କୌଳିକ ବୃତ୍ତିରେ ବନ୍ଧା 'ଝରା ଆଦିବାସୀ'..ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣିରେ ଖୋଜନ୍ତି ଜୀବନ ଜୀବିକା
ଅସନା ପାଣିରୁ ସାଉଁଟି ଆଣନ୍ତି ମାଟିପଙ୍କର ଆବର୍ଜନା । ସେଇ ଆବର୍ଜନାକୁ ଦେଖି ମନରେ ଗଢନ୍ତି ଆଶାର ଅମରାବତୀ । ଯେତେ ଆବର୍ଜନା..ସେତେ ବଡ ସ୍ୱପ୍ନ । ରିପୋର୍ଟ-ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ କୁମାର ରଣା
Published : August 18, 2026 at 6:06 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: କୁଳ ବେଉସା ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ହେଉ କି ସମର୍ପଣ ଭାବ..କମ୍ବା ବାଧ୍ୟବାଧକତା । ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନ ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣିରେ ବନ୍ଧା । ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଭରା ଅସନା ପାଣିରୁ ଏମାନେ ଖୋଜନ୍ତି ଜୀବିକା । କେତେବେଳେ ମିଳେ..କେତେବେଳେ ମିଳେନି । ତଥାପି ମୁହଁରେ ନଥାଏ ଅଭିଯୋଗ, ମନରେ ନ ଥାଏ ଅଭିମାନ । ନୀରବଛିନ୍ନଭାବେ ନାଳନର୍ଦ୍ଦମାରେ ପଶି ଏମିତି ଖୋଜୁଥାନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନ ପାଇଁ ସ୍ବପ୍ନ । ପୀଢି ପରେ ପୀଢି..100 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି । ଏମିତି ଚାଲିଆସିଛି ବେଉସା । ଜୀବନରେ ଅଭାବ ଅଛି, ସ୍ୱାଭିମାନ ବି ଅଛି । ଦୁଃଖ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଓଠରୁ ହସ ବି ଝରୁଛି । ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ରହୁଥିବା ଝରା ଆଦିବାସୀ । ଏ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ସଂପ୍ରଦାୟର ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷକୁ ନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ...।
ଯେତେ ଆବର୍ଜନା..ସେତେ ବଡ ସ୍ୱପ୍ନ
ଯେଉଁ ପାଣିକୁ ଦେଖିଲେ ଘୃଣାରେ ନାକ ଟେକି ହୋଇ ଯାଏ, ସେ ପାଣିରେ ଏମାନେ ଖୁବ ସହଜରେ ପଶି ଯାଆନ୍ତି । ନା ଥାଏ କୁଣ୍ଠାବୋଧ ନା ଥାଏ ବିକାର ଭାବ । ଅସନା ପାଣିରୁ ସାଉଁଟି ଆଣନ୍ତି ମାଟିପଙ୍କର ଆବର୍ଜନା । ସେଇ ଆବର୍ଜନାକୁ ଦେଖି ମନରେ ଗଢନ୍ତି ଆଶାର ଅମରାବତୀ । ଯେତେ ଆବର୍ଜନା..ସେତେ ବଡ ସ୍ୱପ୍ନ । କେତେ ମିଳିବ ଲୁହା..ତମ୍ବା..ସୁନା..ରୂପା..।
ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ରାସ୍ତା ଦେଇ ଗଲେ ରାମଜୀ ମନ୍ଦିର ପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ଏମାନଙ୍କ ଠିକଣା । ଏମାନେ ନିଜକୁ ଗଣ୍ଡ ପ୍ରଜାତିର ବୋଲି କୁହନ୍ତି l ଏହି ଆଦିବାସୀ ଲୋକେ ସାଧାରଣତଃ ଓଡିଶା, ଝାରଖଣ୍ଡ ଓ ଛତିଶଗଡରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି l ଓଡିଶାରେ ବିଶେଷ କରି ରାୟଗଡା, କେନ୍ଦୁଝର , ମୟୁରଭଞ୍ଜ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି l
ଲାଭ ହେଉ କି କ୍ଷତି, ପୂର୍ବଜଙ୍କ ବେଉସା ଛାଡିବୁନି
ରାମଜୀ ମନ୍ଦିର ପାଖ ବସ୍ତିରେ 100 ବର୍ଷ ହେଲା ରହି ଆସୁଛନ୍ତି ଝରା ଆଦିବାସୀ ସଂପ୍ରଦାୟର 7 ରୁ 8 ପରିବାର l ଏହା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଶତକ ବିତିଗଲାଣି । ହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ବେଉସା ବଦଳିନି । କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ଆପଣେଇ ଚଳାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ସଂସାର ଗାଡ଼ି । ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି, କୂଳ ବେଉସା ପ୍ରତି ଏମାନଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ସମର୍ପଣ ଭାବ ଆଉ ଭଲ ପାଇବା । 'ଲାଭ ହେଉ କି କ୍ଷତି, ପୂର୍ବଜଙ୍କ କୂଳ ବେଉସାକୁ ଛାଡି ପାରିବୁନି'.. ଏକଥା କହିବା ବେଳେ ଏମାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଯେତିକି ଦାମ୍ଭିକତା ବାରି ହୋଇ ପଡେ ସେତିକି ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଭାବ ବି ଦେଖି ହୁଏ ।
ନଦୀର ସ୍ଥାନ ନେଇଛି ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା
ଝରା ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ ପୂର୍ବରୁ ନଦୀ ବାଲିକୁ ଏକ କଢେଇ ଆକୃତି ପାତ୍ରରେ ସାଉଁଟି ଆଣୁଥିଲେ । ସେହି ବାଲିରୁ ସୁନା, ରୁପା ଆଦି ଧାତୁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ l ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଦୀ ବଦଳରେ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମାରୁ ଏସବୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି । ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ ଥିବା ବଡ ବଡ ନାଳ ଭିତରକୁ ଓହ୍ଲେଇ ନିଜର ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ପାଣି ଭିତରେ ଥିବା ବାଲିକୁ ଛାଣି ସୁନା, ରୁପା, ପିତ୍ତଳ ଲୁହା, ଟିଣ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆଦି ଜିନଷ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି l ତାଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ବେଳେ ବେଳେ ସୁନା ରୁପା ଆଦିର ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପାଆନ୍ତି l ଏହାକୁ ବିକ୍ରି କରି ସେମାନେ ନିଜର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରନ୍ତି l
ଅଭାବ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ଆଗରେ ହାତ ପତେଇ ନାହାଁନ୍ତି
ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଘର ଡିହ ଜମି ନାହିଁ । ସରକାରୀ ଜମିରେ ରହି ଆସୁଛନ୍ତି । ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି । କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ, ସରାକାରୀ ଭତ୍ତା ମିଳିଛି । କେତେକ ପରିବାରକୁ ସେତିକି ବି ମିଳିନାହିଁ । ନା ଭାଗ୍ୟ...ନା ଭଗବାନ.. ନା ପ୍ରଶାସନ.. କାହାରି ପ୍ରତି ଏମାନଙ୍କ ମନରେ ସାମାନ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ । ସବୁଠାରୁ ବଡକଥା ହେଉଛି, ନିଜ ଅଭାବ ବା ସମସ୍ୟା ପାଇଁ କେବେ ବି ଏମାନେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଗରେ ହାତ ପତେଇ ନାହାଁନ୍ତି l ଏପରିକି, ଏମାନେ ଯେ କେବେ ଖବରର ଏକ ଶିରୋନାମା ହୋଇ ପାରିବେ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ କେବେ ଭାବି ପାରି ନାହାନ୍ତି ।
60 ବର୍ଷୀୟ ସୁରେଶ ପାତ୍ର କୁହନ୍ତି, 'ଆମର ମୁଖ୍ୟ କାମ ହେଲା ନାଳନର୍ଦ୍ଦମା ଭିତରରୁ ବାଲିକୁ ଛାଣି ଲୁହା, ତମ୍ବା, ପିତ୍ତଳ ଆଦି ଧାତୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା l କାଠର କଢେଇ ଆକୃତିର ଏକ ଉପକରଣରେ ଆମେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉ l ଏହି ବାଲିରୁ ଆମକୁ କିଛି ନାଁ କିଛି ଧାତୁ ମିଳିଯାଏ । ବେଳେ ବେଳେ ସୁନା ରୁପା ବି ମିଳିଥାଏ l ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ବର୍ଷ ତମାମର ରୋଜଗାର ମିଳିନଥାଏ ।'
ସୁରେଶ କୁହନ୍ତି, 'ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଦିନ ମଜୁରୀ କାମ ବି କରିଥାଉ l ତେବେ ଲାଭ ହେଉ କି କ୍ଷତି, ଆମେ କୂଳ ବେଉସାକୁ ଛାଡିବୁ ନାହୁଁ l ବାପାଦାଦାଙ୍କ ଅମଳରୁ ବଂଶାନୁକ୍ରମେ ଆମେ ଏହି କାମ କରି ଆସୁଛୁ l ଆମେ ଆଦିବାସୀ । ଆମର ନିଜର ଜମି ନାହିଁ । ତଥାପି ନିଜ ପାଇଁ ଘର ପାଇବା ଲାଗି ଆମେ କେବେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇନାହୁଁ । କାରଣ ଆମର ପେଟପାଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଠିକଠାକ୍ ଚାଲିଛି l ଏହିଭଳି ଗୋଳିଆ ପାଣିରେ କାମ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ସେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ନାହିଁ, ଆମେ ସବୁକିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡି ଦେଇଛୁ l'
26 ବର୍ଷୀୟ ଭାରତୀ ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ନିଜ କୂଳ ବେଉସାକୁ ଆପଣେଇ 4 ଝିଅଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ମ ଦେଖନ୍ତି । 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଭାରତୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ରୋଗରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା l ଏବେ 4 ଝିଅଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କ ଉପରେ । ବଡଝିଅକୁ 11 ବର୍ଷ । ସାନ ଝିଅ 3 ବର୍ଷର । 3 ଝିଅଙ୍କୁ ଭାରତୀ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢାଉଛନ୍ତି l କୂଳ ବେଉସାକୁ ଭରସା କରି ଝିଅମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସୁଛନ୍ତି l
ଭାରତୀ କୁହନ୍ତି, 'ଆମେ ଆମର କୂଳ ବେଉସାକୁ ଛାଡ଼ିନାହୁଁ l ଆମେ ନାଳନର୍ଦ୍ଦମାର ବାଲିକୁ ଛାଣି ବେଳେ ବେଳେ ଲୁହା, ପଇସା, ସୁନା, ରୁପା ଆଦି ଜିନିଷ ପାଇଥାଉ l ତେବେ ଏହା ଆମକୁ ସବୁଦିନେ ମିଳେନାହିଁ l ତଥାପି ଏଥିରେ ପରିବାର ଚଳିଯାଏ l ଏହା ବାଦ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଘରେ ଘରୋଇ ସହାୟିକା ଭାବେ କାମ କରିଥାଏ l ତେବେ ଏହି କୂଳବେଉସା କରିବା ଆମ ସମାଜର ନିୟମ ଅଛି । ଆମର ଅଜାଆଈ ସମସ୍ତେ ଏହି କାମ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ l'
ସମ୍ବଲପୁର ସହର ଭିତରେ ଥାଇ ବି ଏମାନେ ସେମିତି ସରଳ ଜୀବନ ଜୀଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି । ସହରୀ ସଭ୍ୟତାର କୃତ୍ରିମତା ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ବଦଳାଇ ପାରିନାହିଁ । ଏହି ସରଳତା ଭିତରେ ଦାମ୍ଭିକ ଭାବ ବି ରହିଛି । ସେ ଦମ୍ଭ ନିଜ ବେଉସାକୁ ନେଇ, ନିଜ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ନେଇ । ଆଜିକାଲି ଖର୍ଚ୍ଚବହୁଳ ଜୀବନକୁ ଦେଖି ଏମାନେ କିଛି କିଛି ଅନ୍ୟ କାମ କଲେଣି । ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ କାମ କରୁଥିବାବେଳେ ମହିଳାମାନେ ଘରୋଇ ସହାୟିକା ଭାବେ କାମ କରୁଛନ୍ତି । କିଛି ଯୁବକ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଚାକିରୀ ମଧ୍ୟ କଲେଣି । କିନ୍ତୁ କୁଳ ବେଉସାରୁ କେହି ମୁହଁ ଫେରାଇ ନାହାଁନ୍ତି । ପେଟପାଟଣା ପାଇଁ ହେଉ ଅଥବା ଜାତି ନିୟମରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ହେଉ, ଏହି ଝରା ଆଦିବାସୀ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଓ ପ୍ରଦୂଷିତ ପରିବେଶ ଭିତରେ ନିଜର କୂଳ ବେଉସାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛନ୍ତି l
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଆଈଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ଚୁଲି ଧୂଆଁ କମାଇବାର ନୂଆ ଉଦ୍ଭାବନ ‘CHULIV’ ; ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରୁ ଆମେରିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଛି ଅନୁପଙ୍କ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଭାଇ ପାଇଁ ରାକ୍ଷୀଟିଏ.. ମହିଳାଙ୍କୁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରିଛି, ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବାର ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି