ରାଜଧାନୀରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ
କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ଅଶୋକ ନଗର ଅଞ୍ଚଳରୁ ପୀଡିତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ।
Published : October 18, 2025 at 12:23 PM IST|
Updated : October 18, 2025 at 12:55 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ରାଜଧାନୀରେ ଲଜ୍ଜା । ଭୁବନେଶ୍ବରରରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ । କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ଅଶୋକ ନଗର ଅଞ୍ଚଳରୁ ପୀଡିତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଆଇସିୟୁରେ ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିଛି । ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବା ସହ ପୀଡିତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଚା ଜାରି ରଖିଛି ।
ରାସ୍ତାରେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ପଡିଥିଲେ ପୀଡିତା:
ଶୁକ୍ରବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ନାବାଳିକା ଜଣକ ଅଶୋକ ନଗର ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ । କିଛି ଲୋକ ମାନସିକ ବିକୃତ ଭାବି ଅଣଦେଖା କରିଥିଲେ । ରାତି ଯେତେ ବଢ଼ିଥିଲା ନାବାଳିକା ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଅଧିକ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲେ । କିଛି ଅଟୋ ଚାଳକ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ନାବାଳିକାଙ୍କ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କ୍ଷତାକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । ଏନେଇ ସେମାନେ ପୋଲିସକୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ପୀଡିତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲା।
ପୀଡିତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ:
ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ ଡାକ୍ତର ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ନାବାଳିକା ସହ ପାଶବିକ ଅତ୍ୟାଚାର ହୋଇଛି । ନାବାଳିକା ଜଣଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁନଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଆଇସିୟୁରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ପୀଡିତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଛି। ଘର ବିହାର ରାଜ୍ୟରେ ବୋଲି ନାବାଳିକା ଜଣଙ୍କ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ । ପୀଡିତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ହସ୍ପିଟାଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏ ବିଷୟରେ ତୁରନ୍ତ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ପୋଲିସ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ୍ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ପୋକ୍ସୋ ଆକ୍ଟରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ନାବାଳିକାର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଛି । ତଦନ୍ତ ପରେ ନାବାଳିକା ଝାଡଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟର ବୋଲି ପୋଲିସ କରିଛି ।
ପୋଲିସ୍ କମିଶନର ଡ. ଏସ୍ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି, "ଜଣେ ନାବାଳିକାକୁ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ହସ୍ପିଟାଲର ଡାକ୍ତରମାନେ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିଲେ। ଏନେଇ ସେମାନେ ଆମକୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ । ପୀଡିତାଙ୍କ ବୟସ ୧୭ ହେବ ବୋଲି ସେ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍କୁ କହିଛି । ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ତାଙ୍କ ସହ କଣ ଘଟିଛି ସେସବୁର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଖୁବଶିଘ୍ର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜଣାପଡିବ ।"
ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ଜଗମୋହନ ମୀନା କହିଛନ୍ତି," କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲର MLC ଆଧାରରେ ଆମେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛୁ। ମାମଲା ପରେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ପୀଡିତୈଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ହସ୍ପିଟାଲର MLCଅନୁସାରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ବୟସ ୧୬ ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଯାଏ ତାହାର ସଠିକ ଯାଞ୍ଚ ହୋଇନାହିଁ। ଘର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେନେଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯାଞ୍ଚ କରିଛୁ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପୋଲିସ ସହ ଆମେ ଯୋଗଯୋଗରେ ଅଛୁ, ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ କି ବୟସର ର ସଠିକ ପ୍ରମାଣ ମିଳିନାହିଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲର ସିସିଟିଭି ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିଛୁ । ଏହାସହ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କେମିତି ଆସିଲେ ତାର ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି । ବିଏନଏସର ସେକ୍ସୁଆଲ ଅସଲ୍ଟ ଆଧାରରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ ମେଡିକାଲ ରିପୋର୍ଟ ପୀଡିତଙ୍କର ଏଯାଏ ଆସିନାହିଁ, ତାଙ୍କର ମତ ମଧ୍ୟ ବଦଳୁଛି ତେଣୁ ତଦନ୍ତ ପରେ ସବୁକିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲେ ହିଁ କୁହାଯାଇପାରିବ କଣ ବାସ୍ତବିକ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ସେହି ଅନୁସାରେ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇନାହୁଁ । ତେଣୁ ସେ ସବୁର ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଓ ଓଡି଼ଶା ପୋଲିସ ସହଯୋଗରେ ଚାଲିଛି। ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜର ଯାଞ୍ଚ ସହ ଅନାନ୍ୟ ସବୁ ଦିଗକୁ ଯାଞ୍ଚ କରି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଯାଞ୍ଚ ସଠିକ ନହେବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି କହିବାଟା ଭୁଲ ହେବ। ତେଣୁ ସେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ହସ୍ପିଟାଲ ଆସିଥିଲା ତାର ବି ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜରୁ ଯାଞ୍ଚ ହେଉଛି ସବୁକିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ପରେ ବି ଘଟଣାର ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଜଣାପଡିବ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର