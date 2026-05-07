ବଡ଼ ଭାଇ ସହ ଶତୃତା, ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ସାନ ଭାଇକୁ ଟାଙ୍ଗିଆରେ ହାଣି ବୀଭତ୍ସ ହତ୍ୟା
ଝାରସୁଗୁଡା ଲାଲୁମୁଣ୍ଡାରେ ନୃଶଂସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ । ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଯୁବକକୁ ହାଣି ହତ୍ୟା କଲା ପଡୋଶୀ । ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ ।
Published : May 7, 2026 at 9:00 AM IST
ଝାରସୁଗୁଡା: ବଡ଼ ଭାଇକୁ ମାରିବାକୁ ଆସି ନେଲା ସାନ ଭାଇର ଜୀବନ । ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଟାଙ୍ଗିଆରେ ହାଣି ଯୁବକଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା । ମଙ୍ଗଳବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଝାରସୁଗୁଡା ଜିଲ୍ଲା ଲଖନପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁଲଦିଆ ଲାଲୁମୁଣ୍ଡାରେ ବୀଭତ୍ସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । ମୃତକ ହେଲେ ପ୍ରଦୀପ ଭୋଇ (୨୫) । ପୂର୍ବ ଶତୃତାରୁ ପଡୋଶୀ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଝାରସୁଗୁଡା ଏସପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ମୃତ ପ୍ରଦୀପ ଭୋଇ ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ ଶୋଇଥିବାବେଳେ ମଙ୍ଗଳବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପ୍ରାୟ 3ଟା ବେଳେ ଟାଙ୍ଗିଆରେ ହାଣି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି । ତେବେ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୁକ୍ତ ତାଙ୍କ ପଡୋଶୀ ନୀଳମଣି ବୋଲି ଏସପି ଜି.ଆର ରେଡ୍ଡୀ କହିଛନ୍ତି । ଖବର ପାଇ ଝାରସୁଗୁଡା ଏସପି ଗୁଣ୍ଡାଲା ରେଡ୍ଡୀ ରାଘବେନ୍ଦ୍ର, ବ୍ରଜରାଜନଗର ଏସଡିପିଓ ଚିନ୍ତାମଣି ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ଲଖନପୁର ଆଇଆଇସି ଶୋଭାକର ସେଠ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଥିଲେ । ତଦନ୍ତରେ ସହାୟତା ପାଇଁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ, ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁରର ସହାୟତା ନିଆଯାଇଥିଲା ।
ପୂର୍ବ ଶତୃତାରୁ ହତ୍ୟା:
ଝାରସୁଗୁଡା ଏସପି ଗୁଣ୍ଡାଲା ରେଡ୍ଡୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ପୂର୍ବ ଶତୃତାରୁ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । ହତ୍ୟା ଅଭିଯୁକ୍ତ ତାଙ୍କ ପଡୋଶୀ ନୀଳମଣି । ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ମୃତ ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ଉତ୍ତମ ଭୋଇ ଓ ନୀଳମଣିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ରହିଥିଲା । ଏହାକୁ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ଝଗଡା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିପାଇଁ ଉତ୍ତମକୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲା ନୀଳମଣି । ସବୁଦିନ ଉତ୍ତମ ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଘଟଣା ଘଟିବା ଦିନ ସେ ଘର ଭିତରେ ଶୋଇଥିଲେ । ଘର ବାହାରେ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ପ୍ରଦୀପ ଶୋଇଥିଲେ । ତେବେ ଉତ୍ତମକୁ ଶୋଇଛନ୍ତି ଭାବି ପ୍ରଦୀପଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଟାଙ୍ଗିଆରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ ନୀଳମଣି । ଫଳରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର୍ ହୋଇଥିଲା । ତଦନ୍ତ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ 12 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଗିରଫ କରାଯାଇ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିଲା ।’
ତେବେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ଝାରସୁଗୁଡା ପୋଲିସ । ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଆଉ କେହି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ । ତାହାର ଖୋଳତାଡ କରୁଛି ପୋଲିସ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଝାରସୁଗୁଡା