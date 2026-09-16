ରାୟଗଡ଼ାରେ ଜଣ୍ଡିସ ଆତଙ୍କ; ଆବାସିକ ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ୧୭ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆକ୍ରାନ୍ତ
ଜଣ୍ଡିସ ସଂକ୍ରମଣ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ନଳକୂପ ପାଣି ବ୍ୟବହାର ବନ୍ଦ ହୋଇଛି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଟିମ ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ରଞ୍ଜନ ରଥ
Published : September 16, 2026 at 9:33 PM IST
ରାୟଗଡ଼ା: ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଛି ଏକ ଚିନ୍ତାଜନକ ଖବର । କୋଲନରା ବ୍ଲକ ରବାଡି ସ୍ଥିତ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଉନ୍ନୟନ ଅଧୀନ ଆବାସିକ ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜଣ୍ଡିସ୍ ଆତଙ୍କ ଦେଖାଦେଇଛି । ପ୍ରାୟ ୧୭ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରୀ ଏହି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହି ଖବର ପ୍ରଘଟ ହେବା ପରେ ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ସ୍କୁଲ ପରିଦର୍ଶନରେ ଆସି ଆକ୍ରାନ୍ତ ପିଲାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିବା ବେଳେ ନଳକୂପ ପାଣି ବ୍ୟବହାର ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି । ତେବେ କାମଳ ସଂକ୍ରମଣ ଘଟଣା ପରେ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ଦେଖାଦେଇଛି ।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ସାମ୍ପ୍ଲିଂ ଓ ଜ୍ୱର ସହ ଆଖି ହଳଦିଆ ପଡ଼ିବା ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଏଏନ୍ଏମ୍ (ANM) ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣ୍ଡିସ୍ ଲକ୍ଷଣ କମିନାହିଁ । ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଆକ୍ରାନ୍ତ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଚିକିତ୍ସା କରାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ହଷ୍ଟେଲ୍ରେ ରଖି ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି । ଫଳରେ ଅଭିଭାବକମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ଛାତ୍ରୀ ନିବାସରେ ଏଭଳି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଓ ଚିକିତ୍ସାରେ ଅବହେଳା ନେଇ ପ୍ରଶାସନର ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି । ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ଯାଗାଇଦେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି ।
ଗତ ମାସରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର କାମାକ୍ଷାନଗର ଉପଖଣ୍ଡ ଜିରାଳରେ ଜଣ୍ଡିସ ବ୍ୟାପିଥିଲା । ଗ୍ରାମର ଉଭୟ ହାଇସ୍କୁଲ ଓ ନୋଡାଲ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ୧୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଜଣ୍ଡିସରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ । ତେବେ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷାରୁ ସେମାନେ ଜଣ୍ଡିସ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ସମସ୍ତ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଜିରାଳ ହାଇସ୍କୁଲ ଓ ଜିରାଳ ନୋଡାଲ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବୋଲି ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା । ଦୂଷିତ ଜଳ ଯୋଗୁଁ ଜଣ୍ଡିସ ବ୍ୟାପିଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇଥିଲା । ସ୍କୁଲ ଓ ଗାଁର ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବା ସହ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ପିଇବାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସ୍କୁଲରେ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଇଥିଲା । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଗାଁରେ ବ୍ଲିଚିଂ ପକାଯିବା ସହ ଜଣ୍ଡିସରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ବର୍ଷା ଦିନେ ଜମାରୁ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହି ଭୁଲ; ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ହୋଇପାରେ ଜଣ୍ଡିସ ! ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଲକ୍ଷଣ...
ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାୟଗଡା