜ ଆଖିର ମଣିଷ ପରି ପାଳିପୋଷି ବଡ଼ କରିଥିଲେ । ସବୁଦିନ ପରି ହସଖୁସିରେ ବିତୁଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ହଠାତ୍ ଗ୍ରହଣ ଲାଗିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କୁଆଁର ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏକ ଅସାଧ୍ୟ ରୋଗରେ । ବହୁ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ମଧ୍ୟ ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ୨୯, ୨୦୨୬ ତାରିଖରେ ଅଭିରାମଙ୍କ ନିଜ ଗୃହରେ କୁଆଁର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲା । କୁଆଁରର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଅଭିରାମଙ୍କ ପରିବାରରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଥିଲା ।
ନିଜର ୧୯ ବର୍ଷର ସାଥୀକୁ ଶେଷ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଅଭିରାମ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ରଖିନାହାନ୍ତି । ହିନ୍ଦୁ ସନାତନ ଧର୍ମର ପରମ୍ପରା ଏବଂ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ସେ କୁଆଁରର ଶେଷକୃତ୍ୟ ଓ ଶ୍ରାଦ୍ଧକର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରିଛନ୍ତି । କୁଆଁରର ଆତ୍ମାର ସଦଗତି କାମନା କରି ଅଭିରାମ ନିଜ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭବ୍ୟ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ଅଭିରାମଙ୍କ ଏହି ନିସ୍ୱାର୍ଥପର ଭଲପାଇବା ଏବଂ ପଶୁପ୍ରେମ ଆଜିର ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ମହାନ ଉଦାହରଣ । ମଣିଷ ପଶୁପ୍ରତି ଦେଖାଇଥିବା ଏହି ଅତୁଳନୀୟ ସ୍ନେହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆଣିଦେଇଛି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ପଶୁ ସେବାରେ ସମର୍ପିତ ନିରଞ୍ଜନ ଓ ଦୁର୍ଗା; ନିରୀହ ଜୀବଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଦେଉଛନ୍ତି ନୂଆ ଜୀବନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର