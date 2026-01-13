ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି ସ୍କୁଲରେ ଜଣ୍ଡିସ; ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଡ଼ିଇଓଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି ସ୍କୁଲରେ ଜଣ୍ଡିସ; ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଡ଼ିଇଓଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
Published : January 13, 2026 at 6:25 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି ସ୍କୁଲରେ ଜଣ୍ଡିସ । ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣ୍ଟିସ ରୋଗୀ । ବିଶେଷ କରି ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏଥିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ତେଣୁ ଏହାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଡିଇଓଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯିବ । ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ସହଯୋଗ ନିଆଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ । ଏପଟେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଲେ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ହେବ, ବାକି ପ୍ରୋଟୋକଲ ଅନୁସାରେ କାମ ହେଉଛି, କ୍ଲଷ୍ଟର ପରି ଜଣ୍ଡିସ ହୋଇନି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ।
କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ୪୦ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଜଣ୍ଡିସ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା । ଏହା ପରେ ଗତକାଲି ପୁଣି ଏକ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାଯାଇଛି, ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଦର୍ଶ ସ୍କୁଲର ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଜଣ୍ଡିସ ହୋଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି । ସ୍କୁଲରେ ଜଣ୍ଡିସ ବ୍ୟାପୁଥିବାରୁ ସରକାରଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢି ଯାଇଛି ।
ସ୍କୁଲରେ ଜଣ୍ଡିସ ବ୍ୟାପିବା ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ-ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ
ଏ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ସ୍କୁଲରେ ଜଣ୍ଡିସ ନିରାକରଣ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଡିଇଓମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯିବ। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ ନିଆଯିବ। ସ୍କୁଲରେ ଜଣ୍ଡିସ ବ୍ୟାପିବା ଏକ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ଏହାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଜଣ୍ଡିସର ମୂଳ କାରଣ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଗନ୍ଦିଆ ବ୍ଲକରେ ଦୁଇ ଜଣ ପିଲା ଜଣ୍ଡିସରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି। ଏହା ହେଉଛି ପିଲାଙ୍କ ସମସ୍ୟା। ଆମେ ଗୁରୁତର ସହ ନେଉଛୁ। ଜଣ୍ଡିସର କାରଣ ଜାଣିବା ପରେ ସେଠାରେ ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ ଲାଗିବ। ସ୍କୁଲରେ କେଉଁଥିପାଇଁ ବ୍ୟାପୁଛି ତାକୁ ଦେଖିବୁ। ଏହା ସହିତ ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁ ପାଣି ଟାଙ୍କି ରହିଛି ସେଠାରେ ପିଇବା ସ୍ଥାନ ଆଦିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ । ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ଭଲ ଭାବରେ ସେଗୁଡିକକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଡିଇଓଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ।
ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିକ କେସ ନାହିଁ -ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ
ଏପଟେ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡାକ୍ତର ନୀଳକଣ୍ଠ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, ଗତକାଲି ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥିଲା ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଦର୍ଶ ସ୍କୁଲ ଜଣଙ୍କୁ ଜଣ୍ଡିସ ହୋଇଛି ବୋଲି । ଆଜି ଢେଙ୍କାନାଳ CDMO, ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଟିମ ଯାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି । ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଜଣ୍ଡିସ ହୋଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି । ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲରେ ହଷ୍ଟେଲ ନ ଥିବାରୁ ମେସରେ ରହୁଥିଲେ । ପାଣି ଟେଷ୍ଟ ହୋଇଛି । RWSS ଟିମକୁ ସେଠାରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ଯୋଗାଇ ହେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଲେ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ହେବ । ତେବେ 10% ପିଲାଙ୍କ ରକ୍ତ ନୁମୁନା ଅଣାଯାଇଛି । ଲକ୍ଷଣ ଥିବା ପିଲାଙ୍କ ରକ୍ତ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି, ବାକି ପ୍ରୋଟୋକଲ ଅନୁସାରେ କାମ ହେଉଛି । ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିକ କେସ ନାହିଁ । IPSP ପୋର୍ଟାଲକୁ ରିପୋର୍ଟ ଆସୁଛି, କ୍ଲଷ୍ଟର ପରି ଜଣ୍ଡିସ ହୋଇନି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡାକ୍ତର ନୀଳକଣ୍ଠ ମିଶ୍ର ।
କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ୪୦ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ଜଣ୍ଡିସ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବାବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ବାକି ୧୫୦ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଘରକୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ । ତଦନ୍ତ ପରେ ସ୍କୁଲର ରୋଷେଇ ଘରରୁ ଜଣ୍ଡିସ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଜଣା ପଡିଥିଲା ।
