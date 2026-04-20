JEE ମେନ୍ ସେସନ ୨ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ: ୧୩ନଂ ରାଙ୍କ୍‌ରେ ଓଡ଼ିଶାର ଭବେଶ ପାତ୍ର

୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ କ୍ଲବରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ୨୬ ଛାତ୍ର ଥିବା ବେଳେ କବୀର ଛିଲ୍ଲର ଟପ୍ପର ହୋଇଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ ଦାସ

JEE Main Session 2 Result Declared: Odisha's Bhavesh Patra Ranks 13th
JEE ମେନ୍ ସେସନ ୨ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ: ୧୩ନଂ ରାଙ୍କ୍‌ରେ ଓଡ଼ିଶାର ଭବେଶ ପାତ୍ର (ETV BHARAT ODISHA)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 20, 2026 at 11:23 PM IST

BHAVESH PATRA RANKS 13TH ଭୁବନେଶ୍ବର: ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା JEE (ମେନ୍‌) ସେସନ-୨ ରେଜଲ୍ଟ । ନ୍ୟାସ୍‌ନାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି (NTA) ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ରେଜଲ୍ଟ । ୧୩ ନମ୍ବର ରାଙ୍କ୍‌ରେ ଓଡ଼ିଶାର ଭବେଶ ପାତ୍ର । ୧୧ ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପିଲା ଦେଇଥିଲେ ସେସନ୍‌-୨ ପରୀକ୍ଷା ।

ଏନେଇ ୧୩ ନମ୍ବର ରାଙ୍କ୍‌ରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ଭବେଶ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ ମୁଁ ପରିବାର ବର୍ଗ ଓ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦେବି । ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ କୌଣସି ସଟ୍ କଟ୍ ନାହିଁ । ଯଦି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବ ତେବେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବ," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେତିକି ସମୟ ପାଠ ପଢେ ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢିଥାଏ । ଏହା ସହିତ ଭଲ ଭାବେ ରିଭିଜନ ମଧ୍ୟ କରେ ।

JEE Main Session 2 Result Declared: Odisha's Bhavesh Patra Ranks 13th
JEE ମେନ୍ ସେସନ ୨ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ: ୧୩ନଂ ରାଙ୍କ୍‌ରେ ଓଡ଼ିଶାର ଭବେଶ ପାତ୍ର (ETV BHARAT ODISHA)
ଏପଟେ ଭଵେଶଙ୍କ ମାଆ କହିଛନ୍ତି, "ପୁଅର ସଫଳତା ପଛରେ କୋଚିଂ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପାଇଛି ସଫଳତା ।" ଜାତୀୟ ପରୀକ୍ଷା ସଂସ୍ଥା (NTA) ପକ୍ଷରୁ ଜେଇଇ-ମେନ୍ ୨୦୨୬ର ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୋଟ ୨୬ ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ୧୦୦ ଏନଟିଏ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି । ଯାହା ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି । ଗତ ବର୍ଷ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ୨୪ ରହିଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏଥିରେ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି । ଏପ୍ରିଲ୍ ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଦେଶରୁ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୧୧ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ।

100 ପ୍ରତିଶତ ସ୍କୋର କରିଥିବା 26 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ତେଲଙ୍ଗାନା ପ୍ରତ୍ୟେକେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ରାଜସ୍ଥାନ ଚାରି ଜଣ ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦିଲ୍ଲୀର ତିନି ଜଣ, ହରିୟାଣା ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଦୁଇ ଜଣ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା, ବିହାର, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ତାମିଲନାଡୁ ଏବଂ ଗୁଜରାଟର ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଛାତ୍ର ଅଛନ୍ତି । ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଏହି 26 ଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ବି ଛାତ୍ରୀ ନାହାନ୍ତି । ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ 1,604,854 ଜଣ ଛାତ୍ର ୟୁନିକ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିଛନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ, ପରୀକ୍ଷାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ୟୁନିକ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 1,538,468, ଯାହା ଏକ ରେକର୍ଡ । ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି JEE ମେନ୍ ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ନିରନ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଏବଂ ଏଥର ମଧ୍ୟ ଏହା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଏହି ବର୍ଷ 2,50,182 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ JEE ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ।

ଚଳିତ ବର୍ଷର ପରୀକ୍ଷା ରେଜଲ୍ଟ ରେ ଏକ ନିଆରା ଧାରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଟପ୍ପର ସମସ୍ତ ୨୬ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେହି ହେଲେ ଛାତ୍ରୀ ନାହାନ୍ତି । ଶ୍ରେଣୀ ଅନୁଯାୟୀ ଦେଖିଲେ ଏହି ୨୬ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୨୪ ଜଣ ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ହୋଇଛନ୍ତି । ତାହା ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ସାଧାରଣ- EWS ଏବଂ ଜଣେ OBC-NCL ବର୍ଗର ଛାତ୍ର ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।

ଦେଶରେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ମହିଳା ଟପ୍ପର ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି, ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ । ସେ ସମସ୍ତ ମହିଳା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଏନଟିଏ ସ୍କୋର ରଖଛନ୍ତି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

