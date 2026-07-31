ETV Bharat / state

ଜିତୁ କାଣ୍ଡି ହତ୍ୟା ଘଟଣା; ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବସ୍ତି ଭାଙ୍ଗିଲେ ମୃତକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ, ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ

ମୃତ ଜିତୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ରାସ୍ତାରୋକ କରିବା ସହ ଗାୟତ୍ରୀ ବସ୍ତିରେ ବ୍ୟାପକ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ବସ୍ତିବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଅନେକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। ରିପୋର୍ଟ-ସତ୍ୟଜିତ୍ ରାଉତ୍

Jeetu Kandi murder;
ଜିତୁ କାଣ୍ଡି ହତ୍ୟା ଘଟଣା; ଲୁଇସ ରୋଡ଼ରେ ରାସ୍ତାରୋକ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 31, 2026 at 8:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗ୍ୟାରେଜ ଛକ ନିକଟ ଗାୟତ୍ରୀ ବସ୍ତିରେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର କାଣ୍ଡି ଓରଫ ଜିତୁ (୩୨) ହତ୍ୟା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଛି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ହୋଇଛି। ମୃତ ଜିତୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ରାସ୍ତାରୋକ କରିବା ସହ ଗାୟତ୍ରୀ ବସ୍ତିରେ ବ୍ୟାପକ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ବସ୍ତିବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଅନେକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। ତେବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିବାଲୋକରେ ଏଭଳି ଆତଙ୍କରାଜକୁ ନେଇ ପୋଲିସର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି।

Jeetu Kandi murder; Relatives Vandalise Slum in Presence of Police
ଜିତୁ କାଣ୍ଡି ହତ୍ୟା ଘଟଣା; ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବସ୍ତି ଭାଙ୍ଗିଲେ ମୃତକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ (Etv Bharat)



୫୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବସ୍ତିରେ ଆତଙ୍କ ରଚିଲେ

ବସ୍ତିବାସିନ୍ଦାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ୫୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ବ୍ୟକ୍ତି ହଠାତ୍ ମାଡି ଆସିଥିଲେ। ହାତରେ ବାଡ଼ି ଠେଙ୍ଗା ଧରି ବସ୍ତିରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିବା ସହ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ଟିମ୍ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉକ୍ତ ଲୋକମାନେ କାହାକୁ ମାନି ନଥିଲେ। ଏକାଧିକ ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ଗାଡି ଓ ଆସବାବପତ୍ର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ଲୋକମାନେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଅନ୍ୟତ୍ର ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଥିଲେ।। ଭୟରେ ବସ୍ତିର କିଛି ଲୋକ ଅନ୍ୟତ୍ର ଚାଲିଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।

Jeetu Kandi murder; Relatives Vandalise Slum in Presence of Police
ଜିତୁ କାଣ୍ଡି ହତ୍ୟା ଘଟଣା; ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବସ୍ତି ଭାଙ୍ଗିଲେ ମୃତକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ (Etv Bharat)
ଲୁଇସ୍ ରୋଡରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନଏହାପରେ ଉକ୍ତ ଲୋକମାନେ ଲୁଇସ ରୋଡ଼ରେ ରାସ୍ତାରୋକ କରିଥିଲେ । ଟାୟାର ଜାଳି ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ ପାଇଁ ସେମାନେ ଅଡ଼ି ବସିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଏକ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲୁଇସ ରୋଡ଼ରେ ଯାତାୟାତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ପୋଲିସ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଥିଲା।
Jeetu Kandi murder; Relatives Vandalise Slum in Presence of Police
ଜିତୁ କାଣ୍ଡି ହତ୍ୟା ଘଟଣା; ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବସ୍ତି ଭାଙ୍ଗିଲେ ମୃତକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ (Etv Bharat)
Jeetu Kandi murder; Relatives Vandalise Slum in Presence of Police
ଜିତୁ କାଣ୍ଡି ହତ୍ୟା ଘଟଣା; ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବସ୍ତି ଭାଙ୍ଗିଲେ ମୃତକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ (Etv Bharat)
ଜେଲ ଗଲେ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତଦ୍ୱୟ ହେଲେ ଗାୟତ୍ରୀ ବସ୍ତିର ବିଶ୍ୱନାଥ ବେହେରା ଓରଫ ବାବୁନା (୨୫) ଓ ଶୁଭମ ଦାଶ (୧୯)। ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ ବଡ଼ କଟୁରୀ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତଦ୍ୱୟଙ୍କୁ କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ପରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି।
Jeetu Kandi murder; Relatives Vandalise Slum in Presence of Police
ଜିତୁ କାଣ୍ଡି ହତ୍ୟା ଘଟଣା; ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବସ୍ତି ଭାଙ୍ଗିଲେ ମୃତକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ (Etv Bharat)
Jeetu Kandi murder; Relatives Vandalise Slum in Presence of Police
ଜିତୁ କାଣ୍ଡି ହତ୍ୟା ଘଟଣା; ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବସ୍ତି ଭାଙ୍ଗିଲେ ମୃତକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ (Etv Bharat)
ଜଣାପଡିଲା ହତ୍ୟା ପଛର କାରଣ ଥାନାଧିକାରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, 'ଗତକାଲି (ଗୁରୁବାର) ରାତିରେ ଜିତୁ ତାଙ୍କ ଦୋକାନ ଘରେ କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ମଦ୍ୟପାନ କରିଥିଲେ। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଜିତୁ ଓ ବିଶ୍ଵନାଥ ଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜିତୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଶୁଭମ ଉକ୍ତ ରାସ୍ତା ଦେଇଯିବା ବେଳେ ଦୋକାନ ଘର ନିକଟରେ ପରିସ୍ରା କରିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଜିତୁ ତାଙ୍କୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଥିଲେ। ଜିତୁ ଦୋକାନ ଘରେ ଥିବାବେଳେ ଶୁଭମ ଓ ବିଶ୍ୱନାଥ ମିଶିଯାଇ ହତ୍ୟା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ। ରାଗରେ ଜର୍ଜରିତ ଉଭୟ ଏକ କଟୁରୀ ଆଣି ଜିତୁଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ।
Jeetu Kandi murder; Relatives Vandalise Slum in Presence of Police
ଜିତୁ କାଣ୍ଡି ହତ୍ୟା ଘଟଣା; ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବସ୍ତି ଭାଙ୍ଗିଲେ ମୃତକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ (Etv Bharat)
Jeetu Kandi murder; Relatives Vandalise Slum in Presence of Police
ଜିତୁ କାଣ୍ଡି ହତ୍ୟା ଘଟଣା; ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବସ୍ତି ଭାଙ୍ଗିଲେ ମୃତକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ (Etv Bharat)

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରାଜଧାନୀରେ ପୁଣି ଗଡ଼ିଲା ମୁଣ୍ଡ; ପାନ ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟା, ଏକାଧିକ ଅଟକ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଦେଇ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା; ସ୍ୱାମୀ ଓ ପ୍ରେମିକାକୁ ଆଜୀବନ ଜେଲଦଣ୍ଡ

TAGGED:

BHUBANESWAR CRIME
MURDER IN BHUBANESWAR
ଜିତୁ କାଣ୍ଡି ହତ୍ୟା ଘଟଣା
ଲିଙ୍ଗରାଜ ଥାନା ପୋଲିସ
JEETU KANDI MURDER

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.