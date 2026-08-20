ETV Bharat / state

ଆଶ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜଣ୍ଡିସ ଆତଙ୍କ; ହଷ୍ଟେଲର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ, ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଗଲା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନର ଜଳ ନମୁନା

ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଗତ 13 ତାରିଖ ମେଡିକାଲ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବା ପରେ ଜଣ୍ଡିସ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା । ପରେ ହଷ୍ଟେଲର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ-ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା

Jaundice in Ashram Vidyalaya of Bolgarh Khoradha
ବୋଲଗଡ ବ୍ଲକ ଦେବଗୁରୁ  ଆଶ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜଣ୍ଡିସ ଆତଙ୍କ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 20, 2026 at 3:27 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଖୋରଧା: ଆଶ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜଣ୍ଡିସ ଆତଙ୍କ । ଗତ ସପ୍ତାହେ ହେଲାଣି ଖୋରଧା ଜିଲ୍ଲା ବୋଲଗଡ ବ୍ଲକ ମୁଗମୁଣ୍ଡାସ୍ଥିତ ଦେବଗୁରୁ ଆଶ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଜଣ୍ଡିସରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି । ପ୍ରାୟ ସପ୍ତାହକ ତଳେ ହଷ୍ଟେଲର କେତେକ ପିଲା ଜ୍ୱର ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ । ଆଶ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗତ 13 ତାରିଖ ମେଡିକାଲ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା କରାଇଥିଲା । ପରୀକ୍ଷା ପରେ ସେମାନେ ଜଣ୍ଡିସ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା । ପରେ ପରେ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଥିବା ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହି ରୋଗରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିଲେ । ଖବର ପାଇ ଖୋରଧା ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଏକ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ଗତ 18 ତାରିଖ ଦିନ ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚି ପିଲାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ସହ ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ।

ବୋଲଗଡ ବ୍ଲକ ଦେବଗୁରୁ ଆଶ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜଣ୍ଡିସ ଆତଙ୍କ (Etv Bharat)

ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ସ୍କୁଲରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପାଣି ଟାଙ୍କି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଜଳ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଲାବୋରେଟୋରୀକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଜଣ୍ଡିସ ବ୍ୟାପିବା ଜଣାପଡିବା ପର ଦିନ ଅର୍ଥାତ 14 ତାରଖ ସ୍କୁଲ ହଷ୍ଟେଲ ଛୁଟି କରି ଦିଆଯାଇଛି । ୧୫ଦିନ ପାଇଁ ହଷ୍ଟେଲ ଛୁଟି କରି ଦେବା ପରେ ଅଭିଭାବକମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି । ଆକ୍ରାନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥାବସ୍ଥା ଭଲ ରହିଛି । କିଛି କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲକୁ ଆସୁଛନ୍ତି।

ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଗୁରୁଜୀ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ କହିଛନ୍ତି, 'ପ୍ରାୟ ୮-୧୦ ପିଲାଙ୍କଠାରେ ଜଣ୍ଡିସ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ତେବେ ରୋଗ ଏବେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛି । କିଛି ପିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି । ପାଖ ଗାଁରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଥିଲା । ଏହା ଛଡ଼ା ବାହାର ଖାଦ୍ୟ, ପାନୀୟ କିମ୍ବା ବ୍ୟବହୃତ କୂଅ ପାଣି ଏହାର କାରଣ ହୋଇଥାଇ ପାରେ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରିବା ସହ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହୋଷ୍ଟେଲକୁ ୧୫ ଦିନ ପାଇଁ ଛୁଟି କରାଯାଇଛି ।'

ସେହିପରି ଦେବଗୁରୁ ଆଶ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମ୍ପାଦକ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଲେଙ୍କା କହିଛନ୍ତି, 'ଅଗଷ୍ଟ ୧୩ ତାରିଖରେ କିଛି ଛାତ୍ରଙ୍କଠାରେ ଜ୍ୱର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବା ପରେ ଖୋରଧାର ଏକ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲ୍ୟାବ୍‌ରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା । ପରୀକ୍ଷାରେ ଜଣ୍ଡିସର ଲକ୍ଷଣ ମିଳିଥିଲା । ତେବେ ୧୮ ତାରିଖରେ ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆସିଥିବା ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣା ପଡିଥିଲା ।'

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋରଧା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଜୁପିଟର କଲେଜରେ ଜଣ୍ଡିସ ଆତଙ୍କ: ୭ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ, ୮ ଜଳ ଉତ୍ସରୁ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଦିନେ ଜମାରୁ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହି ଭୁଲ; ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ହୋଇପାରେ ଜଣ୍ଡିସ ! ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଲକ୍ଷଣ...

TAGGED:

KHORDHA BOLGARH ASHRAM VIDYALAYA
JAUNDICE IN ODISHA SCHOOL
ଖୋରଧା ଆଶ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟ
ଆଶ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଜଣ୍ଡିସ
JAUNDICE IN ASHRAM VIDYALAYA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.