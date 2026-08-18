ETV Bharat / state

କୌଳିକ ବୃତ୍ତିରେ ବନ୍ଧା 'ଝରା ଆଦିବାସୀ'..ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣିରେ ଖୋଜନ୍ତି ଜୀବନ ଜୀବିକା

ଅସନା ପାଣିରୁ ସାଉଁଟି ଆଣନ୍ତି ମାଟିପଙ୍କର ଆବର୍ଜନା । ସେଇ ଆବର୍ଜନାକୁ ଦେଖି ମନରେ ଗଢନ୍ତି ଆଶାର ଅମରାବତୀ । ଯେତେ ଆବର୍ଜନା..ସେତେ ବଡ ସ୍ୱପ୍ନ । ରିପୋର୍ଟ-ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ କୁମାର ରଣା

Jhara Tribals of sambalpur
କୌଳିକ ବୃତ୍ତିରେ ବନ୍ଧା 'ଝରା ଆଦିବାସୀ'..ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣିରେ ଖୋଜନ୍ତି ଜୀବନ ଜୀବିକା (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 18, 2026 at 6:06 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ସମ୍ବଲପୁର: କୁଳ ବେଉସା ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ହେଉ କି ସମର୍ପଣ ଭାବ..କମ୍ବା ବାଧ୍ୟବାଧକତା । ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନ ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣିରେ ବନ୍ଧା । ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଭରା ଅସନା ପାଣିରୁ ଏମାନେ ଖୋଜନ୍ତି ଜୀବିକା । କେତେବେଳେ ମିଳେ..କେତେବେଳେ ମିଳେନି । ତଥାପି ମୁହଁରେ ନଥାଏ ଅଭିଯୋଗ, ମନରେ ନ ଥାଏ ଅଭିମାନ । ନୀରବଛିନ୍ନଭାବେ ନାଳନର୍ଦ୍ଦମାରେ ପଶି ଏମିତି ଖୋଜୁଥାନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନ ପାଇଁ ସ୍ବପ୍ନ । ପୀଢି ପରେ ପୀଢି..100 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି । ଏମିତି ଚାଲିଆସିଛି ବେଉସା । ଜୀବନରେ ଅଭାବ ଅଛି, ସ୍ୱାଭିମାନ ବି ଅଛି । ଦୁଃଖ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଓଠରୁ ହସ ବି ଝରୁଛି । ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ରହୁଥିବା ଝରା ଆଦିବାସୀ । ଏ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ସଂପ୍ରଦାୟର ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷକୁ ନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ...।

କୌଳିକ ବୃତ୍ତିରେ ବନ୍ଧା 'ଝରା ଆଦିବାସୀ'..ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣିରେ ଖୋଜନ୍ତି ଜୀବନ ଜୀବିକା (Etv Bharat)

ଯେତେ ଆବର୍ଜନା..ସେତେ ବଡ ସ୍ୱପ୍ନ

ଯେଉଁ ପାଣିକୁ ଦେଖିଲେ ଘୃଣାରେ ନାକ ଟେକି ହୋଇ ଯାଏ, ସେ ପାଣିରେ ଏମାନେ ଖୁବ ସହଜରେ ପଶି ଯାଆନ୍ତି । ନା ଥାଏ କୁଣ୍ଠାବୋଧ ନା ଥାଏ ବିକାର ଭାବ । ଅସନା ପାଣିରୁ ସାଉଁଟି ଆଣନ୍ତି ମାଟିପଙ୍କର ଆବର୍ଜନା । ସେଇ ଆବର୍ଜନାକୁ ଦେଖି ମନରେ ଗଢନ୍ତି ଆଶାର ଅମରାବତୀ । ଯେତେ ଆବର୍ଜନା..ସେତେ ବଡ ସ୍ୱପ୍ନ । କେତେ ମିଳିବ ଲୁହା..ତମ୍ବା..ସୁନା..ରୂପା..।

ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ରାସ୍ତା ଦେଇ ଗଲେ ରାମଜୀ ମନ୍ଦିର ପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ଏମାନଙ୍କ ଠିକଣା । ଏମାନେ ନିଜକୁ ଗଣ୍ଡ ପ୍ରଜାତିର ବୋଲି କୁହନ୍ତି l ଏହି ଆଦିବାସୀ ଲୋକେ ସାଧାରଣତଃ ଓଡିଶା, ଝାରଖଣ୍ଡ ଓ ଛତିଶଗଡରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି l ଓଡିଶାରେ ବିଶେଷ କରି ରାୟଗଡା, କେନ୍ଦୁଝର , ମୟୁରଭଞ୍ଜ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି l

Jhara Tribals of sambalpur
ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣିରେ ଚାଲିଛି ଜୀବିକା ଖୋଜା (Etv Bharat)

ଲାଭ ହେଉ କି କ୍ଷତି, ପୂର୍ବଜଙ୍କ ବେଉସା ଛାଡିବୁନି

ରାମଜୀ ମନ୍ଦିର ପାଖ ବସ୍ତିରେ 100 ବର୍ଷ ହେଲା ରହି ଆସୁଛନ୍ତି ଝରା ଆଦିବାସୀ ସଂପ୍ରଦାୟର 7 ରୁ 8 ପରିବାର l ଏହା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଶତକ ବିତିଗଲାଣି । ହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ବେଉସା ବଦଳିନି । କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ଆପଣେଇ ଚଳାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ସଂସାର ଗାଡ଼ି । ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି, କୂଳ ବେଉସା ପ୍ରତି ଏମାନଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ସମର୍ପଣ ଭାବ ଆଉ ଭଲ ପାଇବା । 'ଲାଭ ହେଉ କି କ୍ଷତି, ପୂର୍ବଜଙ୍କ କୂଳ ବେଉସାକୁ ଛାଡି ପାରିବୁନି'.. ଏକଥା କହିବା ବେଳେ ଏମାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଯେତିକି ଦାମ୍ଭିକତା ବାରି ହୋଇ ପଡେ ସେତିକି ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଭାବ ବି ଦେଖି ହୁଏ ।

Jhara Tribals of sambalpur
ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣିରେ ଚାଲିଛି ଜୀବିକା ଖୋଜା (Etv Bharat)

ନଦୀର ସ୍ଥାନ ନେଇଛି ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା

ଝରା ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ ପୂର୍ବରୁ ନଦୀ ବାଲିକୁ ଏକ କଢେଇ ଆକୃତି ପାତ୍ରରେ ସାଉଁଟି ଆଣୁଥିଲେ । ସେହି ବାଲିରୁ ସୁନା, ରୁପା ଆଦି ଧାତୁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ l ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଦୀ ବଦଳରେ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମାରୁ ଏସବୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି । ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ ଥିବା ବଡ ବଡ ନାଳ ଭିତରକୁ ଓହ୍ଲେଇ ନିଜର ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ପାଣି ଭିତରେ ଥିବା ବାଲିକୁ ଛାଣି ସୁନା, ରୁପା, ପିତ୍ତଳ ଲୁହା, ଟିଣ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆଦି ଜିନଷ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି l ତାଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ବେଳେ ବେଳେ ସୁନା ରୁପା ଆଦିର ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପାଆନ୍ତି l ଏହାକୁ ବିକ୍ରି କରି ସେମାନେ ନିଜର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରନ୍ତି l

ଅଭାବ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ଆଗରେ ହାତ ପତେଇ ନାହାଁନ୍ତି

ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଘର ଡିହ ଜମି ନାହିଁ । ସରକାରୀ ଜମିରେ ରହି ଆସୁଛନ୍ତି । ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି । କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ, ସରାକାରୀ ଭତ୍ତା ମିଳିଛି । କେତେକ ପରିବାରକୁ ସେତିକି ବି ମିଳିନାହିଁ । ନା ଭାଗ୍ୟ...ନା ଭଗବାନ.. ନା ପ୍ରଶାସନ.. କାହାରି ପ୍ରତି ଏମାନଙ୍କ ମନରେ ସାମାନ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ । ସବୁଠାରୁ ବଡକଥା ହେଉଛି, ନିଜ ଅଭାବ ବା ସମସ୍ୟା ପାଇଁ କେବେ ବି ଏମାନେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଗରେ ହାତ ପତେଇ ନାହାଁନ୍ତି l ଏପରିକି, ଏମାନେ ଯେ କେବେ ଖବରର ଏକ ଶିରୋନାମା ହୋଇ ପାରିବେ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ କେବେ ଭାବି ପାରି ନାହାନ୍ତି ।

Jhara Tribals of sambalpur
ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣିରେ ଚାଲିଛି ଜୀବିକା ଖୋଜା (Etv Bharat)
'ବାପାଦାଦାଙ୍କ କାମ କରି ଆସୁଛୁ'

60 ବର୍ଷୀୟ ସୁରେଶ ପାତ୍ର କୁହନ୍ତି, 'ଆମର ମୁଖ୍ୟ କାମ ହେଲା ନାଳନର୍ଦ୍ଦମା ଭିତରରୁ ବାଲିକୁ ଛାଣି ଲୁହା, ତମ୍ବା, ପିତ୍ତଳ ଆଦି ଧାତୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା l କାଠର କଢେଇ ଆକୃତିର ଏକ ଉପକରଣରେ ଆମେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉ l ଏହି ବାଲିରୁ ଆମକୁ କିଛି ନାଁ କିଛି ଧାତୁ ମିଳିଯାଏ । ବେଳେ ବେଳେ ସୁନା ରୁପା ବି ମିଳିଥାଏ l ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ବର୍ଷ ତମାମର ରୋଜଗାର ମିଳିନଥାଏ ।'

ସୁରେଶ କୁହନ୍ତି, 'ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଦିନ ମଜୁରୀ କାମ ବି କରିଥାଉ l ତେବେ ଲାଭ ହେଉ କି କ୍ଷତି, ଆମେ କୂଳ ବେଉସାକୁ ଛାଡିବୁ ନାହୁଁ l ବାପାଦାଦାଙ୍କ ଅମଳରୁ ବଂଶାନୁକ୍ରମେ ଆମେ ଏହି କାମ କରି ଆସୁଛୁ l ଆମେ ଆଦିବାସୀ । ଆମର ନିଜର ଜମି ନାହିଁ । ତଥାପି ନିଜ ପାଇଁ ଘର ପାଇବା ଲାଗି ଆମେ କେବେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇନାହୁଁ । କାରଣ ଆମର ପେଟପାଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଠିକଠାକ୍ ଚାଲିଛି l ଏହିଭଳି ଗୋଳିଆ ପାଣିରେ କାମ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ସେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ନାହିଁ, ଆମେ ସବୁକିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡି ଦେଇଛୁ l'

Jhara Tribals of sambalpur
ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣିରେ ଚାଲିଛି ଜୀବିକା ଖୋଜା (Etv Bharat)
4 ଝିଅଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ମ ଦେଖନ୍ତି ଭାରତୀ

26 ବର୍ଷୀୟ ଭାରତୀ ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ନିଜ କୂଳ ବେଉସାକୁ ଆପଣେଇ 4 ଝିଅଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ମ ଦେଖନ୍ତି । 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଭାରତୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ରୋଗରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା l ଏବେ 4 ଝିଅଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କ ଉପରେ । ବଡଝିଅକୁ 11 ବର୍ଷ । ସାନ ଝିଅ 3 ବର୍ଷର । 3 ଝିଅଙ୍କୁ ଭାରତୀ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢାଉଛନ୍ତି l କୂଳ ବେଉସାକୁ ଭରସା କରି ଝିଅମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସୁଛନ୍ତି l

Jhara Tribals of sambalpur
ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ଝରା ଆଦିବାସୀ (Etv Bharat)

ଭାରତୀ କୁହନ୍ତି, 'ଆମେ ଆମର କୂଳ ବେଉସାକୁ ଛାଡ଼ିନାହୁଁ l ଆମେ ନାଳନର୍ଦ୍ଦମାର ବାଲିକୁ ଛାଣି ବେଳେ ବେଳେ ଲୁହା, ପଇସା, ସୁନା, ରୁପା ଆଦି ଜିନିଷ ପାଇଥାଉ l ତେବେ ଏହା ଆମକୁ ସବୁଦିନେ ମିଳେନାହିଁ l ତଥାପି ଏଥିରେ ପରିବାର ଚଳିଯାଏ l ଏହା ବାଦ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଘରେ ଘରୋଇ ସହାୟିକା ଭାବେ କାମ କରିଥାଏ l ତେବେ ଏହି କୂଳବେଉସା କରିବା ଆମ ସମାଜର ନିୟମ ଅଛି । ଆମର ଅଜାଆଈ ସମସ୍ତେ ଏହି କାମ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ l'

Jhara Tribals of sambalpur
ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ଝରା ଆଦିବାସୀ (Etv Bharat)
ଏହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଆଉ ଜଣେ ମହିଳା ରମିଲା ପାତ୍ର କୁହନ୍ତି, 'ଏହି କାମ ଆମର ଦାଦାଙ୍କ ଅମଳରୁ ଚାଲି ଆସୁଛି l ଆଜିକାଲି ଆମକୁ ଏହି କାମରୁ ସେମିତି କିଛି ମିଳୁନାହିଁ । ତଥାରି ଆମେ କରୁଛୁ l ଏହି କାମରେ ଆମକୁ ସୁନା, ରୁପା, ଲୁହା ଆଦି ଧାତୁ କିଛି କିଛି ମିଳେ l ଏହାକୁ ଆମେ ଏକାଠି କରି 3 ମାସରେ ଥରେ ବିକ୍ରି କରି ଥାଉ l ତେବେ ବେଳେ ବେଳେ ଏହି କାମ ପାଇଁ ରୋଗରେ ପଡିଲେ ଆମେ ଔଷଧ ଖାଉ ଅଥବା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନେଇଥାଉ' ବୋଲି କୁହନ୍ତି ରମିଲା ପାତ୍ର l
Jhara Tribals of sambalpur
ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ଝରା ଆଦିବାସୀ (Etv Bharat)
ବେଉସାକୁ ନେଇ ଯେତିକି ଦମ୍ଭ ସେତିକି ସ୍ୱାଭିମାନ

ସମ୍ବଲପୁର ସହର ଭିତରେ ଥାଇ ବି ଏମାନେ ସେମିତି ସରଳ ଜୀବନ ଜୀଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି । ସହରୀ ସଭ୍ୟତାର କୃତ୍ରିମତା ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ବଦଳାଇ ପାରିନାହିଁ । ଏହି ସରଳତା ଭିତରେ ଦାମ୍ଭିକ ଭାବ ବି ରହିଛି । ସେ ଦମ୍ଭ ନିଜ ବେଉସାକୁ ନେଇ, ନିଜ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ନେଇ । ଆଜିକାଲି ଖର୍ଚ୍ଚବହୁଳ ଜୀବନକୁ ଦେଖି ଏମାନେ କିଛି କିଛି ଅନ୍ୟ କାମ କଲେଣି । ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ କାମ କରୁଥିବାବେଳେ ମହିଳାମାନେ ଘରୋଇ ସହାୟିକା ଭାବେ କାମ କରୁଛନ୍ତି । କିଛି ଯୁବକ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଚାକିରୀ ମଧ୍ୟ କଲେଣି । କିନ୍ତୁ କୁଳ ବେଉସାରୁ କେହି ମୁହଁ ଫେରାଇ ନାହାଁନ୍ତି । ପେଟପାଟଣା ପାଇଁ ହେଉ ଅଥବା ଜାତି ନିୟମରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ହେଉ, ଏହି ଝରା ଆଦିବାସୀ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଓ ପ୍ରଦୂଷିତ ପରିବେଶ ଭିତରେ ନିଜର କୂଳ ବେଉସାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛନ୍ତି l

ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଆଈଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ଚୁଲି ଧୂଆଁ କମାଇବାର ନୂଆ ଉଦ୍ଭାବନ ‘CHULIV’ ; ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରୁ ଆମେରିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଛି ଅନୁପଙ୍କ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍‌

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଭାଇ ପାଇଁ ରାକ୍ଷୀଟିଏ.. ମହିଳାଙ୍କୁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରିଛି, ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବାର ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି




TAGGED:

SAMBALPUR JHARA TRIBE
TRADITIONAL OCCUPATION
ସମ୍ବଲପୁର ଝରା ଆଦିବାସୀ
ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର
JHARA TRIBALS OF SAMBALPUR

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.