JEE ମେନ୍ ରେଜଲ୍ଟ; ଭବେଶ ଓଡ଼ିଶା ଟପ୍ପର, 12 ଜଣ 100 ପର୍ସେଣ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ
ପଞ୍ଜିକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ OTP-ଆଧାରିତ ଆଧାର E-KYC ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା ।
Published : February 16, 2026 at 10:23 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା JEE (ମେନ୍) ୨୦୨୬ ସେସନ୍-୧ ରେଜଲ୍ଟ । ଭବେଶ ପାତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଟପ୍ପର ହୋଇଛନ୍ତି । ଗତ ଜାନୁଆରୀ ୨୧, ୨୨, ୨୩, ୨୪ ଓ ୨୮ ତାରିଖ ପରୀକ୍ଷାର ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ୧୩ ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଦେଇଥିଲେ JEE (ମେନ୍)-୧ । ୧୨ ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ୧୦୦ ପର୍ସେଣ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି । ତେବେ ଭବେଶ ଟପର 12 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 6 ନମ୍ବରରେ ରହିଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମେ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀର ଶ୍ରେୟାସ ମିଶ୍ର । ତେବେ ଜେଇଇ ମେନ୍ସ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
କେତେ ପିଲା ଦେଇଥିଲେ ପରୀକ୍ଷା-
ଦେଶରେ ମୋଟ 13 ଲକ୍ଷ 55 ହଜାର 293 ଜଣ ପାର୍ଥୀ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଥିଲେ । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 13 ଲକ୍ଷ 4 ହଜାର 653 ଜଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି । ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ପିଲାମନେ 4 ଲକ୍ଷ 52 ହଜାର 825 ଜଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଜେନେରାଲ ews ଦେଇଛନ୍ତି 1 ଲକ୍ଷ 80 ହଜାର 958 ଜଣ । ସେହିପରି ଭାବରେ ଓବସି ବର୍ଗରେ 5 ଲକ୍ଷ 17 ହଜାର 336 ଜଣ । ତେବେ ସେହିଭଳି ଏସସି ବର୍ଗରେ 1 ଲକ୍ଷ 29 ହଜାର 902 ଜଣ ପାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏସଟି ବର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ 43 ହଜାର 632 ଜଣ ପାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ତେବେ ପୁରୁଷ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି 8 ଲକ୍ଷ 55 ହଜାର 085 ଜଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ମହିଳା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି 4 ଲକ୍ଷ 49 ହଜାର 568 ଜଣ ।
ଜେଇଇ ମେନ୍ସ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଏହି ଫଳାଫଳ ଆପଣମାନଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଓ ନିଷ୍ଠାର ପ୍ରତିଫଳନ। ପରୀକ୍ଷା ଫଳ କେବଳ ଏକ ସୋପାନ, ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ବଳ। ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ…— Mohan Charan Majhi (@MohanMOdisha) February 16, 2026
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଜେଇଇ ମେନ୍ସ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଏହି ଫଳାଫଳ ଆପଣମାନଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଓ ନିଷ୍ଠାର ପ୍ରତିଫଳନ। ପରୀକ୍ଷା ଫଳ କେବଳ ଏକ ସୋପାନ, ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ବଳ। ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ସହ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବିପୁଳ ସଫଳତା ଏବଂ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ କାମନା କରୁଛି ।"
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଜେଇଇ ଆଡଭାନ୍ସଡ ରେଜଲ୍ଟରେ ହଂସ ଦାରୁକା ଓଡିଶା ଟପ୍ପର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର