ବେଲପାହାଡ଼ରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର, 2 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆହତ
ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କାବୁ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଉପରେ ଗୁଳି ଚାଳନା ହୋଇଥିଲା । ଆହତ 2 ଅପରାଧି ଗିରଫ । ଗୁରୁଚରଣ ବାଘଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ...
Published : May 12, 2026 at 10:49 AM IST
ଝାରସୁଗୁଡ଼ା: ବେଲପାହାଡ଼ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ର୍କଲାଖମନ ନିକଟରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର । ଅପରାଧିକ ଘଟଣାରେ ଫେରାର ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଧରିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଉପରେ ଗୁଳି କରି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ । ପୋଲିସର ପାଲଟା ଜବାବରେ 2 ଅପରାଧି ଆହତ ।
ଏନକାଉଣ୍ଟର:
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବେଲପାହାଡ଼ ଥାନା କେସ ନଂ 88/256 ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ ଅପରାଧିକ ମାମଲାରେ ଫେରାର ହୋଇଥିବା 2 ଅପରାଧିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇଥିଲା ପୋଲିସ । ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କାବୁ କରିବାକୁ ପୋଲିସ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଉପରେ ଗୁଳି ଚାଳନା ହୋଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ପୋଲିସର ପ୍ରତିଉତ୍ତର ଗୁଳି ଚାଳନାରେ 2 ଅପରାଧି ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆହତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଏସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବେଲପାହାଡ଼ ଆଇ.ଆଇ.ସି. ।
ଆହତ 2 ଅପରାଧିଙ୍କ ନାମ ସୁନିଲ ମହାନନ୍ଦ (22) ଓ ଚାନ୍ଦ ବଞ୍ଛୋର । ଉଭୟ ସମ୍ବଲପୁର ବୁର୍ଲା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୌଡ଼ପାଲି ଓସିବି କଲୋନୀର ବାସିନ୍ଦା । ପୋଲିସ ଉଭୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ଜିମାରେ ନେଇ ଆହୁରି ତନାଘନା ଚଳାଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା