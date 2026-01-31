ପୁଣି ପୁରୀ ସମୁଦ୍ରରେ ଅଘଟଣ, ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡି ମା' ପୁଅ ମୃତ
ପୁରୀ ଚକ୍ରତୀର୍ଥ ରୋଡ ପିଙ୍କ ହାଉସ ନିକଟ ବେଳାଭୂମିରେ ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନର ମଜା ନେଉଥିବା ବେଳେ ରିପ୍ କରେଣ୍ଟରେ ପଡ଼ି ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ମା' ପୁଅ ।
Published : January 31, 2026 at 5:26 PM IST|
Updated : January 31, 2026 at 5:41 PM IST
ପୁରୀ: ପୁଣି ପୁରୀ ସମୁଦ୍ରରେ ଅଘଟଣ। ସମୁଦ୍ରରେ ସ୍ନାନ କରୁଥିବା ବେଳେ ରିପ୍ କରେଣ୍ଟ ନେଇଗଲା ମା' ପୁଅଙ୍କ ଜୀବନ। ସମୁଦ୍ର ପାଣିରେ ବୁଡି ଉଭୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ମୃତକ ହେଉଛନ୍ତି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଞ୍ଚି ଅଞ୍ଚଳର କୁସୁମ ଓ ଅଙ୍କିତ ଗୁପ୍ତା। ମା ପୁଅଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ପୁରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।
ପ୍ରଥମେ ମା' ଭାସିଗଲେ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ପୁଅ ବି ଭାସିଗଲେ:
ଆଜି ସକାଳେ କୁସୁମ ଓ ଅଙ୍କିତ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ପୁରୀ ଚକ୍ରତୀର୍ଥ ରୋଡ ପିଙ୍କ ହାଉସ ନିକଟ ବେଳାଭୂମିରେ ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନର ମଜା ନେଉଥିଲେ। ଏକ ବଡ଼ ଲହଡ଼ି ସାଙ୍ଗକୁ ରିପ କରେଣ୍ଟରେ ପଡ଼ି କୁସୁମ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ମା ଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ପୁଅ ଅଙ୍କିତ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯିବାରୁ ସେ ମଧ୍ୟ ରିପ୍ କରେଣ୍ଟରେ ପଡ଼ି ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଠେଲି ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ। ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ମାନେ ଚିତ୍କାର କରିବାରୁ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲାଇଫ ଗାର୍ଡ ଓ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ।
ତେବେ ଚକ୍ରତୀର୍ଥ ବେଳାଭୂମି ପଟେ ଲାଇଫ ଗାର୍ଡ ମୁତୟନ ହୋଇ ନଥିବାରୁ ପ୍ରତି ସମୟରେ ଏଭଳି ଅଘଟଣ ଘଟୁଛି। ତୁରନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏ ଦିଗରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ 2025 ଡ଼ିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡି 24 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି । 2024ରେ 19 ଜଣ, 2023ରେ 13 ଜଣ , 2022ରେ 7 ଜଣ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି । ଗତ 4 ବର୍ଷରେ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡି 64 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି । ସମୁଦ୍ରରେ ଗାଧୋଇବା ବେଳେ ସତର୍କତା ଅଭାବରୁ ଅନେକ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଉଛି ।
ପୁରୀ ସମୁଦ୍ରରେ ଅଘଟଣ, ରିପ୍ କରେଣ୍ଟ ନେଲା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଜୀବନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ