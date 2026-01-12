ETV Bharat / state

ଜୟଦେବ ବିହାର-ନନ୍ଦନକାନନ ଯାଏଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏଲିଭେଟେଡ କରିଡର, ଆଉ ହେବନି ଭିଡ଼ ସମସ୍ୟା

୯୫୨ କୋଟିରେ ଜୟଦେବ ବିହାରରୁ ନନ୍ଦନକାନନ ପର୍ୟ୍ୟନ୍ତ ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏଲିଭେଟେଡ କରିଡର । ଛକମାନଙ୍କରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଫ୍ଲାଏ ଓଭର । ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 12, 2026 at 8:26 PM IST

Elevated Corridor ଭୁବନେଶ୍ବର: ଦୂର ହେବ ଭିଡ଼ ସମସ୍ୟା । ଭୁବନେଶ୍ବର ଜୟଦେବ ବିହାରରୁ ନନ୍ଦନକାନନ ଯାଏଁ ନିର୍ମାଣ ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏଲିଭେଟେଡ କରିଡର । ଏଥିପାଇଁ ୯୫୨ କୋଟି ବ୍ୟୟରେ ଆଜି ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ଜୟଦେବ ବିହାର, କଳିଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲ ଛକ, ଡମଣା ଛକ ଓ କିଟ ଛକରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଫ୍ଲାଏ ଓଭର । ଜୟଦେବ ବିହାର ଛକରେ ୪ ଏଲିଭେଟେଡ ଲେନ ବିଶିଷ୍ଟ କେବୁଲ ଷ୍ଟେ ବ୍ରିଜ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରହିଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ।

ଜୟଦେବ ବିହାର-ନନ୍ଦନକାନନ ରାସ୍ତାର ରୂପରେଖ:

ଭିଡ଼ ମୁକ୍ତ ହେବ ବ୍ୟସ୍ତ ବହୁଳ ଜୟଦେବ ବିହାରରୁ ନନ୍ଦନକାନନ ରାସ୍ତା । ସ୍ମାର୍ଟ ଓ ସୁନ୍ଦର ହେବ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବରର ଏହି ଗହଳି ରାସ୍ତା । ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ କରିଛି ମେଗା ପ୍ଲାନ । ରାଜଧାନୀର ଜନଗହଳି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ରାସ୍ତାକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିଡର ବନେଇବା ଲାଗି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ବିଭାଗ । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଆଜି ଭିର୍ତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି । ପ୍ରାୟ ୯୫୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ । ଏଥିରେ ଜୟଦେବ ବିହାର, କଳିଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲ, ଡମଣା ଓ କିଟ ଛକରେ ୪ ଟି ଫ୍ଲାଏ ଓଭର ବ୍ରିଜ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ । ଜୟଦେବ ବିହାର ଛକରେ ୪ ଲେନ ବିଶିଷ୍ଟ କେବୁଲ ଷ୍ଟେ ବ୍ରିଜ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି । ଏହି ରାସ୍ତାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ୨୨ ହଜାର ୪୧୦ ଗଛ ଲଗାଇବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି । ଟ୍ଵିନ ସିଟି ଭିତରେ ଏହି ରୋଡ଼ ଆଧୁନିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହେବ । ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବରକୁ ଏକ ନୂଆ ପରିଚୟ ମିଳିବ ।

ଭୁବନେଶ୍ୱର ବ୍ୟାପକ ବିକାଶ ଯୋଜନା:

ଭୁବନେଶ୍ୱର ବ୍ୟାପକ ବିକାଶ ଯୋଜନା ବା CDP ୨୦୩୦ ଅନୁଯାୟୀ, କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମର ଗେଟ ନଂ-୪ରୁ ରଘୁନାଥପୁର ବ୍ରିଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ୯.୫ କିଲୋମିଟର ବିଶିଷ୍ଟ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଏବଂ ବାଧାମୁକ୍ତ କରିଡର ବିକାଶ କରାଯିବ । ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୯୫,୨୨୬.୪୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନର ୬ ଲେନ ରାସ୍ତାକୁ ୮ ଲେନ ବିଶିଷ୍ଟ ରାସ୍ତାରେ ପରିଣତ କରାଯିବ । ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କଳିଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲ ଛକ, ଡମଣା ଛକ, କିଟ ଛକ ଏବଂ କଳାରାହାଙ୍ଗ ଜଙ୍କସନରେ ୪ ଲେନ ବିଶିଷ୍ଟ ଫ୍ଲାଏଓଭର ନିର୍ମାଣ କରାଯିବା । ଜୟଦେବ ବିହାର ଛକରେ ଏନ୍‌ଏଚ୍‌ -୧୬ ଉପରେ ଏକ ୧୯୦ ମିଟର ଲମ୍ବର ୪ ଲେନ ବିଶିଷ୍ଟ କେବୁଲ-ଷ୍ଟେଡ ବ୍ରିଜ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ।

ରାସ୍ତାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପ୍ରାୟ ୧୭.୫ କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବର ୫.୫ ମିଟର ଓସାର ବିଶିଷ୍ଟ ସର୍ଭିସ ରୋଡ ଏବଂ ୯ କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବର ୭.୫ ମିଟର ଓସାର ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ଲିପ ରୋଡ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ । ସହରର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରମୁଖ ଛକ ଜୟଦେବ ବିହାର, ଜାଭିୟର ଛକ, କଳିଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲ ଛକ, କେୟାର ହସ୍ପିଟାଲ୍ ଛକ, ଡମଣା ଛକ, ଇନଫୋସିଟି ଛକ, ଶିଶୁ ବିହାର ଜଙ୍କସନ, କିଟ ଛକ ଏବଂ କଳାରାହାଙ୍ଗ ଜଙ୍କସନରେ 'ଏଟ ଗ୍ରେଡ' ରାଉଣ୍ଡଅବାଉଟ ବା ଗୋଲେଇ ଆକୃତିରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ।

ଆଗାମୀ ୫୦ ବର୍ଷକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଯୋଜନା:

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, "ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବରର କାୟକଳ୍ପ ବିସ୍ତାର ଓ ଆଧୁନିକତାର ସ୍ପର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ହୋଇଛି । ବିଶେଷ କରି ଜୟଦେବ ବିହାରରୁ ନନ୍ଦନକାନନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ଗହଳି ରହୁଛି । ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି । ଏହାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଡିପିଆର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି । ଆଗାମୀ ୫୦ ବର୍ଷକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି । ଜୟଦେବ ବିହାର, କଳିଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲ, ଡମଣା ଓ କିଟ ଛକରେ ୪ ଟି ଫ୍ଲାଏ ଓଭର ବ୍ରିଜ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ । ଟ୍ରାଫିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେବା ସହ ଯାତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ଯାଇପାରିବେ । ମେଟ୍ରୋ ପଲିଟାଣ୍ଟ ସହରରେ ଯେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି, ସେମିତି ହେବ । ସେହିପରି ସହରର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଉପରେ ଫୋକସ୍‌ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯିବ ।

ପୂର୍ତ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ବୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି, "ଜୟଦେବ ବିହାର-ନନ୍ଦନକାନନ ବହୁପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ରାସ୍ତା ୮ ଲେନ ବିଶିଷ୍ଟ ହେବ । ପ୍ରତି ଛକରେ ଫ୍ଲାଏ ଓଭର ବ୍ରିଜ ହେବ । ଆଜି ଶିଳାନ୍ୟାସ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଖୁବଶୀଘ୍ର କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ୯୫୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଜୟଦେବ ବିହାର-ନନ୍ଦନକାନନ ରାସ୍ତା ସହ ଫ୍ଲାଏଓଭର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି । ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ବପ୍ନ ସାକାର କରିବା ଦିଗରେ ନିର୍ମାଣ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ସଡ଼କ ନିର୍ମାଣ ସହ ଅନେକ କୋଠା, ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ଲୋକଙ୍କ ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା ପ୍ରତି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ନିର୍ମାଣ ବିଭାଗ ବିକଶିତ ଓଡିଶାର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦେବା ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ଆଜିର ଦିନ ଏହି ପ୍ରୟାସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

