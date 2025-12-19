ଢେଙ୍କାନାଳ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ 30ହଜାର ଟଙ୍କା ଦଣ୍ଡାଦେଶ କଲା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା କଞ୍ଜୁମର କୋର୍ଟ
ଆରଟିଆଇ ତଥ୍ୟ ଦେବାରେ ବିଳମ୍ବ କରିବାରୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଖାଉଟି ବିବାଦ ସମାଧାନ ଆୟୋଗ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
Published : December 19, 2025 at 4:08 PM IST
ଝାରସୁଗୁଡ଼ା: ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ 30 ହଜାର ଟଙ୍କା ଦଣ୍ଡାଦେଶ କଲା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଖାଉଟି ବିବାଦ ସମାଧାନ ଆୟୋଗ । ଆରଟିଆଇ ତଥ୍ୟ ଦେବାରେ ବିଳମ୍ବ କରିବାରୁ ଆୟୋଗଙ୍କ ନିକଟରେ ଦ୍ବାରସ୍ତ ହୋଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଆଇନଜୀବୀ ଅସିମ ପଟେଲ । ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ 20ହଜାର ଟଙ୍କା ଫାଇନ ଓ ଲିଗାଲ ହେୟାର ପାଇଁ 10ହଜାର ଟଙ୍କା ପୈଠ କରିବା ପାଇଁ ଖାଉଟି ବିବାଦ ସମାଧାନ ଆୟୋଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ଗତ 18 ମର୍ଚ୍ଚରେ ଏକ ଆରଟିଆଇ ତଥ୍ୟ ମାଗିଥିଲେ ଅସୀମ ପଟେଲ, ହେଲେ ତଥ୍ୟ ଦେବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେବାରୁ ସେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖାଉଟି ବିବାଦ ସମାଧାନ ଆୟୋଗରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ଏହାପରେ ଅଧା ତଥ୍ୟ ଢେଙ୍କାନାଳ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଦେଇଥିଲା । କେସ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିଲା । ଏହାକୁ ନେଇ ସେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଖାଉଟି ବିବାଦ ସମାଧାନ ଆୟୋଗରେ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ମାମଲା ଦାୟର କରିଥିଲେ। ଆଜି ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ହୋଇଥିଲା ।
ଆଇନଜୀବୀ ଅସିମ ପଟେଲ କହିଛନ୍ତି, "ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ 18 ତାରିଖରେ ପିଆଇରୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ଗୋଟିଏ ଆରଟିଆଇ ଆପ୍ଲିକେସନ ଦେଇଥିଲି । ଆରଟିଆର କିଛି ତଥ୍ୟ ମାଗିଥିଲି । ପରିତାପର ବିଷୟ ଏକ ମାସ ବିତିଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ମୋତେ ଆରଟିଆଇ ଇନଫରମେସନର କମ୍ପ୍ଲାଇ କରିନଥିଲେ । ସେଥିପାଇଁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖାଉଟି ବିବାଦ ସମାଧାନ ଆୟୋଗକୁ ଯାଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ଅଧା ତଥ୍ୟ ମୋତେ ପୋଷ୍ଟାଲରେ ପଠାଇଥିଲେ, ପରେ କେସ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ । ଜିଲ୍ଲା କଞ୍ଜୁମର କୋର୍ଟ ଫୋରମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ପିଆଏ ପିଆଇଓ ଢେଙ୍କାନାଳ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ କହିଛନ୍ତି ସେ ମୋତେ 20 ହଜାର କମ୍ପଲସେଟ କରିବେ ଓ ଲିଗାଲ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଟର 10 ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେବେ । "
ପ୍ରଥମ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ମାମଲା ହେଉଛି ଯେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ, 2005 ର ଧାରା-6 (1) ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୂଚନା ପାଇଁ ତାରିଖ 18.03.2025 ରେ ଓ.ପି. / ପିଆଇଓ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଆରଏମଏସ, ଝାରସୁଗୁଡାରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗକାରୀ କେବଳ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୂଚନା ପାଇଁ ମୋଟ 56 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ପିଆଇଓ ସୂଚନା ଯୋଗାଇ ନାହାଁନ୍ତି। ବିପରୀତ ପକ୍ଷଙ୍କ ସେବାରେ ଅଭାବ ପାଇଁ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଏହି କମିଶନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ।
ବିପରୀତ ପକ୍ଷର ମାମଲା ହେଉଛି ଯେ ବିପରୀତ ପକ୍ଷ ଯୁକ୍ତି ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଓ.ପି. ତାରିଖ 19.03.2025 ରେ ଫର୍ମ-ଏ, ତାରିଖ 18.03.2025 ଅନୁଯାୟୀ RTI ଆବେଦନ ପତ୍ର ପାଇବା ପରେ ଚିଠି ନମ୍ବର 123 ତାରିଖ 24.03.2025 ଅନୁଯାୟୀ ସମାନ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଛି। ବିପକ୍ଷ ପକ୍ଷ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ବିପକ୍ଷ ପକ୍ଷକୁ ଏହି ଆଦେଶ ତାରିଖରୁ ଏକ ମାସ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ସେବା ଅଭାବ ପାଇଁ 20 ହଜାର ଟଙ୍କା ଏବଂ କେବଳ ମକଦ୍ଦମା ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ 10 ହଜାର ଟଙ୍କା ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ମାନ୍ୟବର ଖାଉଟି ଅଦାଲତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ବିଫଳ ହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ରାଶି ଉପରେ ଆଦାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12% ସୁଧ ପି.ଏ. ବହନ କରାଯିବ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ କିଣାରେ ବିଳମ୍ବ: ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଧମକ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ବିଧାୟକ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା