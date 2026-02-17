କଟକକୁ ଫେରିଲା ଜଣ୍ଡିସ: 20 ଆକ୍ରାନ୍ତ, ପ୍ରଶାସନ ଓ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଟିମର ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା
କଟକ ମହାନଗର ନିଗମର 10 ଏବଂ 12 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଜଣ୍ଡିସ ବ୍ୟାପିଛି । ଦୂଷିତ ପାଣି ଯୋଗୁଁ ଜଣ୍ଡିସ ବ୍ୟାପିଥିବା କହିଛନ୍ତି କଟକ ମେୟର ସୁବାସ ସିଂ ।
Jaundice In Cuttack କଟକ: କଟକରେ ଜଣ୍ଡିସ ଆତଙ୍କ । କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ଅନ୍ତର୍ଗତ 10 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଏବଂ 12 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣ୍ଡିସ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି । ସରକାରୀ ସୂଚନାରେ ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 20 ଜଣ ଜଣ୍ଡିସ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି । ଖବର ପାଇ ସିଏମସି ମେୟର, କମିସନର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ, ଜଳ ସମ୍ପଦ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ।
ଏହି ଦୁଇଟି ୱାର୍ଡରେ ପ୍ରାୟ 5 ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଲୋକ ବସବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ଜଣ୍ଡିସ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ଯାହାକି ଭୟରେ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । କମ ବୟସର ପିଲା ମାନେ ଜଣ୍ଡିସରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ ଦୀର୍ଘ ମାସ ପରେ କଟକରେ ଜଣ୍ଡିସ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ।
ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କଲେ ମେୟର:
ଦୂଷିତ ପାଣି ପାଇଁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣ୍ଡିସ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ଜଣାପଡିବା ପରେ ଆଜି(ମଙ୍ଗଳବାର) ସିଏମସି ମେୟର ସୁବାସ ସିଂହ, କମିସନର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ, ଜଳ ସମ୍ପଦ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇ ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସହ ଲୋକ ମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଉଛନ୍ତି ।
ସଚେତନ କରାଯାଇଛି, ଆଲର୍ଟରେ ସିଏମସି:
ଏନେଇ କଟକ ମେୟର ସୁବାସ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି, ‘ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ଲୋକ ବେଆଇନ ଭାବରେ ପାଣି କନେକ୍ସନ କରିଛନ୍ତି । ପାଇପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଦୂଷିତ ପାଣି ବାହାରୁଛି । ତେଵେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସିଏମସି ପୁରା କଡା ନଜର ରଖିଛି । ପ୍ରାୟ 20 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 15 ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି । ବାକି 5 ଜଣ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି । ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଇଛି । ବିଶେଷକରି ପାଣିକୁ ଫୁଟାଇ ପିଇବା ସହ ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ନଖାଇବା, ଉଷୁମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଟିମ ପୁରା ଆଲର୍ଟରେ ରହିଛି ।
ନଳକୂପ ବାହାରୁଛି ଦୂଷିତ ପାଣି:
ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ଲୋକ ନଳକୂପ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହି ନଳକୂପରୁ ଦୂଷିତ ପାଣି ବାହାରୁଛି । ଯାହାକି ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଅନୁପଯୋଗୀ ଅଟେ । ସ୍ଥିତି ଏମିତି କି ଘରେ ଆକୁଆଗାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର ସତ୍ତ୍ବେ ବି ଦୂଷିତ ପାଣି ଆସୁଛି । ତେଵେ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଅନେକ ପାଇପ ଲାଇନ ବହୁତ ପୁରୁଣା । ସେସବୁ ଗୁଡିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି । ଅନେକ ପାଇପ ନାଳ ମଧ୍ୟରେ ଯାଇଛି । ଏହି ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରି ଜଣ୍ଡିସ ବ୍ୟାପୁଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ।
କଟକ ଅଞ୍ଚଳର ଚମ୍ପା ନାଗ କହିଛନ୍ତି, ‘ଝିଅକୁ ଜଣ୍ଡିସ ହୋଇଥିଲା । ଡର ବି ଲାଗୁଛି । ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ଏମିତି ହେଉଛି ।’
ଆଉ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା କହିଛନ୍ତି, ‘20ରୁ 25 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି । ପୁରୁଣା ପାଇପ ଲାଇନ ଅଛି । ସେଥିରୁ ଦୂଷିତ ପାଣି ଆସୁଛି ।’
ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀ ପ୍ରଭାସିନି ନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, ‘କୌଣସି ନାଳ ପାଣିରେ ପାଇପ ଫାଟି ଯାଇଥାଇପାରେ । ପାଣି ପିଇବା ଯୋଗୁଁ ଜଣ୍ଡିସ ହେଉଛି । ପାଇପରୁ କଳା କଳା ପାଣି ଆସୁଛି । ପାଣି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଠାଇଛୁ ।’
