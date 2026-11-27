ଅସ୍ତିତ୍ଵ ହରାଉଛି ଝାରସୁଗୁଡା ପୁରୁଣାବସ୍ତି ବଡ଼ ପୋଖରୀ: ନବୀକରଣ ପାଇଁ ସାଢେ ନଅ କୋଟି ମଞ୍ଜୁର
Jharsuguda pond restoration: ଏହି ପୋଖରୀ ଉପରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିହ୍ନି ହେଉନି । ଲୋକଙ୍କ ଦାବି ପୁନରୁଦ୍ଧାର କର । ରିପୋର୍ଟ: ଗୁରୁଚରଣ ବାଘ
Published : November 27, 2026 at 1:11 PM IST
ଝାରସୁଗୁଡା: ଅସ୍ତିତ୍ବ ହରାଉଛି ଝାରସୁଗୁଡା ପୌରାଞ୍ଚଳ ପୁରୁଣାବସ୍ତିରେ ଥିବା ବଡ଼ ପୋଖରୀ । ଜମିଦାର ଅମଳରୁ ରହିଆସିଥିବା ଏହି ପୋଖରୀର ଅବସ୍ଥା ନକହିବା ଭଲ । ପାଣିର ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ...ଲତା ମାଡି ଯାଇଛି । ପୋଖରୀ କି ଜଙ୍ଗଲ ଚିହ୍ନିବା ବି ଏକ ପ୍ରକାର ମୁସ୍କିଲ । ଏକଦା ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସୁଥିବା ଏହି ପୋଖରୀ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି । ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ପୁରୁଣାବସ୍ତିର ଲୋକେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥିଲେ..
ପୁରୁଣାବସ୍ତିରେ ଥିବା ଏହି ପୋଖରୀ ଦିନେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ସାହାଭରସା ଥିଲା । ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ । ସରକାର ବଦଳିଲା, ନୂଆ ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ । ହେଲେ ପୋଖରୀର ଭାଗ୍ୟ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଦିଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି । ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ପ୍ରାୟତଃ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଜଳ ସଂକଟ ଦେଖାଦିଏ । ହେଲେ ଖରା ହେଉ କି ବର୍ଷା ସବୁ ୠତୁରେ ଏହି ପୋଖରୀରେ ଭରି ରହୁଥିଲା । ଯଦି ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଏ ତେବେ କେବଳ ପୁରୁଣାବସ୍ତି ଲୋକେ ନୁହେଁ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଅସଂଖ୍ୟ ଲୋକ ଉପକୃତ ହୋଇ ପାରିବେ ଏବଂ ଜଳ ସଂକଟରୁ ସାମାନ୍ୟ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
‘ବ୍ୟବହାରରେ ଆସୁନି ପୋଖରୀ’
ପୁରୁଣାବସ୍ତିର ସଂଯୁକ୍ତା ଭଏଁଷା କହିଛନ୍ତି, ‘ଦୁଇ ରୁ ତିନି ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପୋଖରୀ ଏମିତି ପଡିରହିଛି । ସବୁ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମାର ପାଣି ପୋଖରୀରେ ପଶୁଛି । ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପୋଖରୀର ପାଣି ପିଇବା, ରୋଷେଇ କରିବା, ଗାଧେଇବା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସୁଥିଲା । ଏବେ ସେ ସୁବିଧା ଆଉ ନାହିଁ । ୧୫, ୧୬, ୧୭ ଓ ୧୮ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସହ ସୁନ୍ଦର ମନୋରମ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସ୍ନାନ ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ । ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପୋଖରୀ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରୁନଥିବା ଯୋଗୁଁ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ।’
‘ବନ୍ଧକୁ ଦେଖିଲେ ବନ୍ଧ ବୋଲି କହିବେନି’
ସେହିପରି ପୁରୁଣାବସ୍ତିର ସ୍ନେହଲତା ମିସ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ନୂଆ ନୂଆ ବାହା ହେଇକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏହି ପୋଖରୀରୁ ପାଣି ଆଣିକି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲୁ । ଅନାବନା ଘାସରେ ଭରପୂର ବନ୍ଧକୁ ଦେଖିଲେ ବନ୍ଧ ବୋଲି କହିବେନି ଲୋକେ । ପାର୍ବଣ ସମୟରେ ତଥା କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଭଳି ପର୍ବରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇବା ପାଇଁ ବହୁ ଦୂରକୁ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି । କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବାରମ୍ବାର ଏହି ପୋଖରୀର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ବିଗତ ଦିନରେ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପୋଖରୀର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୋଇପାରିନାହିଁ ।’
ସାଢେ ନଅ କୋଟିରେ ହେବ ନବୀକରଣ:
ଜବରଦଖଲ ଯୋଗୁଁ ସଂକୁଚିତ ହୋଇଛି ପୁରୁଣା ବସ୍ତିର ବଡ଼ ପୋଖରୀ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଢେ ନଅ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ହେବ ଏହାର ନବୀକରଣ କରାଯିବ । ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପୁରୁଣା ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପୋଖରୀ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବା ସହ ଜବରଦଖଲ ଯୋଗୁଁ ପୋଖରୀର ଆୟତନ ବହୁ ପରିମାଣରେ କମିଯାଇଛି ।
ଜବରଦଖଲକାରୀ ଉପରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ:
ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ବିଧାୟକ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ଆମର ପୁରୁଣା ବସ୍ତିର ଯେଉଁ ସବୁଠୁ ବଡ ପୋଖରୀ ରହିଛି, ତାହା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସହରର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପୋଖରୀ । ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ତଳେ ଯେଉଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା, ସେଥିରେ ତାର ପାର୍ଶ୍ୱଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ଏବେ ତାକୁ ଡିଏମଏଫ ପାଣ୍ଠିରୁ ପାଖାପାଖି ସାଢେ ନଅ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଆହେଇଛି । ସେ ପୋଖରୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନବୀକରଣ ହେବ । ଏଥିସହ ବନ୍ଧର ଜାଗାକୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଜବରଦଖଲ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ।’
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ନୌବାଣିଜ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଇତିହାସରେ ବାଲେଶ୍ୱର: ଏକଦା ଥିଲା ପଣ୍ୟ କାରବାରର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀ, ପୁରାତନ ଐତିହ୍ୟକୁ ପୁନର୍ଜୀବନ ଦାନ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ
ଅନ୍ୟପଟେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଏହି ଘୋଷଣା ପରେ ପୁରୁଣା ବସ୍ତିବାସିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଶା ସଞ୍ଚାର ହୋଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଝାରସୁଗୁଡା