JEE ମେନ୍ ସେସନ ୨ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ: ୧୩ନଂ ରାଙ୍କ୍ରେ ଓଡ଼ିଶାର ଭବେଶ ପାତ୍ର
୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ କ୍ଲବରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ୨୬ ଛାତ୍ର ଥିବା ବେଳେ କବୀର ଛିଲ୍ଲର ଟପ୍ପର ହୋଇଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ ଦାସ
Published : April 20, 2026 at 11:23 PM IST
BHAVESH PATRA RANKS 13TH ଭୁବନେଶ୍ବର: ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା JEE (ମେନ୍) ସେସନ-୨ ରେଜଲ୍ଟ । ନ୍ୟାସ୍ନାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି (NTA) ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ରେଜଲ୍ଟ । ୧୩ ନମ୍ବର ରାଙ୍କ୍ରେ ଓଡ଼ିଶାର ଭବେଶ ପାତ୍ର । ୧୧ ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପିଲା ଦେଇଥିଲେ ସେସନ୍-୨ ପରୀକ୍ଷା ।
ଏନେଇ ୧୩ ନମ୍ବର ରାଙ୍କ୍ରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ଭବେଶ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ ମୁଁ ପରିବାର ବର୍ଗ ଓ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦେବି । ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ କୌଣସି ସଟ୍ କଟ୍ ନାହିଁ । ଯଦି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବ ତେବେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବ," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେତିକି ସମୟ ପାଠ ପଢେ ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢିଥାଏ । ଏହା ସହିତ ଭଲ ଭାବେ ରିଭିଜନ ମଧ୍ୟ କରେ ।
100 ପ୍ରତିଶତ ସ୍କୋର କରିଥିବା 26 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ତେଲଙ୍ଗାନା ପ୍ରତ୍ୟେକେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ରାଜସ୍ଥାନ ଚାରି ଜଣ ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦିଲ୍ଲୀର ତିନି ଜଣ, ହରିୟାଣା ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଦୁଇ ଜଣ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା, ବିହାର, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ତାମିଲନାଡୁ ଏବଂ ଗୁଜରାଟର ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଛାତ୍ର ଅଛନ୍ତି । ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଏହି 26 ଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ବି ଛାତ୍ରୀ ନାହାନ୍ତି । ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ 1,604,854 ଜଣ ଛାତ୍ର ୟୁନିକ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିଛନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ, ପରୀକ୍ଷାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ୟୁନିକ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 1,538,468, ଯାହା ଏକ ରେକର୍ଡ । ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି JEE ମେନ୍ ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ନିରନ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଏବଂ ଏଥର ମଧ୍ୟ ଏହା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଏହି ବର୍ଷ 2,50,182 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ JEE ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ।
ଚଳିତ ବର୍ଷର ପରୀକ୍ଷା ରେଜଲ୍ଟ ରେ ଏକ ନିଆରା ଧାରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଟପ୍ପର ସମସ୍ତ ୨୬ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେହି ହେଲେ ଛାତ୍ରୀ ନାହାନ୍ତି । ଶ୍ରେଣୀ ଅନୁଯାୟୀ ଦେଖିଲେ ଏହି ୨୬ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୨୪ ଜଣ ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ହୋଇଛନ୍ତି । ତାହା ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ସାଧାରଣ- EWS ଏବଂ ଜଣେ OBC-NCL ବର୍ଗର ଛାତ୍ର ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ଦେଶରେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ମହିଳା ଟପ୍ପର ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି, ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ । ସେ ସମସ୍ତ ମହିଳା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଏନଟିଏ ସ୍କୋର ରଖଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର