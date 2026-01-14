ଢେଙ୍କାନାଳ ଗଁନ୍ଦିଆ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର 10ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛାତ୍ର ଜଣ୍ଡିସରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ
ସ୍କୁଲରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ରକ୍ତ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପଦାଧିକାରୀ ।
Published : January 14, 2026 at 8:24 AM IST
ଢେଙ୍କାନାଳ: ଜିଲ୍ଲାର ଗଁନ୍ଦିଆ ବ୍ଲକ ବିଶ୍ୱନାଥ ପୁର ସ୍କୁଲରେ ଜଣ୍ଡିସ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ତେବେ ସୂଚନା ପାଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ ଯାଇ ସ୍କୁଲରେ ରକ୍ତ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି । ନିରାକରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।
ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ କାୟା ବିସ୍ତାର କରୁଛି ଜଣ୍ଡିସ । ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଗଁନ୍ଦିଆ ବ୍ଲକ ବିଶ୍ୱନାଥପୁର ସ୍ଥିତ ଓଡିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରାୟ ୧୦ଜଣ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ଜଣ୍ଡିସରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ସ୍କୁଲରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ପାଖରେ କିଛି ଘରୋଇ ହଷ୍ଟେଲର ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶକୁ ଯୋଗୁଁ ଏପରି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇଛି । ସ୍କୁଲର ହଷ୍ଟେଲ ନଥିବାରୁ ଏହି ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ଘରୋଇ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି । ଫଳରେ ନିକଟରେ କିଛି ଘରୋଇ ହଷ୍ଟେଲର ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ପରିବେଶ ଯୋଗୁଁ ଏପରି ଜଣ୍ଡିସ ବ୍ୟାପିଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ।
ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତନା ଘନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପହଁଚି ଛାତ୍ର ଛତ୍ରୀଙ୍କ ରକ୍ତ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରିଛି । ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀ, ସ୍ଥାନୀୟ ଗଁନ୍ଦିଆ ବିଡ଼ିଓ, ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ, ଜିଲ୍ଲା ଅତିରିକ୍ତ ଶିକ୍ଷାଧୀକାରୀ ଓ ଖାଦ୍ୟ ନିରୀକ୍ଷାକଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ସ୍କୁ ରେ ପହଁଚିଛନ୍ତି ।
ସ୍କୁଲର ପିଇବା ପାଣି, ଟଏଲେଟ ଓ ରୋଷେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଦିକୁ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ସ୍କୁଲ୍ ରେ ମୋଟ ୩୮୭ଜଣ ପିଲା ପାଠ ପଡୁଥିବା ବେଳେ ହଷ୍ଟେଲ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନାହିଁ । ଫଳରେ ସ୍କୁଲର ପିଲାମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସ୍କୁଲ ନିକଟରେ ଥିବା କେତେକ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । ତେବେ ଏହି ଘରୋଇ ହଷ୍ଟେଲ ଗୁଡିକରେ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ ଅତି ଜଟିଳ ଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି । ଫଳରେ ଏହି ଘରୋଇ ହଷ୍ଟେଲ ଗୁଡ଼ିକର ଅବସ୍ଥା ହିଁ ଜଣ୍ଡିସ ଆକ୍ରାନ୍ତର ମୂଳ କାରଣ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଆଶଙ୍କା କରିଛି ।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀଙ୍କର ରକ୍ତ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରିଛି। ଏହାକୁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଠାଇଥିବାବେଳେ ସ୍କୁଲର ମୋଟ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୨୩ଜଣ ଆଜକୁ ୧୦/୧୨ଦିନ ହେଲା ଅନୁପସ୍ଥିତି ରହିଥିବା ଉପସ୍ଥାନ ଯାଂଚରୁ ଜଣାପଡିଛି । ଫଳରେ ଏହି ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ହେବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇଛି । ତେବେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିବା ପିଲା ମାନଙ୍କର ଅଭିଭାବକ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପ୍ରଶାସନ ।
"ଗୋଟିଏ ପଟରେ ସ୍କୁଲର ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସଚେତନତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ ଶଙ୍କା ପଶିଯାଇଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ କିପରି ଜଣ୍ଡିସ ଆଉ ସଂକ୍ରମିତ ନହେବ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କଡା ନଜର ରଖାଯାଇଛି । ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଇଛି," ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀ ଡା ସପନ କୁମାର ମହାନ୍ତି ।
ତେବେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସଠିକ କେତେ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ଜଣ୍ଡିସ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ତାହା ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ ଓ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଜଣାପଡିବ । ମାତ୍ର ପିଲାଙ୍କ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଅନୁପସ୍ଥିତିରୁ ଏହି ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୧୦ରୁ ଅଧିକ ବୋଲି ଯଥେଷ୍ଟ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଢେଙ୍କାନାଳ